Na kolejach ruch rośnie, na drogach stabilnie

W tegorocznym sezonie samochodowy ruch wakacyjny na płatnym odcinku autostrady A1 był o 7% niższy niż w ubiegłym roku, ze średnim dobowym natężeniem sięgającym 74 838 pojazdów. W lipcu z AmberOne Autostrady A1 skorzystało 2 216 123 pojazdów, z czego najwięcej w niedzielę 20 lipca: 82 843 pojazdów. W sierpniu ruch wyniósł 2 423 878 pojazdów, a największe natężenie przypadło na czwartek 14 sierpnia: 99 626 pojazdów.
Od 1 stycznia br. zgodnie z decyzją Ministra na AmberOne powróciły opłaty dla pojazdów osobowych za przejazd autostradą. – Zmiana ta znalazła swoje odzwierciedlenie w liczbie pojazdów na AmberOne Autostradzie A1 – tłumaczy spadki rzecznik prasowy spółki Gdańsk Transport Company, operatora autostrady A1 AmberOne Anna Kordecka.
Spółka Autostrada Wielkopolska nie udostępnia szczegółowych danych ruchowych. – Możemy natomiast wskazać, że tegoroczne wakacje różniły się istotnie od lat poprzednich ze względu na kumulację prac modernizacyjnych i rozbudowę autostrady. Z tego względu ruch wakacyjny w lipcu i sierpniu br. był nieznacznie niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku – wyjawia rzecznik prasowa Autostrada Wielkopolska Anna Ciamciak.
Średni dobowy ruch samochodów osobowych na należącym do Stalexport Autostrady odcinku A4 wzrósł z 38.293 pojazdów w I półroczu 2024 roku do 40.606 pojazdów w I półroczu 2025 roku (wzrost o 6%). Giełdowa spółka nie podaje jednak danych z okresu wakacji.
Nie ma informacji o natężeniu ruchu aut osobowych na drogach GDDKiA, można jedynie pośrednio oceniać wielkość ruchu po sprzedaży paliw. Badające ten rynek specjalistki firmy Markethub Patrycja Hrabiec-Hojda oraz Katarzyna Kucia szacują, że zużycie benzyny w dwóch letnich miesiącach 2025 było porównywalne lub lekko niższe niż latem 2024, co wpisuje się w szerszy trend stabilizacji lub niewielkiego spadku konsumpcji tego paliwa w Polsce.
Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) szacuje, że w pierwszej połowie roku sprzedaż benzyny wzrosła o 6–7 proc., oleju napędowego o około 1,5 proc. Łącznie sprzedaż paliw silnikowych wzrosła ogółem o 3–3,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku. Nowszych danych organizacja nie posiada.
Pomimo większego ruchu samochodowego liczba pasażerów dalekobieżnego przewoźnika PKP Intercity powiększyła się o 12 proc. do 26 mln.
Bardzo dobre wyniki zanotowało także podczas tegorocznych wakacji Polregio. Z usług tego przewoźnika skorzystało 17,3 mln pasażerów, o niemal pół miliona więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i ponad półtora miliona więcej niż dwa lata temu. Do podróżowania z przewoźnikiem zachęcały sezonowe połączenia do turystycznych miejscowości, wzmocnione składy na popularnych całorocznych trasach oraz specjalne oferty biletowe.
Największe wzrosty rok do roku odnotowano w województwach: łódzkim (13,9 proc.), pomorskim (10,8 proc.) oraz podkarpackim (8,7 proc.). Do wysokich wyników przyczyniła się sezonowa oferta przewoźnika, przygotowana wspólnie z samorządami województw.
W wakacje rekord pobiła Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która przewiozła w ostatni weekend lipca 100 tys. pasażerów, uzyskując rekordowy wynik w historii ŁKA.
