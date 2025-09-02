Lider przewozów intermodalnych umocnił się

Aktualizacja: 02.09.2025 19:02 Publikacja: 02.09.2025 18:08
Foto: PCC Intrmodal
Dwadzieścia lat temu PCC Intermodal sformowało swój pierwszy pociąg intermodalny. Ruszył on z terminalu w Brzegu Dolnym do terminalu VGN w Świnoujściu, wioząc kontenery armatora P&O Nedlloyd. Pierwszymi załadowcami były Zakłady Chemiczne grupy PCC – Rokita oraz Cargill. Pociąg, prowadzony przez maszynistów spółki PCC Kolchem, obsługiwała lokomotywa spalinowa BR 232.
Spółka stała się jednym z największych przewoźników intermodalnych w Polsce. Jak podlicza Urząd Transportu Kolejowego, PCC Intermodal osiągnął w 2024 roku 17,45 proc. udziału w masie przewozów oraz 19,55 proc. według pracy przewozowej, detronizując PKP Cargo.
Czytaj więcej
Już ponad połowa przychodów grupy pochodzi spoza Polski, ponad jedna czwarta z Wielkiej Brytanii.
Rocznie PCC Intermodal organizuje ponad 6 tys. pociągów kontenerowych. Sieć połączeń spółki obejmuje zasięgiem nie tylko najważniejsze regiony w kraju, ale również zagraniczne relacje, w tym m.in. Niemcy, Holandię, Belgię i Ukrainę. W 2024 roku przewiozła 377 tys. TEU, uzyskując 670 mln zł przychodu.
PKP Cargo osiągnęła 16,49 proc. udziału w rynku według przewiezionej masy oraz 18,7 proc. według wykonanej pracy przewozowej. Trzecie miejsce zajęła spółka DB Cargo Polska z 12,67 proc. udziału w rynku według masy i 14,11 proc. według wykonanej pracy przewozowej. Przewoźnik ten należy do niemieckiego holdingu DB Cargo AG.
Konkurentem jest także należąca do Grupy PSA spółka Loconi, która w 2024 roku zleciła przewoźnikom kolejowym transport ponad 270 tys. TEU. Loconi, w przeciwieństwie do PCC Intermodal, nie wykonuje jednak samodzielnie przewozów, lecz zleca je, więc nie występuje w danych UTK.
Urząd zaznacza, że w porównaniu do 2023 roku zaobserwowano wzrost znaczenia mniejszych przewoźników, a także dalszą specjalizację liderów w kierunku logistyki door-to-door i integracji z transportem morskim oraz drogowym.
W tym roku przewozy intermodalne nie idą już tak dobrze jak w ubiegłym. W pierwszym kwartale 2025 roku kolejowe praca przewozowa w transporcie intermodalnym zmalała o 3,9 proc. do 2,21 mld tkm. Tonaż zmniejszył się o 2,5 proc. do 6,63 mln ton. Wzrosła jedynie liczba pojemników (o 3,6 proc.) do 680,7 tys. TEU.
Po marcu PCC Intermodla utrzymało palme pierwszeństwa, wykonując 21,91 proc. pracy przewozowej i wyprzedzając PKP Cargo z wynikiem 18,8 proc. oraz DB Cargo z 13,51 proc.
Czytaj więcej
Europosłowie wyjaśniają kto finansuje tzw. organizacje pozarządowe, które promują zielony pogram...
Wyniki pierwszego kwartału oznaczają wyhamowanie po 2024 roku, w którym kolejowe przewozy intermodalne osiągnęły rekordowy udział w przewozach kolejowych ogółem – 12,4 proc. według przewiezionej masy i 16,1 proc. według wykonanej pracy przewozowej – To najwyższe wartości w historii prowadzenia tego typu statystyk przez Urząd Transportu Kolejowego – podkreśla prezes UTK Ignacy Góra.
Praca przewozowa w 2024 roku osiągnęła wartość 9,4 mld tonokilometrów, o 0,9 mld tonokilometrów więcej niż w 2023 roku. W 2024 roku przewieziono łącznie 27,6 mln ton ładunków, co oznacza wzrost o 3,2 mln ton w porównaniu z rokiem wcześniejszym.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Dwadzieścia lat temu PCC Intermodal sformowało swój pierwszy pociąg intermodalny. Ruszył on z terminalu w Brzegu Dolnym do terminalu VGN w Świnoujściu, wioząc kontenery armatora P&O Nedlloyd. Pierwszymi załadowcami były Zakłady Chemiczne grupy PCC – Rokita oraz Cargill. Pociąg, prowadzony przez maszynistów spółki PCC Kolchem, obsługiwała lokomotywa spalinowa BR 232.
Spółka stała się jednym z największych przewoźników intermodalnych w Polsce. Jak podlicza Urząd Transportu Kolejowego, PCC Intermodal osiągnął w 2024 roku 17,45 proc. udziału w masie przewozów oraz 19,55 proc. według pracy przewozowej, detronizując PKP Cargo.
Stan finansów publicznych niepokoi branżę budowlaną. Szwankują także rozwleczone procedury, hamujące inwestycje.
W najbliższych tygodniach MF zdecyduje, czy rząd przyjmie ustawę o Funduszu Kolejowym. Te pieniądze pozwolą zbud...
Powstanie linia kolejowa, która pozwoli na połączenie planowanego Portu Zewnętrznego w Gdyni z resztą kraju.
Polskie firmy transportowe mogą zarobić miliardy na odbudowie Ukrainy. Aby tak się stało muszą być gotowe szklak...
Grupa Clip wybuduje przeładunkowy terminal kolejowy w Małaszewiczach, który będzie obsługiwał przeładunki towaró...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas