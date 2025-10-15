Scania weszła do Chin, a one planują podbić świat

Scania otworzyła 15 października w Chinach fabrykę o zdolności produkcyjnej 50 tys. Ciężarówek rocznie. Znajduje się w Rugao (prowincja Jiangsu), na północny zachód od Szanghaju i da pracę początkowo trzem tysiącom osób. Sześćset z nich otrzymało wszechstronne szkolenie w Szwecji i Brazylii.

Jedyny właściciel

Powierzchnia budowanego od 2022 roku zakładu sięga 800 tys. m kw., a nakłady wyniosły 2 mld euro. To największa inwestycja producenta do sześćdziesięciu lat, gdy Scania wzniosła fabrykę w Brazylii.

Obiekt w całości należy do Scanii i jest to pierwszy taki przypadek w Chinach. Do niedawna zagraniczny inwestor musiał wejść w spółkę z lokalnym producentem. Daimler Truck współpracuje z Fotonem, MAN z Sinotrukiem, Volvo z Jiangling Motors Co. (JMC).

Druga nietypowa rzecz to brak w produkcji… napędów elektrycznych. Scania mówi tylko o modelach z napędem wysokoprężnym, tymczasem w Chinach rząd forsuje elektryfikację, w przypadku samochodów osobowych niezłym skutkiem – już niemal co drugie zarejestrowane auto czerpie energię z baterii.