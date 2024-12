Autonomiczne ciężarówki z aplikacją

Należąca do Google firma Waymo ogłosiła 17 grudnia, że rozpocznie testy swoich pojazdów autonomicznych w Tokio na początku 2025 roku. Firma nawiązała tam współpracę z największym japońskim operatorem taksówkowym, Nihon Kotsu. Kierowcy będą ręcznie obsługiwać pojazdy, aby mapować stolicę Japonii.

Boston Consulting Group spodziewa się, że tradycyjny rynek motoryzacyjny zostanie zastąpiony przez rynek mobilności, w którym coraz większą rolę odgrywać będą usługi i za 10 lat one dadzą branży 45 proc. przychodów. BCG przewiduje, że do 2035 roku: blisko 100 proc. nowych samochodów będzie połączonych z siecią; około 5 proc. nowych aut będzie w pełni autonomicznych (poziom L4/L5), a blisko 20-30 proc. osiągnie poziom 3; ok. 15 proc. miejskich podróży będzie realizowanych przez usługi mobilności na żądanie.

Na zmiany szykują się producenci ciężarówek. Do autonomicznej jazdy i wykorzystania nowych aplikacji przygotowują nową architekturę elektroniczną.

Ciężarówki do spółki

Producenci ciężarówek mają tak niewielką skalę produkcji, że łączą siły, aby podołać nowym wyzwaniom. Daimler Truck i Volvo Group podpisały 30 października wiążące porozumienie o utworzeniu spółki, której celem jest stworzenie oprogramowania dla platformy dla ciężkich pojazdów użytkowych.