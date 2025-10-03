Stadler: Alstom wprowadził w błąd PKP Intercity

Stadler Polska złożył 15 września do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie zarzucając Alstom Polska m.in. wprowadzenie zamawiającego w błąd co do prawidłowej realizacji wcześniejszych zamówień publicznych, co miało istotny wpływ na decyzję PKP Intercity.

Wnosząc odwołanie Stadler Polska domaga się unieważnienia czynności wyboru oferty Alstom Polska, powtórzenia oceny ofert w postępowaniu oraz odrzucenia oferty i wykluczenia Alstom Polska z postępowania.

Postępowanie KIO trwa kilka tygodni, zatem w najbliższych dniach zostanie ogłoszony wyrok. Jeżeli Krajowa Izba Odwoławcza podzieli zarzuty podniesione w odwołaniu, to oferta Stadler Polska, która uzyskała łącznie więcej punktów w kryteriach cenowo-kosztowych (zakup pojazdów + utrzymanie + zużycie energii) stanie się ofertą wygrywającą w przetargu na dostawę piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla PKP Intercity.

Punktacja przetargu

Stadler Polska wskazuje, że Astom wygrał postępowanie dzięki terminie dostawy pierwszych pojazdów w 43 miesiące, gdy konkurent zapewnił 44 miesiące. Alstom otrzymał dodatkowe dwa punkty, otrzymując 95,24 punktu, a Stadler 94,91.