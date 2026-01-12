Kurierzy podsumowują 2025 rok

Aktualizacja: 12.01.2026 12:37 Publikacja: 12.01.2026 09:27
Robert Przybylski
Foto: Robert Przybylski
Rynek krajowy przez większość roku charakteryzował jednocyfrowy wzrost. – Miniony rok na rynku KEP był wymagający - z jednej strony z względu na ostrożność konsumentów w podejmowaniu decyzji zakupowych, co było widać w raportach sprzedaży e-commerce jak i poprzez ofensywę zagranicznych platform marketplace. Druga połowa roku to widoczne odbicie i zwiększona aktywność klientów – opisuje Partnership & Enterprise Director Alsendo Michał Wójcik.
Alsendo, po dość spokojnym początku listopada, w drugiej połowie miesiąca odnotowała wyraźny wzrost aktywności. – W weekend po Black Friday zanotowaliśmy ponad 20% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, co pozwala przypuszczać, że wyniki te obejmowały również zakupy realizowane w ramach Cyber Monday. Ciekawostką jest fakt, że 23 grudnia odnotowaliśmy wzrosty przekraczające 400% w porównaniu do 2024 roku, co może wskazywać na to, że klienci składali zamówienia do ostatniego możliwego momentu lub planowali odbiór przesyłek tuż po świętach – zauważa Wójcik.
Dla Orlen Paczka tegoroczny Black Week okazał się rekordowy. W tygodniu największych promocji liczba przesyłek była niemal o 80 proc. wyższa niż rok wcześniej.
DPD przyznaje, że Black Week pozostaje jednym z kluczowych momentów sprzedażowych roku, jednak charakter piku znacząco się zmienił. – W ostatnich latach obserwujemy świadomą strategię „rozmywania piku” – kampanie promocyjne startują wcześniej (często już w październiku), a ich kulminacja rozkłada się na cały listopad. Dzięki temu wolumeny są bardziej równomiernie dystrybuowane w czasie, co pozwala uniknąć ekstremalnych przeciążeń operacyjnych i poprawia doświadczenie klienta. Najbardziej intensywne momenty nadal przypadają na Black Friday, Cyber Monday oraz weekend przedświąteczny – stwierdza dyr. ds. sprzedaży w DPD Polska Łukasz Zembowicz.
Rzecznik Prasowy DHL eCommerce Ewa Grzech zapewnia, że ubiegłoroczny Black Week wypadł lepiej od założeń. – Zanotowaliśmy w tym okresie dwucyfrowy wzrost wolumenów rok do roku, co wyraźnie przebiło nasze prognozy i oczekiwania. Systemowe przygotowania do szczytu paczkowego rozpoczynamy w DHL eCommerce już w lipcu – przypomina rzeczniczka DHL. – W szczyt paczkowy w ubiegłym roku weszliśmy z 24 tys. punktami OOH, w tym 8000 automatami DHL BOX 24/7, co istotnie zwiększyło stabilność sieci w okresie najwyższych potoków – podkreśla przedstawicielka DHL eCommerce.
Listopadowy szczyt paczkowy przyniósł wzrosty w Globkurier przekraczające o 30 proc. poziom ubiegłego roku – To wartość nieco wyższa od prognozowanej – przyznaje prezes Globkurier Mateusz Pycia.
DPD informuje, że w minionym roku najsilniejszy wzrost rynku KEP widoczny był w segmencie B2C, szczególnie e-commerce krajowy. – Wzrost opierał się przede wszystkim na kategoriach fashion, kosmetykach, farmaceutykach, wyposażeniu domu oraz elektronice. Dodatkowo bardzo dynamicznie rozwijał się recommerce, czyli sprzedaż produktów z drugiej ręki – wymienia Zembowicz.
Dodaje, że nastąpiło dalsze, bardzo wyraźne przesunięcie preferencji w stronę rozwiązań Out-of-Home (OOH) – automatów paczkowych i punktów odbioru. – Tę zmianę zachowań wzmacnia również bardzo wysoka adopcja aplikacji mobilnych, jak DPD Mobile, co potwierdza, że klienci oczekują elastyczności i pełnej kontroli nad przesyłką – zaznacza Zembowicz.
Rekordowy rok odnotował najmłodszy na rynku operator kurierski, Orlen Paczka. – W poszczególnych kwartałach były one wyższe o 100–150% w porównaniu z rokiem ubiegłym. To efekt nawiązania współpracy z kolejnymi największymi e-sklepami, rozszerzenia oferty o zwroty konsumenckie i abonamenty dla firm, a także dynamicznego rozwoju segmentu cross-border – tłumaczy Katarzyna Grabowska z biura prasowego Orlen Paczka. Zaznacza, że równolegle rozwijana jest współpraca w segmencie C2C, m.in. z platformą Vinted.
Także dla DHL eCommerce kluczowym motorem wzrostu rynku KEP w minionym roku były przesyłki B2C oraz cross-border, które zanotowały dwucyfrowy wzrost. – Istotnym czynnikiem był rozwój rozwiązań upraszczających nadania międzynarodowe, takich jak wysyłki bez etykiet, które realnie obniżają barierę wejścia w sprzedaż transgraniczną i zwiększają skalę nadań B2C – tłumaczy rzecznik prasowy DHL eCommerce.
Dyr. ds. sprzedaży w DPD Polska przyznaje, że w obszarze cross-border również utrzymywał się wzrost, zarówno po stronie polskich konsumentów kupujących za granicą, jak i polskich e-sklepów wysyłających na rynki międzynarodowe. – Obserwujemy rosnące oczekiwania klientów biznesowych w zakresie terminowości i przewidywalności dostaw międzynarodowych, szczególnie w okresach szczytowych – podkreśla Zembowicz.
Orlen Paczka rozwija segment cross-border we współpracy z partnerami. – W marcu 2025 roku uruchomiliśmy dostawy do Czech, Słowacji i Węgier na Allegro, a wolumeny w tym obszarze rosną z miesiąca na miesiąc. W 2025 roku uruchomiliśmy dwa nowe kierunki, dzięki czemu Orlen Paczka obsługuje obecnie dostawy do dziewięciu krajów europejskich: Litwa, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, Szwecja i kontynentalna część Finlandii, Łotwa i Estonia – wylicza Grabowska.
Integrator Globkurier odnotował najwyższą dynamikę wzrostu w przesyłkach międzynarodowych. – W niektórych szczytowych okresach roku wolumeny w tym obszarze były wyższe nawet o 50 proc. w porównaniu do 2024 – zaznacza prezes Globkurier Mateusz Pycia. – Łyżką dziegciu pozostaje wciąż niestety niewielki odsetek firm sprzedających swoje towary poza Polskę – przyznaje Pycia.
Dane Alsendo wskazują, dzięki rozwinięciu oferty zagranicznej oraz dodaniu wyspecjalizowanych przewoźników, liczba obsługiwanych przez firmę przesyłek międzynarodowych wzrosła o prawie 50%.
