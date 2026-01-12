Kurierzy podsumowują 2025 rok

Rynek krajowy przez większość roku charakteryzował jednocyfrowy wzrost. – Miniony rok na rynku KEP był wymagający - z jednej strony z względu na ostrożność konsumentów w podejmowaniu decyzji zakupowych, co było widać w raportach sprzedaży e-commerce jak i poprzez ofensywę zagranicznych platform marketplace. Druga połowa roku to widoczne odbicie i zwiększona aktywność klientów – opisuje Partnership & Enterprise Director Alsendo Michał Wójcik.

Udany czarny tydzień

Alsendo, po dość spokojnym początku listopada, w drugiej połowie miesiąca odnotowała wyraźny wzrost aktywności. – W weekend po Black Friday zanotowaliśmy ponad 20% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, co pozwala przypuszczać, że wyniki te obejmowały również zakupy realizowane w ramach Cyber Monday. Ciekawostką jest fakt, że 23 grudnia odnotowaliśmy wzrosty przekraczające 400% w porównaniu do 2024 roku, co może wskazywać na to, że klienci składali zamówienia do ostatniego możliwego momentu lub planowali odbiór przesyłek tuż po świętach – zauważa Wójcik.

Dla Orlen Paczka tegoroczny Black Week okazał się rekordowy. W tygodniu największych promocji liczba przesyłek była niemal o 80 proc. wyższa niż rok wcześniej.

DPD przyznaje, że Black Week pozostaje jednym z kluczowych momentów sprzedażowych roku, jednak charakter piku znacząco się zmienił. – W ostatnich latach obserwujemy świadomą strategię „rozmywania piku” – kampanie promocyjne startują wcześniej (często już w październiku), a ich kulminacja rozkłada się na cały listopad. Dzięki temu wolumeny są bardziej równomiernie dystrybuowane w czasie, co pozwala uniknąć ekstremalnych przeciążeń operacyjnych i poprawia doświadczenie klienta. Najbardziej intensywne momenty nadal przypadają na Black Friday, Cyber Monday oraz weekend przedświąteczny – stwierdza dyr. ds. sprzedaży w DPD Polska Łukasz Zembowicz.