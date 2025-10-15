Przewoźnicy otrzymali dofinansowanie do wymiany tachografów

W pierwszej kolejności pomoc de minimis będzie udzielana uprawnionym przewoźnikom drogowym na refinansowanie wyposażenia w inteligentne tachografy maksymalnie dziesięciu pojazdów zgłoszonych przez jednego uprawnionego przewoźnika drogowego do licencji wspólnotowej.

W przypadku niewykorzystania w pierwszym naborze środków przeznaczonych na realizację zadania, uprawnieni przewoźnicy drogowi będą mogli wnioskować o pomoc de minimis w ramach uzupełniającego naboru, do całkowitego wyczerpania funduszy.

W drugiej kolejności pomoc de minimis jest udzielana wszystkim uprawnionym przewoźnikom drogowym na pozostałe pojazdy.

Po przeprowadzeniu oceny wniosku dotacja będzie udzielana na podstawie umowy uprawnionemu przewoźnikowi drogowemu, z uwzględnieniem kolejności złożonych wniosków w ramach pierwszego i uzupełniającego naboru.

Wysokość pomocy de minimis wynosi 3 000,00 zł na jeden pojazd i może być udzielana do 31 sierpnia 2026 r. Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, potwierdzanych odpowiednim podpisem.

Przydatne wsparcie

Rząd, pamiętając o rozdrobnieniu branży przewoźników przewidywał pomoc mikro i małym firmom. – Cieszymy się, że w procesie legislacyjnym udało się zmienić zapisy, które w pierwotnym kształcie wykluczały większe podmioty z możliwości wykorzystania tej pomocy. Jest ona co prawda kierowana przede wszystkim do małych firm, ale w kolejnym kroku z tych środków będą mogły skorzystać również i większe podmioty. O to zabiegaliśmy wspólnie z organizacją Transport i Logistyka Polska. Nasze stanowisko zostało poparte przez Forum Transportu Drogowego – przypomina prezes ZMPD.