Firmy transportowe zamykają się w nienotowanym tempie

Do tego w pierwszym półroczu GITD wygasiła 487 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego z powodu likwidacji. W 2024 roku takich przypadków było 466.

Fatalne wyniki unijnej gospodarki

To kolejne półrocze złych wiadomości. Cały 2024 rok był słaby z powodu fatalnego stanu gospodarki unijnej. Prof. Wojciech Paprocki wylicza na podstawi danych Eurostat, że w 2024 r. przewoźnicy z Polski wykonali za granicą prawie dwie trzecie całej pracy przewozowej. W tym okresie przewoźnicy z Hiszpanii wykonali poza granicami swojego kraju prawie jedną trzecią, przewoźnicy z Niemiec i Włoch tylko ponad 10 proc., a przewoźnicy z Francji zaledwie 7,6 proc. całej pracy przewozowej.

W 2024 roku saldo usług transportowych pogorszyło się o 2,9 mld zł, oblicza NBP. W trzecim kwartale saldo zmalało o 1,6 mld zł, w czwartym o 1,2 mld zł. Bank tłumaczy spadki mniejszymi przychodami transportu drogowego oraz rosnącymi wydatkami na import usług transportu morskiego.

NBP zaznacza, że towarowy transport samochodowy stanowi największą część eksportu usług transportowych (54,3 proc. w całym 2024 r.). Niekorzystny wpływ na przychody transportu samochodowego towarowego miało zmniejszenie wielkości ładunków przewożonych między Polską a Unią Europejską. Według danych Eurostatu w IV kwartale 2024 r. wielkość ładunków w eksporcie do UE zmniejszyła się o 4,3 proc. r/r, a w imporcie o 5,0 proc. r/r.

Czytaj więcej Drogowy Producenci ciężarówek obniżają prognozy dla europejskiego rynku Floty ciężarówek nie rosną, popyt jest zmienny, a ceny taboru spadają z rekordowych poziomów zano...

Staje konsumpcja, czyli dotychczasowe koło zamachowe gospodarki. Z barometru EFL wynika, że tylko 6 proc. przedsiębiorców z branży handlu prognozuje spadek sprzedaży, a o nowych projektach mówi zaledwie 1 proc. firm handlowych.