Firmy transportowe zamykają się w nienotowanym tempie

W pierwszym półroczu przewozy ładunków transportem samochodowym były o 15 proc. mniejsze niż rok wcześniej, podaje GUS. Dane dotyczą firm zatrudniających powyżej dziesięciu osób.
Trudna sytuacja przewoźników drogowych widoczna jest także po danych GITD, na które powołuje się TLP. W pierwszej połowie roku liczba firm ze wspólnotową licencją na transport zmalała o 656 firm, czyli o 1,5 proc. do 44 301 na koniec czerwca.
Malejąca liczba licencji jest wynikiem wycofywania się przedsiębiorców z interesów. W pierwszej połowie roku 205 firm zawiesiło wykonywanie transportu drogowego, gdy w całym 2024 roku takich przypadków naliczono 384.
Od stycznia do czerwca br. GITD wygasiło 773 licencje wspólnotowe z powodu likwidacji firmy. Takich przepadków w 2024 roku było 525.
Do tego w pierwszym półroczu GITD wygasiła 487 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego z powodu likwidacji. W 2024 roku takich przypadków było 466.
To kolejne półrocze złych wiadomości. Cały 2024 rok był słaby z powodu fatalnego stanu gospodarki unijnej. Prof. Wojciech Paprocki wylicza na podstawi danych Eurostat, że w 2024 r. przewoźnicy z Polski wykonali za granicą prawie dwie trzecie całej pracy przewozowej. W tym okresie przewoźnicy z Hiszpanii wykonali poza granicami swojego kraju prawie jedną trzecią, przewoźnicy z Niemiec i Włoch tylko ponad 10 proc., a przewoźnicy z Francji zaledwie 7,6 proc. całej pracy przewozowej.
W 2024 roku saldo usług transportowych pogorszyło się o 2,9 mld zł, oblicza NBP. W trzecim kwartale saldo zmalało o 1,6 mld zł, w czwartym o 1,2 mld zł. Bank tłumaczy spadki mniejszymi przychodami transportu drogowego oraz rosnącymi wydatkami na import usług transportu morskiego.
NBP zaznacza, że towarowy transport samochodowy stanowi największą część eksportu usług transportowych (54,3 proc. w całym 2024 r.). Niekorzystny wpływ na przychody transportu samochodowego towarowego miało zmniejszenie wielkości ładunków przewożonych między Polską a Unią Europejską. Według danych Eurostatu w IV kwartale 2024 r. wielkość ładunków w eksporcie do UE zmniejszyła się o 4,3 proc. r/r, a w imporcie o 5,0 proc. r/r.
Staje konsumpcja, czyli dotychczasowe koło zamachowe gospodarki. Z barometru EFL wynika, że tylko 6 proc. przedsiębiorców z branży handlu prognozuje spadek sprzedaży, a o nowych projektach mówi zaledwie 1 proc. firm handlowych.
Słaba sytuacja panuje w całej gospodarce. Co prawda, jak podlicza MGBI II kwartał 2025 r. okazał się mniej obfity w nowe postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne niż pierwsze trzy miesiące tego roku. Przybyła natomiast liczba wniosków – zarówno o upadłość, jak i restrukturyzację.
W II kwartale 2025 r. 445 firm złożyło wniosek o ogłoszenie upadłości. To drugi najwyższy kwartalny wynik na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, porównuje MGBI. Więcej wniosków upadłościowych w okresie od początku 2024 roku złożono jedynie w III kwartale ub.r. – wówczas było ich 451. Taki wynik oznacza wzrost zarówno w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy br. (o 7,7 proc.), jak i względem analogicznego okresu rok wcześniej (o 3,2 proc.).
W II kwartale 2025 roku rozpoczęło się 1 278 nowych postępowań restrukturyzacyjnych.
To drugi najwyższy wynik w okresie od początku 2024 r. Więcej nowych postępowań odnotowano jedynie w pierwszych trzech miesiącach br. – 1 349.
MGBI podlicza, że w II kwartale 2025 r. ogłoszono 5 194 nowych upadłości konsumenckich. To o 4,6 proc. mniej niż w ub.r., ale o 9,2 proc. więcej względem pierwszych trzech miesięcy br.
W II kwartale 2025 r. złożonych zostało 7 032 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i jest to najwyższy kwartalny wynik od początku 2024 roku; to zarazem pierwszy raz, gdy kwartalna liczba wniosków w tej sprawie przekroczyła 7 tys.
