Firmy kurierskie i brokerzy kuszą klientów ułatwieniami w nadaniu przesyłek

Aktualizacja: 26.08.2025 00:07 Publikacja: 25.08.2025 17:53
Foto: Robert Przybylski
Broker usług kurierskich Furgonetka.pl proponuje usługę „paczkę na telefon”, która umożliwia nadanie przesyłki na numer telefonu odbiorcy. Adresat otrzymuje SMS z linkiem do strony Furgonetka.pl, gdzie może wybrać przewoźnika oraz dogodną lokalizację odbioru.
Usługa skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i firm. – „Paczka na telefon” zwiększa komfort zarówno nadawców, jak i odbiorców. To prawdziwa rewolucja w logistyce ostatniej mili – przekonuje CEO Furgonetka.pl Andrzej Ciesielski.
Dodaje, że rozwiązanie eliminuje błędy adresowe, zwiększa elastyczność całego procesu oraz poprawia bezpieczeństwo. Odbiorca nie musi udostępniać danych osobowych, takich jak adres zamieszkania czy aktualne miejsce pobytu.
Prezes Last Mile Experts Marek Różycki ocenia, że jest to dobry pomysł i krok do przodu we wprowadzaniu rozwiązań przyjaznych klientom. – Podobny pomysł zrealizowała na Ukrainie Nova Post, która ma prawie 80 proc. rynku i dane osobowo-telefoniczne z całego kraju, dzięki czemu tam wysyła się przesyłki na numer. W przypadku oferty Furgonetki trzeba wykorzystać link z sms, co jest znacznie bardziej uciążliwe, ale pomysł jest dobry – uważa Różycki. Przypuszcza, że dla uproszczenia systemu wyzwaniem może być RODO.
Także prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Arkadiusz Kawa stwierdza, że choć usługa jest nowa na rynku, wydaje się być ciekawym rozwiązaniem. – Największą jej zaletą jest prostota, ponieważ do nadania przesyłki wystarczy numer telefonu, a adresat sam decyduje, gdzie i kiedy chce odebrać przesyłkę. Eliminuje to problem błędów adresowych i zwiększa elastyczność, której oczekują klienci. Dodatkowo koncepcja jest atrakcyjna marketingowo – hasło „wyślij paczkę, znając tylko numer telefonu” jest proste i dobrze działa komunikacyjnie – opisuje Kawa.
Nie brakuje jednak wyzwań. – Usługa zależy całkowicie od tego, czy SMS dotrze do odbiorcy i czy ten zdecyduje się kliknąć w link i wybrać miejsce odbioru. Wymaga więc dodatkowego zaangażowania po stronie adresata, co w niektórych przypadkach może być barierą. Ponadto może to być traktowane jako tzw. scam, czyli próba oszustwa przez Internet. Nie wspomnę też o możliwościach nadużyć – zaznacza prof. UE w Poznaniu.
Kawa uważa, że aby rozwiązanie się przyjęło, potrzebna będzie integracja ze wszystkimi operatorami KEP (na razie jest tylko w wybranymi) i platformami sprzedażowymi, bo tylko wtedy usługa stanie się naprawdę masowa. – Kolejnym ograniczeniem jest dostawa tylko do punktów i automatów paczkowych. Niektórzy nie mają nadal do nich swobodnego dostępu i preferują dostawę „do drzwi”. I nie chodzi tu tylko o tereny wiejskie. Mieszkam w Poznaniu i mam do najbliższego automatu i punktu 1,7 km, więc potrzebuję też dostaw do domu – przekonuje prof. UE.
Różycki uważa, że tylko InPost ze swoją aplikacją może zrobić coś podobnego, bo ma dużo użytkowników. – Potencjał ma także Allegro – przyznaje prezes LME.
Kawa wskazuje, że w przypadku wysyłek między firmami (B2B) mogą pojawić się też kwestie formalne, bo w relacjach biznesowych brak fizycznego adresu może utrudniać dokumentację, wystawianie faktur czy obsługę reklamacji. – Kolejną kwestią jest skalowalność. Segment B2B może korzystać z tego rozwiązania raczej w sytuacjach wyjątkowych, jak np. wysyłka materiałów PR czy dokumentów w delegacji, gdzie adres odbiorcy może być zmienny. W standardowych relacjach biznesowych przewagę nadal będą miały tradycyjne rozwiązania z pełnym adresem – przypuszcza Kawa.
Kawa nadmienia, że w segmencie B2C e-commerce usługa ma ograniczony potencjał, bo przy dokonywaniu zakupów należy podać dane adresowe. – Widzę tu jednak duży potencjał do rozwoju. Chyba każdego klienta indywidualnego irytuje wpisywanie za każdym razem danych adresowych. Jeśli usługa mogłaby być wpięta w rozwiązania e-sprzedawców i wystarczyłoby podać tylko numer telefonu, a wszystkie dane byłyby automatycznie pobierane (niczym dane pobierane po podaniu NIP-u dla firm z bazy GUS-u), to wielu klientów bardzo by się cieszyła z takiego rozwiązania – prognozuje Kawa.
Zaznacza, że największe możliwości „Paczka na telefon” ma w segmencie C2C. – To właśnie tam prostota i brak konieczności podawania adresu mają największe znaczenie. Projekt Furgonetki jest ciekawą innowacją, która ma szansę się przebić, szczególnie wśród klientów indywidualnych. Sukces zależy jednak od skutecznego zakomunikowania wartości usługi, zapewnienia prostego doświadczenia użytkownika po stronie odbiorcy oraz budowania partnerstw, które dadzą efekt skali – podsumowuje proc. UE w Poznaniu.
