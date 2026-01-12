Reklama

Kurierzy podsumowują 2025 rok

Druga mocna połowa roku i przesyłki międzynarodowe ożywiają branżę kurierską.

Publikacja: 12.01.2026 09:27

Kurierzy podsumowują 2025 rok

Robert Przybylski

Foto: Robert Przybylski

Robert Przybylski

Rynek krajowy przez większość roku charakteryzował jednocyfrowy wzrost. – Miniony rok na rynku KEP był wymagający - z jednej strony z względu na ostrożność konsumentów w podejmowaniu decyzji zakupowych, co było widać w raportach sprzedaży e-commerce jak i poprzez ofensywę zagranicznych platform marketplace. Druga połowa roku to widoczne odbicie i zwiększona aktywność klientów – opisuje Partnership & Enterprise Director Alsendo Michał Wójcik. 

Udany czarny tydzień

Alsendo, po dość spokojnym początku listopada, w drugiej połowie miesiąca odnotowała wyraźny wzrost aktywności. – W weekend po Black Friday zanotowaliśmy ponad 20% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, co pozwala przypuszczać, że wyniki te obejmowały również zakupy realizowane w ramach Cyber Monday. Ciekawostką jest fakt, że 23 grudnia odnotowaliśmy wzrosty przekraczające 400% w porównaniu do 2024 roku, co może wskazywać na to, że klienci składali zamówienia do ostatniego możliwego momentu lub planowali odbiór przesyłek tuż po świętach – zauważa Wójcik. 

Czytaj więcej

Raben bez spedycji lotniczej i morskiej
Firmy
Raben bez spedycji lotniczej i morskiej

Dla Orlen Paczka tegoroczny Black Week okazał się rekordowy. W tygodniu największych promocji liczba przesyłek była niemal o 80 proc. wyższa niż rok wcześniej.

DPD przyznaje, że Black Week pozostaje jednym z kluczowych momentów sprzedażowych roku, jednak charakter piku znacząco się zmienił. – W ostatnich latach obserwujemy świadomą strategię „rozmywania piku” – kampanie promocyjne startują wcześniej (często już w październiku), a ich kulminacja rozkłada się na cały listopad. Dzięki temu wolumeny są bardziej równomiernie dystrybuowane w czasie, co pozwala uniknąć ekstremalnych przeciążeń operacyjnych i poprawia doświadczenie klienta. Najbardziej intensywne momenty nadal przypadają na Black Friday, Cyber Monday oraz weekend przedświąteczny – stwierdza dyr. ds. sprzedaży w DPD Polska Łukasz Zembowicz.

Reklama
Reklama

Rzecznik Prasowy DHL eCommerce Ewa Grzech zapewnia, że ubiegłoroczny Black Week wypadł lepiej od założeń. – Zanotowaliśmy w tym okresie dwucyfrowy wzrost wolumenów rok do roku, co wyraźnie przebiło nasze prognozy i oczekiwania. Systemowe przygotowania do szczytu paczkowego rozpoczynamy w DHL eCommerce już w lipcu – przypomina rzeczniczka DHL. – W szczyt paczkowy w ubiegłym roku weszliśmy z 24 tys. punktami OOH, w tym 8000 automatami DHL BOX 24/7, co istotnie zwiększyło stabilność sieci w okresie najwyższych potoków – podkreśla przedstawicielka DHL eCommerce. 

Listopadowy szczyt paczkowy przyniósł wzrosty w Globkurier przekraczające o 30 proc. poziom ubiegłego roku – To wartość nieco wyższa od prognozowanej – przyznaje prezes Globkurier Mateusz Pycia. 

Rośnie popularność OOH

DPD informuje, że w minionym roku najsilniejszy wzrost rynku KEP widoczny był w segmencie B2C, szczególnie e-commerce krajowy. – Wzrost opierał się przede wszystkim na kategoriach fashion, kosmetykach, farmaceutykach, wyposażeniu domu oraz elektronice. Dodatkowo bardzo dynamicznie rozwijał się recommerce, czyli sprzedaż produktów z drugiej ręki – wymienia Zembowicz.

