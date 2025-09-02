Odejście Allegro nie zaszkodziło InPost

W drugim kwartale roku InPost zanotował 3,5 mld zł przychodu (wzrost o 35 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), osiągając EBITDA 1 mld zł (większy o 13 proc.). Liczba obsłużonych paczek wzrosła o 23 proc. do 324 mln szt. – Patrząc na te wysokie wyniki mam wrażenie, że są rocznym podsumowaniem – żartuje założyciel i prezes InPost Rafał Brzoska. Podkreśla, że strategia międzynarodowa okazała się udana i już przynosi InPost korzyści.

Wzrost w Polsce był 6-procentowy (przy rynku większym o 5 proc.), w strefie euro InPost zwiększył doręczenia o 10 proc., gdy rynek powiększył się o 5 proc. W Wielkiej Brytanii rynek zmalał o 1 proc., natomiast InPost osiągnął organiczny wzrost o 24 proc., a licząc razem z wykupionym Yodel 177 proc.

Na koniec drugiego kwartału Grupa InPost miała zainstalowanych 53,3 tys. automatów paczkowych, w tym 26,8 tys. w Polsce (przyrost o 3,3 tys. rok do roku), w strefie euro 15,4 tys. (więcej o 5,7 tys.) i w Wielkiej Brytanii 11,1 tys. (przyrost o 3,6 tys.). Do tego firmą doręczała przesyłki do 34,8 tys. punktów poza domem (w tym w strefie euro 25,1 tys. i 5,9 tys. w Zjednoczonym Królestwie).

Rosnące zyski w Polsce

InPost podkreśla, że rosną przychody w przeliczeniu na doręczoną przesyłkę. W Polsce poprawa sięgnęła 6 proc. przy wzroście cen o 1 proc. Kurier notuje większe przyrosty obsługiwanych przesyłek w kanałach sklepowych (17 proc. liczone rok do roku) niż na platformach sprzedażowych (5 proc.). Kwartał do kwartału przyrost liczby przesyłek wyniósł 17 proc. i w przeszło połowie wynikał z pozyskania 2,5 tys. nowych sklepów internetowych. Polityka Allegro odejścia od InPost do innych kurierów spowodowała 2-procentowy spadek liczby przesyłek w InPost, szacuje grupa; 80 proc. z nich trafiła do automatów Allegro. InPost oblicza, że kupujący wyłącznie w Allegro stanowią mniej niż 5 proc. klientów kurierskiego giganta.