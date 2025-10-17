Szybsze odprawy w Kukurykach

Aktualizacja: 17.10.2025 23:04 Publikacja: 17.10.2025 15:47
Uruchomiony w październiku 2025 roku rentgen na przejściu granicznym Kukuryki-Kozłowicze
Foto: KAS
Na polsko-białoruskim przejściu granicznym Kukuryki-Kozłowicze, w Oddziale Celnym w Koroszczynie oddano do użytku nowoczesny skaner RTG. Umożliwia prześwietlanie całych ciężarówek bez konieczności rozładunku towaru. – To tegoroczna inwestycja – podkreśla rzecznik Izby Administracji Skarbowej Lublin Michał Deruś. Kaszt zakupu oraz instalacji wyniósł 13,5 mln zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków krajowych (budżet państwa pokrył ponad 4,7 mln zł) oraz współfinansowana ze środków Unii Europejskiej – niemal 8,8 mln zł pochodziło z Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Sprzętu do Kontroli Celnej (Customs Control Equipment Instrument). – Każda informacja związana z rozwojem infrastruktury przejść cieszy, w tym nowy skaner – dodaje członek zarządu ZMPD Karol Rychlik.
Czytaj więcej
Chiny planują globalną ofensywę na rynku samochodów ciężarowych i wygląda na to, że będą uczyć si...
Jest to drugi skaner na tym przejściu granicznym. Służby skanują wszystkie wjeżdżające do Polski ciężarówki, więc drugi rentgen przyspieszy odprawy. – Liczymy, że liczba odprawionych w kierunku wjazdowym do Polski samochodów ciężarowych wzrośnie z 250 na zmianę do 350 aut na zmianę – zaznacza rzecznik IAS Lublin.
Na przejściu granicznym Kukuryki-Kozłowicze, należącym do jednych z najważniejszych na wschodniej granicy UE, obsługiwany jest wyłącznie towarowy ruch ciężarowy, średnio 1000 ciężarówek dziennie.
Przy dobowej odprawie 700 aut i dopływie tysiąca samochodów każdej doby kolejka nadal będzie się tworzyć. Przez Kukuryki-Kozłowicze biegnie główny szlak transportowy łączący UE (zachodnią Europę, m.in. Berlin i Warszawę) z Białorusią. Dzięki inwestycjom takim jak nowy skaner RTG przejście to umacnia swoją strategiczną rolę jako brama UE na Wschód.
KAS tłumaczy, że skaner szybko identyfikuje nielegalne ładunki i przemycane towary (np. wyroby tytoniowe) oraz materiały niebezpieczne, takie jak narkotyki, materiały wybuchowe czy broń palną. Urządzenie potrafi także wykrywać ukryte schowki i przeróbki konstrukcyjne w pojazdach, które nie są widoczne przy tradycyjnej kontroli. – Skaner jest nie tylko wsparciem technicznym dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, ale też naszym nowym sojusznikiem w walce z przemytem i zagrożeniami na granicy – podkreśla Szef KAS Marcin Łoboda.
Czytaj więcej
Komisja Europejska zgodziła się na pomoc dla polskich przewoźników i dofinansowanie do wymiany ta...
Tymczasem w ostatnich dniach przewoźnicy alarmowali, że tempo odpraw wjeżdżających do Polski samochodów jest niewystarczające. Na polsko-białoruskiej granicy stanęło 3 tysiące ciężarówek. – Tempo odpraw przyspieszyło 17 października i sięgnęło poziomu notowanego przed zamknięciem granicy – przyznaje przewoźnik Tomasz Borkowski.
Koroszczyn to jedyne dziś przejście obsługujące drogowy ruch towarowy między Polską a Białorusią. O otwarcie kolejnych zabiegają przewoźnicy. Przejścia zostały zamknięte przez MSWiA po rozpoczęciu hybrydowych ataków Białorusi na Polskę, przy wykorzystaniu nachodźców.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Na polsko-białoruskim przejściu granicznym Kukuryki-Kozłowicze, w Oddziale Celnym w Koroszczynie oddano do użytku nowoczesny skaner RTG. Umożliwia prześwietlanie całych ciężarówek bez konieczności rozładunku towaru. – To tegoroczna inwestycja – podkreśla rzecznik Izby Administracji Skarbowej Lublin Michał Deruś. Kaszt zakupu oraz instalacji wyniósł 13,5 mln zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków krajowych (budżet państwa pokrył ponad 4,7 mln zł) oraz współfinansowana ze środków Unii Europejskiej – niemal 8,8 mln zł pochodziło z Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Sprzętu do Kontroli Celnej (Customs Control Equipment Instrument). – Każda informacja związana z rozwojem infrastruktury przejść cieszy, w tym nowy skaner – dodaje członek zarządu ZMPD Karol Rychlik.
Chiny planują globalną ofensywę na rynku samochodów ciężarowych i wygląda na to, że będą uczyć się do Scanii.
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Komisja Europejska zgodziła się na pomoc dla polskich przewoźników i dofinansowanie do wymiany tachografów. Kto...
Poprawiły się nastroje w branży transportu drogowego, rosną stawki i rejestracje ciężarówek, ale i długi branży...
Tempo odpraw wjeżdżających do Polski samochodów jest niewystarczające. Główny kanał przewozu towarów na Białoruś...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
W Europie, podobnie jak w Polsce, rośnie popyt na samochody ciężarowe. Odbicie jest szczególnie widoczne w ciągn...
Dziś wszystkie technologie, które będą pomagały przemysłowi w prognozowaniu i optymalizowaniu zużycia energii, są już dostępne. Redukcja strat i przestojów czy zwiększanie elastyczności systemu nigdy nie były prostsze – mówi Anna Nowak-Jaworska, prezeska Schneider Electric Polska.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas