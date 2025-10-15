Przewoźnicy otrzymali dofinansowanie do wymiany tachografów

Aktualizacja: 15.10.2025 20:05 Publikacja: 15.10.2025 15:40
Foto: Od 15 czerwca wszystkie nowe ciężarówki muszą mieć tachograf cyfrowy drugiej generacji.
Ministerstwo Infrastruktury opublikowało 14 października rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Rozporządzenie weszło w życie 15 października. – Przekonanie rządu, a co ważniejsze – Komisji Europejskiej o koniecznej pomocy kosztowało nas bardzo dużo czasu i wysiłku – przyznaje prezes ZMPD Jan Buczek.
Refundacji udzieli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie dotacji, która przeprowadza pierwszy i uzupełniający nabór wniosków. Natomiast Główny Inspektor Transportu Drogowego ustali wykaz uprawnionych przewoźników drogowych i właściwych pojazdów w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, a także przekaże do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wykaz uprawnionych przewoźników drogowych w terminie trzech dni od dnia ustalenia tego wykazu.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekaże do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informację o terminie pierwszego lub uzupełniającego naboru wraz z regulaminem danego naboru, w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem danego naboru.
ARMiR w pierwszym naborze udzieli pomocy de minimis uprawnionym przewoźnikom drogowym z uwzględnieniem następujących warunków:
W pierwszej kolejności pomoc de minimis będzie udzielana uprawnionym przewoźnikom drogowym na refinansowanie wyposażenia w inteligentne tachografy maksymalnie dziesięciu pojazdów zgłoszonych przez jednego uprawnionego przewoźnika drogowego do licencji wspólnotowej.
W przypadku niewykorzystania w pierwszym naborze środków przeznaczonych na realizację zadania, uprawnieni przewoźnicy drogowi będą mogli wnioskować o pomoc de minimis w ramach uzupełniającego naboru, do całkowitego wyczerpania funduszy.
W drugiej kolejności pomoc de minimis jest udzielana wszystkim uprawnionym przewoźnikom drogowym na pozostałe pojazdy.
Po przeprowadzeniu oceny wniosku dotacja będzie udzielana na podstawie umowy uprawnionemu przewoźnikowi drogowemu, z uwzględnieniem kolejności złożonych wniosków w ramach pierwszego i uzupełniającego naboru.
Wysokość pomocy de minimis wynosi 3 000,00 zł na jeden pojazd i może być udzielana do 31 sierpnia 2026 r. Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potwierdzanych odpowiednim podpisem.
Rząd, pamiętając o rozdrobnieniu branży przewoźników przewidywał pomoc mikro i małym firmom. – Cieszymy się, że w procesie legislacyjnym udało się zmienić zapisy, które w pierwotnym kształcie wykluczały większe podmioty z możliwości wykorzystania tej pomocy. Jest ona co prawda kierowana przede wszystkim do małych firm, ale w kolejnym kroku z tych środków będą mogły skorzystać również i większe podmioty. O to zabiegaliśmy wspólnie z organizacją Transport i Logistyka Polska. Nasze stanowisko zostało poparte przez Forum Transportu Drogowego – przypomina prezes ZMPD.
Prezes TLP Maciej Wroński podkreśla, że skoordynowane i wspólne działanie transportowych organizacji przynosi dobre efekty.
Najważniejsze jest, by ta pomoc była sprawnie realizowana, zwłaszcza że sytuacja przewoźników wciąż jest bardzo trudna. – Nie dość, że na rynku europejskim mamy do czynienia z bardzo agresywnym konkurentem w postaci ukraińskich przewoźników, to jeszcze nasze koszty działalności zostały przez polskie władze wyśrubowane do takiego poziomu, że straciliśmy zdolność konkurencyjną na europejskim rynku transportowym, gdyż nasze koszty są większe od kosztów naszych konkurentów z Europy Środkowo-Wschodniej – zaznacza prezes ZMPD.
