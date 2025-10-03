Stadler: Alstom wprowadził w błąd PKP Intercity

Aktualizacja: 03.10.2025 19:09 Publikacja: 03.10.2025 18:58
Stadler Polska złożył 15 września do Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie zarzucając Alstom Polska m.in. wprowadzenie zamawiającego w błąd co do prawidłowej realizacji wcześniejszych zamówień publicznych, co miało istotny wpływ na decyzję PKP Intercity.
Wnosząc odwołanie Stadler Polska domaga się unieważnienia czynności wyboru oferty Alstom Polska, powtórzenia oceny ofert w postępowaniu oraz odrzucenia oferty i wykluczenia Alstom Polska z postępowania.
Postępowanie KIO trwa kilka tygodni, zatem w najbliższych dniach zostanie ogłoszony wyrok. Jeżeli Krajowa Izba Odwoławcza podzieli zarzuty podniesione w odwołaniu, to oferta Stadler Polska, która uzyskała łącznie więcej punktów w kryteriach cenowo-kosztowych (zakup pojazdów + utrzymanie + zużycie energii) stanie się ofertą wygrywającą w przetargu na dostawę piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla PKP Intercity.
Stadler Polska wskazuje, że Astom wygrał postępowanie dzięki terminie dostawy pierwszych pojazdów w 43 miesiące, gdy konkurent zapewnił 44 miesiące. Alstom otrzymał dodatkowe dwa punkty, otrzymując 95,24 punktu, a Stadler 94,91.
Krótszy o miesiąc termin zadecydował o zwycięstwie Alstoma w przetargu, choć w kryteriach cenowo-kosztowych (cena zakupu, przyszłe koszty utrzymania i efektywność kosztowa - zużycie energii) łącznie uzyskała większą liczbę punktów (94,91) niż oferta Alstomu Polska (93,24), podaje Stadler Polska.
Szwajcarski producent podkreśla, że otrzymał maksymalną liczbę 28 punktów za współczynnik efektywności kosztowej, który odzwierciedla zużycie energii elektrycznej oferowanego pojazdu na referencyjnej trasie oraz jego pojemność. Alstom zdobył 24,69 punktu.
Stadler otrzymał także maksymalną liczbę punktów (45) za cenę pojazdu, gdy francuski konkurent 43,55. Jednak Alstom otrzymał maksymalną punktację (25 punktów) za cenę utrzymania, gdy Stadler 21,91.
PKP Intercity ogłosiła 3 września, że Alstom dostarczy 42 piętrowe elektryczne zespoły trakcyjne dla PKP Intercity. Wartość kontraktu sięga 4,1 mld zł, a dodatkowe 2,8 mld zł kosztuje 30-letni okres utrzymania. Zamawiający podkreśla, że wybrana oferta jest o 0,4 mld zł tańsza od konkurencyjnej, złożonej przez Stadler Polska. Stadler wycenił tabor na 4 mld zł i koszty utrzymania na 3,3 mld zł.
Alstom ma dostarczyć pierwsze 2 jednostki w 44 miesiące od daty zawarcia umowy, a pozostałych 40 pojazdów w 77 miesięcy. Zamawiający może powiększyć zamówienie jeszcze o 30 składów, które miałby dostarczyć w 89 miesięcy od zawarcia umowy.
PKP IC przypomina, że w ogłoszonych w latach 2021 i 2023 przetargach na 38 piętrowych składów push&pull, jedyna oferta Pęsy i Newag w ostatnim postępowaniu przekraczała budżet o ponad 2 mld i sięgnęła kwoty 6,5 mld zł. Obydwa postępowania zostały unieważnione.
Alstom Polska chce wyprodukować piętrowe pojazdy dla PKP Intercity w swojej fabryce w Chorzowie, zatrudnia 2,5 tys. pracowników. Śląski zakład jest jedną z największych fabryk producenta.
Piętrowe pociągi o prędkości 200 km/h PKP Intercity chce wykorzystać do realizacji przewozów krajowych w kategorii ekonomicznej. Pojazdy te przewidziane są do obsługi popularnych tras, m.in. z Warszawy do Gdańska, Łodzi, Olsztyna, Wrocławia, Krakowa, Białegostoku czy Terespola.
