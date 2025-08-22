Rosną wskaźniki jakościowe Poczty Polskiej

Aktualizacja: 22.08.2025 19:10 Publikacja: 22.08.2025 12:14
Foto: materiały prasowe
Poczta Polska pochwaliła się wzrostem jakości doręczeń. Dane z ostatnich dziewięciu miesięcy pokazują, że w segmencie paczek ekonomicznych terminowość w lipcu osiągnęła imponujący poziom 99,9%, co oznacza, że praktycznie każda przesyłka trafia do odbiorcy zgodnie ze standardem D+5 (czyli do piątego dnia po jej nadaniu). Również bez zarzutu wypadają paczki priorytetowe – 99,8% dostarczanych jest w standardzie D+3 (do trzeciego dnia po nadaniu), przewyższając tym samym ustawowe wymagania o kilka punktów procentowych. Z tych paczek 94% jest u odbiorców już następnego dnia po nadaniu.
Terminowość doręczeń Pocztex w standardzie D+1 (czyli dostarczenie następnego dnia po nadaniu) wyniosła od ponad 95% do ponad 98%. Doręczenia znacznie przekraczają milion przesyłek tygodniowo. – Utrzymanie wysokiej terminowości Pocztexu to nasz strategiczny priorytet. W logistyce liczy się nie tylko cena, ale przede wszystkim przewidywalność i jakość – przypomina wiceprezes ds. operacji i logistyki Poczty Polskiej Sławomir Żurawski.
Czytaj więcej
Pierwsze półrocze było bardzo trudne dla przewoźników drogowych. Ich sytuacja jest odbiciem stanu...
Ranking GlobKurier.pl daje firmie 3,3 pkt. na 5 punktów możliwych. To jednak znacznie niżej od InPost, który ma 3,9 pkt., ale z drugiej strony InPost ma 1,5 tys. uwag, a PP sześciokrotnie mniej. – Widać wyraźnie, że Poczta Polska konsekwentnie rozwija model dwutorowy – przesyłki ekonomiczne pozostają opcją budżetową, natomiast Pocztex staje się usługą premium – ocenia Customer Success Deputy Manager w GlobKurier.pl Karolina Kadłubek.
Wskazuje, że klasyczne przesyłki e-commerce wciąż pozostają rozwiązaniem tańszym, ale wolniejszym, z terminem między D+2 a D+4, w zależności od obszaru doręczeń. – Rozwój usługi premium Pocztex widać szczególnie w obszarze doręczeń D+1, gdzie rok do roku zanotowano wzrost aż o 12 punktów procentowych. Zdecydowana większość przesyłek Pocztex dociera dziś następnego dnia, co pokazuje, że operator skutecznie buduje pozycję konkurencyjną wobec największych firm kurierskich – ocenia Kadłubek.
Poprawa terminowości to nie wszystko. – Poczta Polska dokonała istotnej poprawy działań operacyjnych co przekłada się na wyższe współczynniki jakościowe jakie monitorujemy. Za cały rok 2025 do dziś współczynnik reklamacji z tytułu nieterminowości to 0,04% vs 2024 roku, gdy wynosił 0,09%. Dodatkowo to co zauważamy to, że Poczta Polska cechuje się bardzo niską szkodowością przesyłek wynoszącą 0,0015% – porównuje starszy specjalista ds. reklamacji, GlobKurier.pl Piotr Schuetz.
Poczta Polska tak jak wielu tego typu operatorów w Europie i na świecie boryka się z malejącą liczbą przesyłek pocztowych, zaś w obszarze przesyłek kurierskich (KEP) jest zupełnie inna sytuacja, ilości przesyłek rosną z roku na rok. – Główną siłą napędową są przesyłki e-commerce i re-commerce, których roczne wzrosty oscylują w granicach kilkunastu procent. Na tym polu Poczta Polska ma bardzo wielu konkurentów, którzy oferują serwis na dobrym poziomie, głównie dostawa przesyłek następnego dnia po nadaniu – przypomina wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral.
