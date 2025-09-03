W wysyłkach paczek do USA dojdzie jeszcze jeden konkurent

Z powodu nowych amerykańskich przepisów celnych i zakończenia zwolnienia „de minimis” dla towarów o niskiej wartości (zezwalało na bezcłowy wwóz paczek o wartości poniżej 800 dol.), operatorzy pocztowi zawiesili pod koniec sierpnia przyjmowanie paczek do USA.

Reklama Reklama

Dostarczane są jedynie listy, dokumenty i prezenty o wartości poniżej 100 dol. Stowarzyszenie Europejskich Operatorów Pocztowych – PostEurop – poinformowało, że jego członkowie będą musieli tymczasowo ograniczyć lub zawiesić wysyłkę towarów za pośrednictwem sieci pocztowych do USA, zgodnie z wytycznymi odpowiednich władz krajowych.

Czytaj więcej Szynowy Lider przewozów intermodalnych umocnił się W dwadzieścia lat przebudowany został polski rynek kolejowych przewozów intermodalnych. Ma nowego...

Zawieszenie dotyczy przesyłek paczek od niemal wszystkich głównych europejskich operatorów pocztowych do Stanów Zjednoczonych: Deutsche Post i DHL eCommerce, Poczta Austriacka, La Poste, Royal Mail, Correos, Poczta Polska. Biuro rzecznika PP zapewnia, że razem z partnerami „wspólnie pracują z administracją amerykańską nad możliwie najszybszym wznowieniem obsługi przesyłek z towarami do USA. Określenie terminu nie jest w tej chwili możliwe.”

Prywatni kurierzy ekspresowi, tacy jak FedEx i UPS, nadal działają normalnie, ale po wyższych cenach. Także DHL Express utrzymuje ciągłość usług i umożliwia bezpieczny, zgodny z przepisami transport towarów do Stanów Zjednoczonych.