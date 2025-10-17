Reklama
Szybsze odprawy w Kukurykach

Lubelska KAS przyspieszy odprawy ciężarówek na wjeździe do Polski. Wszystkie samochody jadą przez rentgen.

Publikacja: 17.10.2025 15:47

Szybsze odprawy w Kukurykach

Uruchomiony w październiku 2025 roku rentgen na przejściu granicznym Kukuryki-Kozłowicze

Foto: KAS

Robert Przybylski

Na polsko-białoruskim przejściu granicznym Kukuryki-Kozłowicze, w Oddziale Celnym w Koroszczynie oddano do użytku nowoczesny skaner RTG. Umożliwia prześwietlanie całych ciężarówek bez konieczności rozładunku towaru. – To tegoroczna inwestycja – podkreśla rzecznik Izby Administracji Skarbowej Lublin Michał Deruś. Kaszt zakupu oraz instalacji wyniósł 13,5 mln zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków krajowych (budżet państwa pokrył ponad 4,7 mln zł) oraz współfinansowana ze środków Unii Europejskiej – niemal 8,8 mln zł pochodziło z Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Sprzętu do Kontroli Celnej (Customs Control Equipment Instrument). – Każda informacja związana z rozwojem infrastruktury przejść cieszy, w tym nowy skaner – dodaje członek zarządu ZMPD Karol Rychlik. 

Jest to drugi skaner na tym przejściu granicznym. Służby skanują wszystkie wjeżdżające do Polski ciężarówki, więc drugi rentgen przyspieszy odprawy. – Liczymy, że liczba odprawionych w kierunku wjazdowym do Polski samochodów ciężarowych wzrośnie z 250 na zmianę do 350 aut na zmianę – zaznacza rzecznik IAS Lublin.  

Na przejściu granicznym Kukuryki-Kozłowicze, należącym do jednych z najważniejszych na wschodniej granicy UE, obsługiwany jest wyłącznie towarowy ruch ciężarowy, średnio 1000 ciężarówek dziennie. 

Przy dobowej odprawie 700 aut i dopływie tysiąca samochodów każdej doby kolejka nadal będzie się tworzyć. Przez Kukuryki-Kozłowicze biegnie główny szlak transportowy łączący UE (zachodnią Europę, m.in. Berlin i Warszawę) z Białorusią. Dzięki inwestycjom takim jak nowy skaner RTG przejście to umacnia swoją strategiczną rolę jako brama UE na Wschód. 

KAS tłumaczy, że skaner szybko identyfikuje nielegalne ładunki i przemycane towary (np. wyroby tytoniowe) oraz materiały niebezpieczne, takie jak narkotyki, materiały wybuchowe czy broń palną. Urządzenie potrafi także wykrywać ukryte schowki i przeróbki konstrukcyjne w pojazdach, które nie są widoczne przy tradycyjnej kontroli. – Skaner jest nie tylko wsparciem technicznym dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, ale też naszym nowym sojusznikiem w walce z przemytem i zagrożeniami na granicy – podkreśla Szef KAS Marcin Łoboda. 

Tymczasem w ostatnich dniach przewoźnicy alarmowali, że tempo odpraw wjeżdżających do Polski samochodów jest niewystarczające. Na polsko-białoruskiej granicy stanęło 3 tysiące ciężarówek. – Tempo odpraw przyspieszyło 17 października i sięgnęło poziomu notowanego przed zamknięciem granicy – przyznaje przewoźnik Tomasz Borkowski. 

Koroszczyn to jedyne dziś przejście obsługujące drogowy ruch towarowy między Polską a Białorusią. O otwarcie kolejnych zabiegają przewoźnicy. Przejścia zostały zamknięte przez MSWiA po rozpoczęciu hybrydowych ataków Białorusi na Polskę, przy wykorzystaniu nachodźców. 

Źródło: rp.pl

Transport Transport Drogowy Organizacje Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD) granica polsko-białoruska kontrole na granicy

