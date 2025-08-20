Reklama

Producenci ciężarówek obniżają prognozy dla europejskiego rynku

Floty ciężarówek nie rosną, popyt jest zmienny, a ceny taboru spadają z rekordowych poziomów zanotowanych w czasie pandemii.

Publikacja: 20.08.2025 08:12

Producenci ciężarówek obniżają prognozy dla europejskiego rynku

GDDKiA

Foto: GDDKiA

Robert Przybylski

Traton podał w raporcie półrocznym, że portfel zamówień na samochody ciężarowe zebrany w trzydziestu krajach Europy w drugim kwartale br. jest o 44 proc. większy od zamówień z drugiego kwartału 2024 roku. W pierwszej połowie roku poprawa wyniosła 53 proc. Koncern zastrzega, że zbyt wcześnie mówić o poprawie trendu.

Powodem ostrożności jest 24-procentowy spadek liczby złożonych zamówień w drugim kwartale w porównaniu do pierwszego (23 722 szt. dla EU-27). W samych Niemczech załamanie jest 26-procentowe. 

Nie lepiej jest w autobusach, gdzie napływ zamówień w drugim kwartale zmalał o 52 proc. (do 1308 szt.), oraz w lekkich samochodach dostawczych (spadek 19-procentowy). 

Volvo zebrało w drugim kwartale w Europie zamówienia na 25 529 ciężarówek, o 21 proc. więcej rok do roku, a dynamika przyrostu w pierwszym półroczu wyniosła 23 proc. W przypadku ciężkich modeli przyrost zamówień sięgnął 8 proc. w drugim kwartale (r/r) i 22 proc. w pierwszej połowie roku. 

Daimler Truck nie podaje informacji o przyjętych zleceniach w Europie. Publikuje jedynie dane o zleceniach jakie Mercedes-Benz (obejmuje sprzedaż w Europie, Ameryce Południowej, Indiach oraz w Chinach) zebrał w drugim kwartale, a było ich łącznie na 40,9 tys. samochodów ciężarowych, o 24,5 proc. więcej niż w drugim kwartale 2024 roku. Więcej także (o 1,3 tys. szt.) niż w pierwszym kwartale br. 

Iveco zwiększyło liczbę zamówień w Europie o 34 proc. licząc rok do roku. 

Prognozy w dół

Prognozy Tratona na ten rok przewidują zmniejszenie europejskiej sprzedaży samochodów ciężarowych o dmc powyżej 6 ton o 5 do 15 proc. w stosunku do 2024 roku, do 311-347 tys. szt., a rok temu mówiły o 365 tys. pojazdów. W raporcie Traton ocenia, że popyt wystarczy na utrzymanie stanu flot, ale nie na ich rozbudowę. 

Także Volvo zmienił prognozy na bardziej pesymistyczne i ocenia, że w tym roku rejestracje w Europie ciężarówek wszystkich marek o dmc powyżej 16 ton sięgną 290 tys., gdy w ub.r. przewidywał sprzedaż 314 tys. 

Mercedes-Benz prognozuje tegoroczny rynek w Europie na 270-310 tys. ciężkich samochodów ciężarowych. 

Iveco przewiduje, że tegoroczne europejskie rejestracje modeli ciężkich sięgną 280-290 tys. sztuk i ok. 26 tys. modeli średniotonażowych.

Maleją marże

Volvo sprzedało w Europie w pierwszym półroczu o 11 proc. mniej ciężarówek niż rok wcześniej, w drugim kwartale dynamika spadku wyniosła 9 proc. Przychody zmalały jednak (odpowiednio) o 36 i 37 proc., co wynika z obniżanych cen taboru, a za tym maleją marże na sprzedaży, przypadku Volvo do 10,3 proc. na koniec drugiego kwartału br., z 15,9 proc. dwa lata wcześniej. 

W przypadku Tratona marża zmaleje na koniec roku do prognozowanych 6-7 procent, gdy prognoza z pierwszego kwartału mówiła o 8,5-9,5-procentowej marży. W 2024 roku spółka uzyskała 10,3 proc. marży. 

Marża na sprzedaży marki Mercedes-Benz wyniosła w drugim kwartale 5,9 proc. i była o 2,8 pp. większa niż rok wcześniej. 

Źródło: rp.pl

e-Wydanie