Rosną wskaźniki jakościowe Poczty Polskiej

Państwowy gracz na rynku kurierskim poprawił jakość, ale walka o klientów przenosi się do świata aplikacji.

Publikacja: 22.08.2025 12:14

Rosną wskaźniki jakościowe Poczty Polskiej

Foto: materiały prasowe

Robert Przybylski

Poczta Polska pochwaliła się wzrostem jakości doręczeń. Dane z ostatnich dziewięciu miesięcy pokazują, że w segmencie paczek ekonomicznych terminowość w lipcu osiągnęła imponujący poziom 99,9%, co oznacza, że praktycznie każda przesyłka trafia do odbiorcy zgodnie ze standardem D+5 (czyli do piątego dnia po jej nadaniu). Również bez zarzutu wypadają paczki priorytetowe – 99,8% dostarczanych jest w standardzie D+3 (do trzeciego dnia po nadaniu), przewyższając tym samym ustawowe wymagania o kilka punktów procentowych. Z tych paczek 94% jest u odbiorców już następnego dnia po nadaniu. 

Terminowość doręczeń Pocztex w standardzie D+1 (czyli dostarczenie następnego dnia po nadaniu) wyniosła od ponad 95% do ponad 98%. Doręczenia znacznie przekraczają milion przesyłek tygodniowo. – Utrzymanie wysokiej terminowości Pocztexu to nasz strategiczny priorytet. W logistyce liczy się nie tylko cena, ale przede wszystkim przewidywalność i jakość – przypomina wiceprezes ds. operacji i logistyki Poczty Polskiej Sławomir Żurawski. 

Czytaj więcej

Autostrada A4 pod Wrocławiem.
Drogowy
Firmy transportowe zamykają się w nienotowanym tempie

Niezależni potwierdzają

Ranking GlobKurier.pl daje firmie 3,3 pkt. na 5 punktów możliwych. To jednak znacznie niżej od InPost, który ma 3,9 pkt., ale z drugiej strony InPost ma 1,5 tys. uwag, a PP sześciokrotnie mniej. – Widać wyraźnie, że Poczta Polska konsekwentnie rozwija model dwutorowy – przesyłki ekonomiczne pozostają opcją budżetową, natomiast Pocztex staje się usługą premium – ocenia Customer Success Deputy Manager w GlobKurier.pl Karolina Kadłubek. 

Wskazuje, że klasyczne przesyłki e-commerce wciąż pozostają rozwiązaniem tańszym, ale wolniejszym, z terminem między D+2 a D+4, w zależności od obszaru doręczeń. – Rozwój usługi premium Pocztex widać szczególnie w obszarze doręczeń D+1, gdzie rok do roku zanotowano wzrost aż o 12 punktów procentowych. Zdecydowana większość przesyłek Pocztex dociera dziś następnego dnia, co pokazuje, że operator skutecznie buduje pozycję konkurencyjną wobec największych firm kurierskich – ocenia Kadłubek. 

Poprawa terminowości to nie wszystko. – Poczta Polska dokonała istotnej poprawy działań operacyjnych co przekłada się na wyższe współczynniki jakościowe jakie monitorujemy. Za cały rok 2025 do dziś współczynnik reklamacji z tytułu nieterminowości to 0,04% vs 2024 roku, gdy wynosił 0,09%. Dodatkowo to co zauważamy to, że Poczta Polska cechuje się bardzo niską szkodowością przesyłek wynoszącą 0,0015% – porównuje starszy specjalista ds. reklamacji, GlobKurier.pl Piotr Schuetz. 

Aplikacje dla klienta

Poczta Polska tak jak wielu tego typu operatorów w Europie i na świecie boryka się z malejącą liczbą przesyłek pocztowych, zaś w obszarze przesyłek kurierskich (KEP) jest zupełnie inna sytuacja, ilości przesyłek rosną z roku na rok. – Główną siłą napędową są przesyłki e-commerce i re-commerce, których roczne wzrosty oscylują w granicach kilkunastu procent. Na tym polu Poczta Polska ma bardzo wielu konkurentów, którzy oferują serwis na dobrym poziomie, głównie dostawa przesyłek następnego dnia po nadaniu – przypomina wiceprezes Last Mile Experts Mirek Gral. 

Czytaj więcej

Kolejarze planują transport przez porty Ukrainy do Azji
Szynowy
Kolejarze planują transport przez porty Ukrainy do Azji

Zaznacza, że konkurencyjne firmy wspierają zarówno swoich klientów jak i konsumentów, odbiorców przesyłek, zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi - dedykowanymi aplikacjami, które bardzo ułatwiają interakcję z przewoźnikami oraz monitorują drogę przesyłki w czasie rzeczywistym. – Aplikacje takie pozwalają także, na zarządzanie ostatnim etapem drogi przesyłki przez odbiorcę, co przekłada się na poziom zadowolenia klienta/konsumenta. Myślę, że w tym obszarze Poczta Polska cały czas ma pracę domową do odrobienia – stwierdza Gral.

Właśnie na wygodę klienta stawiają konkurenci. – Mówiąc o jakości doręczeń D+1 dziś należy mieć na uwadze zmieniające się otoczenie rynkowe i preferencje odbiorców. Dostawy poza domem (OOH) i zarządzanie przesyłką przez aplikacje są nastawione są wygodę - odbierzesz, gdzie i kiedy chcesz – wskazuje kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej DPD Polska Maksymilian Pawłowski. 

Wskazuje, że czysto operacyjnie, pierwsza próba doręczenia utrzymuje się na stabilnym poziomie – w przedziale 97-98% średnio w roku. – To czy odbiorca będzie chciał lub mógł odebrać paczkę, nie jest już zależne od DPD. Zakładamy, że klient ma możliwość odbioru paczki z pobliskiego punktu przez kolejne trzy dni. Ważne jest dla nas monitorowanie poziomu satysfakcji naszych klientów, co badamy wskaźnikiem NPS. Na podstawie comiesięcznej próby badawczej ok. 300 tys. klientów, nasz wskaźnik dostaw utrzymuje się powyżej 80 punktów – podkreśla Pawłowski. 

Czytaj więcej

Producenci ciężarówek obniżają prognozy dla europejskiego rynku
Drogowy
Producenci ciężarówek obniżają prognozy dla europejskiego rynku

Rozbudowane funkcjonalności aplikacji ma InPost, którego tegoroczna jakość doręczeń przekracza 98 proc. przy potokach przeszło miliona paczek dziennie. Ostatnio marka uruchomiła funkcjonowanie aplikacji na CarPlay, a wcześniej usługę InPost Pay. 

Źródło: rp.pl

Firmy DPD InPost rynek przesyłek kurierskich Poczta Polska GlobKurier.pl

Poczta Polska pochwaliła się wzrostem jakości doręczeń. Dane z ostatnich dziewięciu miesięcy pokazują, że w segmencie paczek ekonomicznych terminowość w lipcu osiągnęła imponujący poziom 99,9%, co oznacza, że praktycznie każda przesyłka trafia do odbiorcy zgodnie ze standardem D+5 (czyli do piątego dnia po jej nadaniu). Również bez zarzutu wypadają paczki priorytetowe – 99,8% dostarczanych jest w standardzie D+3 (do trzeciego dnia po nadaniu), przewyższając tym samym ustawowe wymagania o kilka punktów procentowych. Z tych paczek 94% jest u odbiorców już następnego dnia po nadaniu. 

