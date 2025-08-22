Rosną wskaźniki jakościowe Poczty Polskiej

Poczta Polska pochwaliła się wzrostem jakości doręczeń. Dane z ostatnich dziewięciu miesięcy pokazują, że w segmencie paczek ekonomicznych terminowość w lipcu osiągnęła imponujący poziom 99,9%, co oznacza, że praktycznie każda przesyłka trafia do odbiorcy zgodnie ze standardem D+5 (czyli do piątego dnia po jej nadaniu). Również bez zarzutu wypadają paczki priorytetowe – 99,8% dostarczanych jest w standardzie D+3 (do trzeciego dnia po nadaniu), przewyższając tym samym ustawowe wymagania o kilka punktów procentowych. Z tych paczek 94% jest u odbiorców już następnego dnia po nadaniu.

Terminowość doręczeń Pocztex w standardzie D+1 (czyli dostarczenie następnego dnia po nadaniu) wyniosła od ponad 95% do ponad 98%. Doręczenia znacznie przekraczają milion przesyłek tygodniowo. – Utrzymanie wysokiej terminowości Pocztexu to nasz strategiczny priorytet. W logistyce liczy się nie tylko cena, ale przede wszystkim przewidywalność i jakość – przypomina wiceprezes ds. operacji i logistyki Poczty Polskiej Sławomir Żurawski.

Niezależni potwierdzają

Ranking GlobKurier.pl daje firmie 3,3 pkt. na 5 punktów możliwych. To jednak znacznie niżej od InPost, który ma 3,9 pkt., ale z drugiej strony InPost ma 1,5 tys. uwag, a PP sześciokrotnie mniej. – Widać wyraźnie, że Poczta Polska konsekwentnie rozwija model dwutorowy – przesyłki ekonomiczne pozostają opcją budżetową, natomiast Pocztex staje się usługą premium – ocenia Customer Success Deputy Manager w GlobKurier.pl Karolina Kadłubek.

Wskazuje, że klasyczne przesyłki e-commerce wciąż pozostają rozwiązaniem tańszym, ale wolniejszym, z terminem między D+2 a D+4, w zależności od obszaru doręczeń. – Rozwój usługi premium Pocztex widać szczególnie w obszarze doręczeń D+1, gdzie rok do roku zanotowano wzrost aż o 12 punktów procentowych. Zdecydowana większość przesyłek Pocztex dociera dziś następnego dnia, co pokazuje, że operator skutecznie buduje pozycję konkurencyjną wobec największych firm kurierskich – ocenia Kadłubek.