Czytaj więcej

Pesa prawdopodobnie kupi niemieckiego producenta tramwajów
Szynowy
Pesa prawdopodobnie kupi niemieckiego producenta tramwajów

Dodaje, że nastąpiło dalsze, bardzo wyraźne przesunięcie preferencji w stronę rozwiązań Out-of-Home (OOH) – automatów paczkowych i punktów odbioru. – Tę zmianę zachowań wzmacnia również bardzo wysoka adopcja aplikacji mobilnych, jak DPD Mobile, co potwierdza, że klienci oczekują elastyczności i pełnej kontroli nad przesyłką – zaznacza Zembowicz. 

Rekordowy rok odnotował najmłodszy na rynku operator kurierski, Orlen Paczka. – W poszczególnych kwartałach były one wyższe o 100–150% w porównaniu z rokiem ubiegłym. To efekt nawiązania współpracy z kolejnymi największymi e-sklepami, rozszerzenia oferty o zwroty konsumenckie i abonamenty dla firm, a także dynamicznego rozwoju segmentu cross-border – tłumaczy Katarzyna Grabowska z biura prasowego Orlen Paczka. Zaznacza, że równolegle rozwijana jest współpraca w segmencie C2C, m.in. z platformą Vinted. 

Reklama
Reklama

Przesyłki międzynarodowe

Także dla DHL eCommerce kluczowym motorem wzrostu rynku KEP w minionym roku były przesyłki B2C oraz cross-border, które zanotowały dwucyfrowy wzrost. – Istotnym czynnikiem był rozwój rozwiązań upraszczających nadania międzynarodowe, takich jak wysyłki bez etykiet, które realnie obniżają barierę wejścia w sprzedaż transgraniczną i zwiększają skalę nadań B2C – tłumaczy rzecznik prasowy DHL eCommerce. 

Dyr. ds. sprzedaży w DPD Polska przyznaje, że w obszarze cross-border również utrzymywał się wzrost, zarówno po stronie polskich konsumentów kupujących za granicą, jak i polskich e-sklepów wysyłających na rynki międzynarodowe. – Obserwujemy rosnące oczekiwania klientów biznesowych w zakresie terminowości i przewidywalności dostaw międzynarodowych, szczególnie w okresach szczytowych – podkreśla Zembowicz. 

Orlen Paczka rozwija segment cross-border we współpracy z partnerami. – W marcu 2025 roku uruchomiliśmy dostawy do Czech, Słowacji i Węgier na Allegro, a wolumeny w tym obszarze rosną z miesiąca na miesiąc. W 2025 roku uruchomiliśmy dwa nowe kierunki, dzięki czemu Orlen Paczka obsługuje obecnie dostawy do dziewięciu krajów europejskich: Litwa, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, Szwecja i kontynentalna część Finlandii, Łotwa i Estonia – wylicza Grabowska. 

Czytaj więcej

Ciągniki siodłowe pociągnęły rynek samochodów ciężarowych
Drogowy
Ciągniki siodłowe pociągnęły rynek samochodów ciężarowych

Integrator Globkurier odnotował najwyższą dynamikę wzrostu w przesyłkach międzynarodowych. – W niektórych szczytowych okresach roku wolumeny w tym obszarze były wyższe nawet o 50 proc. w porównaniu do 2024 – zaznacza prezes Globkurier Mateusz Pycia. – Łyżką dziegciu pozostaje wciąż niestety niewielki odsetek firm sprzedających swoje towary poza Polskę – przyznaje Pycia. 

Dane Alsendo wskazują, dzięki rozwinięciu oferty zagranicznej oraz dodaniu wyspecjalizowanych przewoźników, liczba obsługiwanych przez firmę przesyłek międzynarodowych wzrosła o prawie 50%.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie E-commerce Firmy DPD rynek przesyłek kurierskich E-handel Alsendo GlobKurier.pl Orlen Paczka DHL e-commerce
Przybiera styczniowa fala zwrotów
Produkty i Usługi
Przybiera styczniowa fala zwrotów
Wyścig po paczki wygrywa Poczta Polska
Produkty i Usługi
Wyścig po paczki wygrywa Poczta Polska
Bałkany coraz bardziej atrakcyjne dla logistyków
Produkty i Usługi
Bałkany coraz bardziej atrakcyjne dla logistyków
Rośnie strategiczna rola naszego regionu jako centrum dystrybucji
Produkty i Usługi
Rośnie strategiczna rola naszego regionu jako centrum dystrybucji
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Polskie firmy logistyczne już konkurują z chińskimi
Produkty i Usługi
Polskie firmy logistyczne już konkurują z chińskimi
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama