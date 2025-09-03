Reklama

W wysyłkach paczek do USA dojdzie jeszcze jeden konkurent

Na zyskownej trasie USA – Unia Europejska pojawi się InPost. Dla spółki zmiany regulacji celnych są szasną na nowe źródło przychodów.

Publikacja: 03.09.2025 09:26

Foto: Rząd federalny USA/Wikipedia

Robert Przybylski

Z powodu nowych amerykańskich przepisów celnych i zakończenia zwolnienia „de minimis” dla towarów o niskiej wartości (zezwalało na bezcłowy wwóz paczek o wartości poniżej 800 dol.), operatorzy pocztowi zawiesili pod koniec sierpnia przyjmowanie paczek do USA.

Dostarczane są jedynie listy, dokumenty i prezenty o wartości poniżej 100 dol. Stowarzyszenie Europejskich Operatorów Pocztowych – PostEurop – poinformowało, że jego członkowie będą musieli tymczasowo ograniczyć lub zawiesić wysyłkę towarów za pośrednictwem sieci pocztowych do USA, zgodnie z wytycznymi odpowiednich władz krajowych. 

Zawieszenie dotyczy przesyłek paczek od niemal wszystkich głównych europejskich operatorów pocztowych do Stanów Zjednoczonych: Deutsche Post i DHL eCommerce, Poczta Austriacka, La Poste, Royal Mail, Correos, Poczta Polska. Biuro rzecznika PP zapewnia, że razem z partnerami „wspólnie pracują z administracją amerykańską nad możliwie najszybszym wznowieniem obsługi przesyłek z towarami do USA. Określenie terminu nie jest w tej chwili możliwe.”

Prywatni kurierzy ekspresowi, tacy jak FedEx i UPS, nadal działają normalnie, ale po wyższych cenach. Także DHL Express utrzymuje ciągłość usług i umożliwia bezpieczny, zgodny z przepisami transport towarów do Stanów Zjednoczonych. 

Deklaracja towarów przy wysyłce za pośrednictwem DHL Express odbywa się przez DHL jako agenta celnego w USA. Płatność należnych ceł odbywa się zgodnie z warunkami Incoterms (Międzynarodowe Reguły Handlu), ustalonymi między nadawcą a odbiorcą. Określają one, kto ponosi koszty i ryzyko podczas transportu towarów oraz kto odpowiada za odprawę celną. 

Do przesyłek do USA przymierza się InPost. Uruchomienie takiej usługi w niedalekiej przyszłości zapowiada prezes i założyciel InPost Rafał Brzoska. – Mocno inwestujemy w ofertę przesyłek międzynarodowych. To kluczowy element zyskowności naszych konkurentów. Wielu operatorów pocztowych zawiesiło dostawy do Stanów Zjednoczonych w zawiązku z polityką celną USA i z kilkoma partnerami udrożnimy ten kanał – obiecuje Brzoska. 

Dodaje, że rozwój oferty międzynarodowej stanie się ważnym obszarem wzrostu dla InPost. – Wysyłka paczek do USA to trudny temat, z powodu zmienności przepisów celnych przez administrację USA. Dla dużych graczy rynku kurierskiego to jest wyzwanie, część z nich zawiesiła przewozy. Jednak jeśli InPost będzie w stanie spełnić obietnicę daną klientom, to jest to dobry kierunek rozwoju – uważa prezes Last Mile Experts Marek Różycki. 

Wartość globalnego rynku transgranicznego e-commerce w 2025 roku szacowana jest na około 1,47 biliona dolarów, a Ameryka Północna (głównie USA) odpowiada za 24,3 proc. rynku. UE i USA są głównymi graczami w przepływie paczek ze względu na zaawansowaną logistykę i wysoką penetrację internetu.

Ruch transgraniczny między USA a UE jest napędzany głównie przez e-commerce konsumencki, a wiodący przewoźnicy (DHL, FedEx, UPS, USPS) obsługują większość potoków.

