Producenci ciężarówek obniżają prognozy dla europejskiego rynku

Traton podał w raporcie półrocznym, że portfel zamówień na samochody ciężarowe zebrany w trzydziestu krajach Europy w drugim kwartale br. jest o 44 proc. większy od zamówień z drugiego kwartału 2024 roku. W pierwszej połowie roku poprawa wyniosła 53 proc. Koncern zastrzega, że zbyt wcześnie mówić o poprawie trendu.

Powodem ostrożności jest 24-procentowy spadek liczby złożonych zamówień w drugim kwartale w porównaniu do pierwszego (23 722 szt. dla EU-27). W samych Niemczech załamanie jest 26-procentowe.

Nie lepiej jest w autobusach, gdzie napływ zamówień w drugim kwartale zmalał o 52 proc. (do 1308 szt.), oraz w lekkich samochodach dostawczych (spadek 19-procentowy).

Volvo zebrało w drugim kwartale w Europie zamówienia na 25 529 ciężarówek, o 21 proc. więcej rok do roku, a dynamika przyrostu w pierwszym półroczu wyniosła 23 proc. W przypadku ciężkich modeli przyrost zamówień sięgnął 8 proc. w drugim kwartale (r/r) i 22 proc. w pierwszej połowie roku.