Czytaj więcej
Polskie firmy transportowe mogą zarobić miliardy na odbudowie Ukrainy. Aby tak się stało muszą by...
Zaznacza, że konkurencyjne firmy wspierają zarówno swoich klientów jak i konsumentów, odbiorców przesyłek, zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi - dedykowanymi aplikacjami, które bardzo ułatwiają interakcję z przewoźnikami oraz monitorują drogę przesyłki w czasie rzeczywistym. – Aplikacje takie pozwalają także, na zarządzanie ostatnim etapem drogi przesyłki przez odbiorcę, co przekłada się na poziom zadowolenia klienta/konsumenta. Myślę, że w tym obszarze Poczta Polska cały czas ma pracę domową do odrobienia – stwierdza Gral.
Właśnie na wygodę klienta stawiają konkurenci. – Mówiąc o jakości doręczeń D+1 dziś należy mieć na uwadze zmieniające się otoczenie rynkowe i preferencje odbiorców. Dostawy poza domem (OOH) i zarządzanie przesyłką przez aplikacje są nastawione są wygodę - odbierzesz, gdzie i kiedy chcesz – wskazuje kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej DPD Polska Maksymilian Pawłowski.
Wskazuje, że czysto operacyjnie, pierwsza próba doręczenia utrzymuje się na stabilnym poziomie – w przedziale 97-98% średnio w roku. – To czy odbiorca będzie chciał lub mógł odebrać paczkę, nie jest już zależne od DPD. Zakładamy, że klient ma możliwość odbioru paczki z pobliskiego punktu przez kolejne trzy dni. Ważne jest dla nas monitorowanie poziomu satysfakcji naszych klientów, co badamy wskaźnikiem NPS. Na podstawie comiesięcznej próby badawczej ok. 300 tys. klientów, nasz wskaźnik dostaw utrzymuje się powyżej 80 punktów – podkreśla Pawłowski.
Czytaj więcej
Floty ciężarówek nie rosną, popyt jest zmienny, a ceny taboru spadają z rekordowych poziomów zano...
Rozbudowane funkcjonalności aplikacji ma InPost, którego tegoroczna jakość doręczeń przekracza 98 proc. przy potokach przeszło miliona paczek dziennie. Ostatnio marka uruchomiła funkcjonowanie aplikacji na CarPlay, a wcześniej usługę InPost Pay.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Poczta Polska pochwaliła się wzrostem jakości doręczeń. Dane z ostatnich dziewięciu miesięcy pokazują, że w segmencie paczek ekonomicznych terminowość w lipcu osiągnęła imponujący poziom 99,9%, co oznacza, że praktycznie każda przesyłka trafia do odbiorcy zgodnie ze standardem D+5 (czyli do piątego dnia po jej nadaniu). Również bez zarzutu wypadają paczki priorytetowe – 99,8% dostarczanych jest w standardzie D+3 (do trzeciego dnia po nadaniu), przewyższając tym samym ustawowe wymagania o kilka punktów procentowych. Z tych paczek 94% jest u odbiorców już następnego dnia po nadaniu.
Kurierzy montują w Polsce każdego roku tysiące automatów paczkowych. Chcą przyciągnąć nimi do współpracy najwięk...
Specjaliści przewidują, że rola regionu na magazynowej mapie Polski będzie systematycznie rosnąć.
Nova Post znalazła niszę na międzynarodowym rynku kurierskim, przyjmując ciężkie przesyłki o wadze do jednej tony.
W Wielkiej Brytanii konkurencja w branży kurierskiej wzmaga się i Amazon chce jej uciec, zwiększając jakość dostaw.
Europa stanowi większość międzynarodowego rynku kurierskiego, a na nim coraz powszechniej używane są w doręczeni...
Coraz więcej firm świadomie inwestuje w jakość, nie tylko swoich produktów i usług, ale też w standardy współpracy z partnerami biznesowymi. Rośnie rola banków, które nie tylko dostarczają finansowanie, ale zapewniają również kompleksowe wsparcie operacyjne.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas