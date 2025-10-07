Poczta Polska inwestuje ćwierć miliarda złotych w sortery listów

Poczta Polska wyda do 2028 roku 300 milionów zł na co najmniej 18 sorterów listów, dzięki czemu zmniejszy roczne koszty o 100 mln zł. Inwestycja, mimo spadku ilości przesyłek w tym segmencie, poprawi jakość doręczeń.

Wyższa jakość usług

Sortery listowe pozwolą przygotowywać przesyłki od razu do poziomu rejonu doręczeń, a nawet według trasy chodu listonosza. Dzięki temu listonosze nie będą musieli codziennie rano ręcznie sortować tysięcy listów. Otrzymają je już ułożone, co skróci czas przygotowania do pracy i zwiększy efektywność doręczeń. – Projekt automatyzacji procesów listowych stanowi ważny element modernizacji procesów operacyjnych Poczty Polskiej. Wspiera naszą podstawową działalność, w tym rolę Narodowego Operatora Pocztowego i rozwój e-Doręczeń. Jednocześnie zapewni wymierne oszczędności finansowe w perspektywie kolejnych lat – podkreśla dyrektor Biura Operacji Logistycznych Poczty Polskiej Paweł Witkowski.

Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej trafiło 96 069 reklamacji dotyczących usług wchodzących w zakres usług powszechnych. Jedna reklamacja przypadała średnio na 4 482 zrealizowane usługi, zaś w przypadku usług kurierskich jedna reklamacja przypadała średnio na 1 335 przesyłek.

Projekt Poczty Polskiej obejmuje stworzenie kompletnego środowiska IT oraz instalację co najmniej 18 sorterów listowych w sześciu głównych centrach operacyjnych: Warszawie, Zabrzu, Komornikach, Lisim Ogonie, Wrocławiu i Pruszczu Gdańskim. Maszyny będą obsługiwać zarówno listy standardowe, jak i większe przesyłki do 2 kg (tzw. flat).