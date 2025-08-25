Firmy kurierskie i brokerzy kuszą klientów ułatwieniami w nadaniu przesyłek

Także prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prezes Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Arkadiusz Kawa stwierdza, że choć usługa jest nowa na rynku, wydaje się być ciekawym rozwiązaniem. – Największą jej zaletą jest prostota, ponieważ do nadania przesyłki wystarczy numer telefonu, a adresat sam decyduje, gdzie i kiedy chce odebrać przesyłkę. Eliminuje to problem błędów adresowych i zwiększa elastyczność, której oczekują klienci. Dodatkowo koncepcja jest atrakcyjna marketingowo – hasło „wyślij paczkę, znając tylko numer telefonu” jest proste i dobrze działa komunikacyjnie – opisuje Kawa.

Czytaj więcej Drogowy Girteka stawia na odbicie rynku transportowego i inwestuje Duzi gracze branży transportu drogowego chcą umocnić się na rynku i inwestują w tabor, gdy konkur...

Nie brakuje jednak wyzwań. – Usługa zależy całkowicie od tego, czy SMS dotrze do odbiorcy i czy ten zdecyduje się kliknąć w link i wybrać miejsce odbioru. Wymaga więc dodatkowego zaangażowania po stronie adresata, co w niektórych przypadkach może być barierą. Ponadto może to być traktowane jako tzw. scam, czyli próba oszustwa przez Internet. Nie wspomnę też o możliwościach nadużyć – zaznacza prof. UE w Poznaniu.

Masowa usługa

Kawa uważa, że aby rozwiązanie się przyjęło, potrzebna będzie integracja ze wszystkimi operatorami KEP (na razie jest tylko w wybranymi) i platformami sprzedażowymi, bo tylko wtedy usługa stanie się naprawdę masowa. – Kolejnym ograniczeniem jest dostawa tylko do punktów i automatów paczkowych. Niektórzy nie mają nadal do nich swobodnego dostępu i preferują dostawę „do drzwi”. I nie chodzi tu tylko o tereny wiejskie. Mieszkam w Poznaniu i mam do najbliższego automatu i punktu 1,7 km, więc potrzebuję też dostaw do domu – przekonuje prof. UE.

Różycki uważa, że tylko InPost ze swoją aplikacją może zrobić coś podobnego, bo ma dużo użytkowników. – Potencjał ma także Allegro – przyznaje prezes LME.

Kawa wskazuje, że w przypadku wysyłek między firmami (B2B) mogą pojawić się też kwestie formalne, bo w relacjach biznesowych brak fizycznego adresu może utrudniać dokumentację, wystawianie faktur czy obsługę reklamacji. – Kolejną kwestią jest skalowalność. Segment B2B może korzystać z tego rozwiązania raczej w sytuacjach wyjątkowych, jak np. wysyłka materiałów PR czy dokumentów w delegacji, gdzie adres odbiorcy może być zmienny. W standardowych relacjach biznesowych przewagę nadal będą miały tradycyjne rozwiązania z pełnym adresem – przypuszcza Kawa.