Scania weszła do Chin, a one planują podbić świat

Chiny planują globalną ofensywę na rynku samochodów ciężarowych i wygląda na to, że będą uczyć się do Scanii.

Publikacja: 15.10.2025 18:45

Rozruch nowej fabryki Scanii w Chinach w październiku 2025 roku

Foto: Scania

Robert Przybylski

Scania otworzyła 15 października w Chinach fabrykę o zdolności produkcyjnej 50 tys. Ciężarówek rocznie. Znajduje się w Rugao (prowincja Jiangsu), na północny zachód od Szanghaju i da pracę początkowo trzem tysiącom osób. Sześćset z nich otrzymało wszechstronne szkolenie w Szwecji i Brazylii. 

Jedyny właściciel

Powierzchnia budowanego od 2022 roku zakładu sięga 800 tys. m kw., a nakłady wyniosły 2 mld euro. To największa inwestycja producenta do sześćdziesięciu lat, gdy Scania wzniosła fabrykę w Brazylii. 

Obiekt w całości należy do Scanii i jest to pierwszy taki przypadek w Chinach. Do niedawna zagraniczny inwestor musiał wejść w spółkę z lokalnym producentem. Daimler Truck współpracuje z Fotonem, MAN z Sinotrukiem, Volvo z Jiangling Motors Co. (JMC). 

Druga nietypowa rzecz to brak w produkcji… napędów elektrycznych. Scania mówi tylko o modelach z napędem wysokoprężnym, tymczasem w Chinach rząd forsuje elektryfikację, w przypadku samochodów osobowych niezłym skutkiem – już niemal co drugie zarejestrowane auto czerpie energię z baterii. 

Nowa fabryka Scania w Chinach w Rugao, październik 2025

Foto: Scania

Dostawy z nowej fabryki rozpoczną się jeszcze w tym roku, a w pierwszej połowie przyszłego ruszy produkcja modelu Next Era, dostosowanego do transportu surowców i ciężkich zadań, typowych dla przewozów w Chinach. Docelowo nawet połowa produkcji ma trafiać poza Chiny, głównie na azjatyckie rynki. – Ta fabryka może obsłużyć prawdopodobnie co najmniej tyle samo rynków, co europejskie fabryki działające w ramach umów wolnego handlu – zaznaczył prezes i dyrektor generalny Scania oraz Grupy Traton Christian Levin. 

Szwedzka marka jest obecna w Chinach od kilku lat, produkuje w Wuxi (prowincja Jiangsu) poprzeczki ram, a podłużnice w Quingdao (prowincja Shadong). Wokół zakładu w Rugao znajduje się 476 większych dostawców. 

Centrum produkcyjne i handlowe

Scania ma także centra badawczo-rozwojowe w Rugao i Szanghaju. – Nasza obecność w Rugao to coś więcej niż budowa fabryki – staniemy się częścią dynamicznego krajobrazu innowacji w Chinach, co również napędzi rozwój Scania. Dzięki lokalnej produkcji i innowacjom możemy czerpać z chińskiej kreatywności, wzmacniać nasze globalne zdolności i przyspieszać transformację w kierunku zrównoważonego transportu – podkreślił Levin. – To, co dziś uważamy za pewnik, że „Europa ma umowę o wolnym handlu z krajem X”, jutro niekoniecznie będzie prawdą... (Dlatego) dla nas bardzo dobrze jest mieć trzeci hub w Chinach, który zwiększa naszą elastyczność – powiedział w rozmowie z Reutersem Levin. 

Dla Scanii powodzenie planu wejścia do Chin to sukces strategicznej natury. W 2024 roku marka dostarczyła 100 tys. ciężarówek, więc nowy zakład zwiększy potencjał produkcyjny o połowę. W jeszcze większej proporcji wzrośnie dostępny dla Scanii rynek. 

Tylko w sierpniu w Chinach sprzedaż ciężkich modeli ciężarowych sięgnęła 67,6 tys. sztuk, to jest o blisko dwie trzecie więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż ciągników siodłowych wyniosła 39,7 tys. sztuk i wzrosła rok do roku o ponad 83 proc. 

Rejestracje ciężarówek w Europie i Ameryce Północnej sięgają ćwierć miliona sztuk, więc skala chińskiego rynku sprawi, że Scania będzie mogła grać w zupełnie innej lidze niż zachodni konkurenci jak Daimler Truck, Volvo i amerykański PACCAR (właściciel m.in. marki DAF). 

Do walki o globalne rynki szykują się chińscy producenci. W zaaprobowanym przez rząd planie „Niezależna droga chińskich pojazdów użytkowych” przewidują ekspansję na globalnym rynku. – Aby chińscy producenci pojazdów użytkowych mogli przejść od doganiania do prowadzenia, muszą zbudować niezależny i kontrolowany łańcuch dostaw pod względem technologicznym, a jednocześnie wzmocnić budowę marek premium i strategiczną obecność na rynkach zagranicznych – stwierdził niedawno główny inżynier i zastępca sekretarza generalnego China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) Ye Shengji. 

Czy Chińczycy chcą uczyć się właśnie od Scanii, która od dekad wykazuje się najwyższą w branży marżą?

