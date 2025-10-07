Poczta Polska inwestuje ćwierć miliarda złotych w sortery listów

Aktualizacja: 08.10.2025 03:59 Publikacja: 07.10.2025 21:29
Foto: fot. Poczta Polska
Poczta Polska wyda do 2028 roku 300 milionów zł na co najmniej 18 sorterów listów, dzięki czemu zmniejszy roczne koszty o 100 mln zł. Inwestycja, mimo spadku ilości przesyłek w tym segmencie, poprawi jakość doręczeń.
Sortery listowe pozwolą przygotowywać przesyłki od razu do poziomu rejonu doręczeń, a nawet według trasy chodu listonosza. Dzięki temu listonosze nie będą musieli codziennie rano ręcznie sortować tysięcy listów. Otrzymają je już ułożone, co skróci czas przygotowania do pracy i zwiększy efektywność doręczeń. – Projekt automatyzacji procesów listowych stanowi ważny element modernizacji procesów operacyjnych Poczty Polskiej. Wspiera naszą podstawową działalność, w tym rolę Narodowego Operatora Pocztowego i rozwój e-Doręczeń. Jednocześnie zapewni wymierne oszczędności finansowe w perspektywie kolejnych lat – podkreśla dyrektor Biura Operacji Logistycznych Poczty Polskiej Paweł Witkowski.
Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej trafiło 96 069 reklamacji dotyczących usług wchodzących w zakres usług powszechnych. Jedna reklamacja przypadała średnio na 4 482 zrealizowane usługi, zaś w przypadku usług kurierskich jedna reklamacja przypadała średnio na 1 335 przesyłek.
Projekt Poczty Polskiej obejmuje stworzenie kompletnego środowiska IT oraz instalację co najmniej 18 sorterów listowych w sześciu głównych centrach operacyjnych: Warszawie, Zabrzu, Komornikach, Lisim Ogonie, Wrocławiu i Pruszczu Gdańskim. Maszyny będą obsługiwać zarówno listy standardowe, jak i większe przesyłki do 2 kg (tzw. flat).
Dopełnieniem całości będą linie OCR (optycznego rozpoznawania znaków) wyposażone w zestaw przenośników z systemem kamer oraz drukarek, które pozwolą na rejestrację danych 100% przesyłek listowych wprowadzanych do sieci logistycznej Poczty Polskiej.
UKE wylicza, że w 2024 roku operator wyznaczony (Poczta Polska) zrealizował największą ilość usług. W obrocie krajowym i zagranicznym operator ten osiągnął 45,0% udziału w ilościach ogółem (966,8 mln sztuk), co przełożyło się na 29,7% udziału w przychodach całkowitych (5 551,3 mln zł). W porównaniu z rokiem 2023 wielkość usług świadczonych przez operatora wyznaczonego spadła o 5,9%, natomiast przychody wzrosły o 3,5%.
UKE podliczył, że w 2024 roku operator wyznaczony zrealizował 378,4 mln usług powszechnych, co przełożyło się na przychody w wysokości 3 048,9 mln zł. W obrocie krajowym wykonano 89,9% usług, natomiast w obrocie zagranicznym 10,1%. W porównaniu z 2023 rokiem odnotowano spadek wolumenu zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym – odpowiednio o 7,0% i 6,5%.
Spadająca liczba przesyłek listowych będzie już stałym trendem, chociaż w ostatnim roku nieco wyhamował. – Liczba nadanych listów pozostaje jednak wysoka – przez cały 2024 rok zrealizowano 792 mln nadań. Segment listowy stanowił jednocześnie niemal 37 proc. całego wolumenu usług pocztowych, pozostając w tyle jedynie za przesyłkami kurierskimi – podkreśla prezes zarządu Speedmail Janusz Konopka.
Przypomina, że wg najnowszego raportu UKE wciąż rośnie wartość rynku listowego, w 2024 roku aż o prawie 6 proc. – Pod tym względem segment przesyłek listowych też był na drugim miejscu, stanowiąc ponad 20 proc. wartości całego rynku pocztowego. Pokazuje to, że działalność biznesowa w tym obszarze cały czas jest opłacalna, a zapotrzebowanie na tradycyjne przesyłki listowe wysokie. Pomimo przechodzenia na cyfrowe formy komunikacji oraz upowszechniania się usługi e-doręczeń, w niektórych dziedzinach tradycyjny list wciąż będzie podstawową formą korespondencji z odbiorcami – zaznacza Konopka.
Z danych niezależnego operatora pocztowego Speedmail wynika, że największe wolumeny nadal generują branże: bankowa, telekomunikacyjna i windykacyjna, gdzie papierowe listy wspierają skuteczność operacyjną i budowanie relacji z klientem. Systematycznie rośnie także udział administracji publicznej, dla której alternatywny operator staje się ważnym partnerem w bezpiecznym przekazywaniu informacji obywatelom.
