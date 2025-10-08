Na kolejach ruch rośnie, na drogach stabilnie

W tegorocznym sezonie samochodowy ruch wakacyjny na płatnym odcinku autostrady A1 był o 7% niższy niż w ubiegłym roku, ze średnim dobowym natężeniem sięgającym 74 838 pojazdów. W lipcu z AmberOne Autostrady A1 skorzystało 2 216 123 pojazdów, z czego najwięcej w niedzielę 20 lipca: 82 843 pojazdów. W sierpniu ruch wyniósł 2 423 878 pojazdów, a największe natężenie przypadło na czwartek 14 sierpnia: 99 626 pojazdów.

W całości kraju stabilny poziom ruchu na drogach

Od 1 stycznia br. zgodnie z decyzją Ministra na AmberOne powróciły opłaty dla pojazdów osobowych za przejazd autostradą. – Zmiana ta znalazła swoje odzwierciedlenie w liczbie pojazdów na AmberOne Autostradzie A1 – tłumaczy spadki rzecznik prasowy spółki Gdańsk Transport Company, operatora autostrady A1 AmberOne Anna Kordecka.

Spółka Autostrada Wielkopolska nie udostępnia szczegółowych danych ruchowych. – Możemy natomiast wskazać, że tegoroczne wakacje różniły się istotnie od lat poprzednich ze względu na kumulację prac modernizacyjnych i rozbudowę autostrady. Z tego względu ruch wakacyjny w lipcu i sierpniu br. był nieznacznie niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – wyjawia rzecznik prasowa Autostrada Wielkopolska Anna Ciamciak.

Średni dobowy ruch samochodów osobowych na należącym do Stalexport Autostrady odcinku A4 wzrósł z 38.293 pojazdów w I półroczu 2024 roku do 40.606 pojazdów w I półroczu 2025 roku (wzrost o 6%). Giełdowa spółka nie podaje jednak danych z okresu wakacji.