Lider przewozów intermodalnych umocnił się

Dwadzieścia lat temu PCC Intermodal sformowało swój pierwszy pociąg intermodalny. Ruszył on z terminalu w Brzegu Dolnym do terminalu VGN w Świnoujściu, wioząc kontenery armatora P&O Nedlloyd. Pierwszymi załadowcami były Zakłady Chemiczne grupy PCC – Rokita oraz Cargill. Pociąg, prowadzony przez maszynistów spółki PCC Kolchem, obsługiwała lokomotywa spalinowa BR 232.

Spółka stała się jednym z największych przewoźników intermodalnych w Polsce. Jak podlicza Urząd Transportu Kolejowego, PCC Intermodal osiągnął w 2024 roku 17,45 proc. udziału w masie przewozów oraz 19,55 proc. według pracy przewozowej, detronizując PKP Cargo.

Rocznie PCC Intermodal organizuje ponad 6 tys. pociągów kontenerowych. Sieć połączeń spółki obejmuje zasięgiem nie tylko najważniejsze regiony w kraju, ale również zagraniczne relacje, w tym m.in. Niemcy, Holandię, Belgię i Ukrainę. W 2024 roku przewiozła 377 tys. TEU, uzyskując 670 mln zł przychodu.

PKP Cargo osiągnęła 16,49 proc. udziału w rynku według przewiezionej masy oraz 18,7 proc. według wykonanej pracy przewozowej. Trzecie miejsce zajęła spółka DB Cargo Polska z 12,67 proc. udziału w rynku według masy i 14,11 proc. według wykonanej pracy przewozowej. Przewoźnik ten należy do niemieckiego holdingu DB Cargo AG.