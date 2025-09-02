Odejście Allegro nie zaszkodziło InPost

Aktualizacja: 02.09.2025 18:28 Publikacja: 02.09.2025 09:46
W drugim kwartale roku InPost zanotował 3,5 mld zł przychodu (wzrost o 35 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego), osiągając EBITDA 1 mld zł (większy o 13 proc.). Liczba obsłużonych paczek wzrosła o 23 proc. do 324 mln szt. – Patrząc na te wysokie wyniki mam wrażenie, że są rocznym podsumowaniem – żartuje założyciel i prezes InPost Rafał Brzoska. Podkreśla, że strategia międzynarodowa okazała się udana i już przynosi InPost korzyści.
Wzrost w Polsce był 6-procentowy (przy rynku większym o 5 proc.), w strefie euro InPost zwiększył doręczenia o 10 proc., gdy rynek powiększył się o 5 proc. W Wielkiej Brytanii rynek zmalał o 1 proc., natomiast InPost osiągnął organiczny wzrost o 24 proc., a licząc razem z wykupionym Yodel 177 proc.
Na koniec drugiego kwartału Grupa InPost miała zainstalowanych 53,3 tys. automatów paczkowych, w tym 26,8 tys. w Polsce (przyrost o 3,3 tys. rok do roku), w strefie euro 15,4 tys. (więcej o 5,7 tys.) i w Wielkiej Brytanii 11,1 tys. (przyrost o 3,6 tys.). Do tego firmą doręczała przesyłki do 34,8 tys. punktów poza domem (w tym w strefie euro 25,1 tys. i 5,9 tys. w Zjednoczonym Królestwie).
InPost podkreśla, że rosną przychody w przeliczeniu na doręczoną przesyłkę. W Polsce poprawa sięgnęła 6 proc. przy wzroście cen o 1 proc. Kurier notuje większe przyrosty obsługiwanych przesyłek w kanałach sklepowych (17 proc. liczone rok do roku) niż na platformach sprzedażowych (5 proc.). Kwartał do kwartału przyrost liczby przesyłek wyniósł 17 proc. i w przeszło połowie wynikał z pozyskania 2,5 tys. nowych sklepów internetowych. Polityka Allegro odejścia od InPost do innych kurierów spowodowała 2-procentowy spadek liczby przesyłek w InPost, szacuje grupa; 80 proc. z nich trafiła do automatów Allegro. InPost oblicza, że kupujący wyłącznie w Allegro stanowią mniej niż 5 proc. klientów kurierskiego giganta.
InPost ma w Polsce 19,8 mln użytkowników. Około połowy z nich dokonuje rocznie przynajmniej 13 zakupów. W tej grupie 90 proc. korzysta z co najmniej dziesięciu sklepów, a 60 proc. z ponad 20 sklepów. W badaniu satysfakcji 77 proc. klientów InPost jest gotowa rekomendować tę markę znajomym. Firma kurierska ma program lojalnościowy dla klientów, z którego korzysta 12,4 mln użytkowników.
InPost ma podobny program lojalnościowy dla sklepów, jest to InPost Pay, który – według badań kuriera – zapewnia dużą łatwość zakupów. Z tą usługą zintegrowanych jest 2400 e-sklepów, a do końca roku wprowadzi ją 40 proc. największych e-sklepów. Aplikację InPost Pay ma 9 mln użytkowników.
InPost podaje, że jest także preferowanym wyborem przez sklepy internetowe. W badaniu satysfakcji połowa chwali InPost.
InPost zbudował największą w Europie sieć automatów paczkowych; w ostatni roku ich liczba w strefie euro wzrosła o 59 proc. do 15,4 tys., zastępując część PUDO (ich liczba zmalała z 26,9 tys. do 25,1 tys. rok do roku).
W drugim kwartale InPost doręczył 77,7 mln przesyłek (10 proc.), głównie za sprawą nadań ze sklepów (w tym segmencie dynamika sięgnęła 27 proc.). W Hiszpanii przejęła w lipcu madrycką firmę Sending, która ma 16 sortowni, 133 oddziały i 377 tras.
InPost przyspieszy inwestycje w automaty dzięki zawartej 1 września umowie z portugalską firmą Bloq.it, która w kolejnych latach dostarczy 20 tys. zasilanych bateryjnie automatów. Jednym z rynków, na którym już są instalowane to Wielka Brytania.
W drugim kwartale liczba automatów w UK wzrosła o 48 proc. do 11,1 tys., zaś liczba punktów doręczeń poza domem o 2,7-krotnie do 5,9 tys. W ubiegłym kwartale InPost montował 85 maszyn tygodniowo, przy stabilnym stopniu wykorzystania skrytek.
Firma konsoliduje działalność Yodel, unifikując trasy, działalność sortowni i popularyzując dostawy poza domem. Pozyskiwane są także nowe sklepy. InPost podaje, że zdobył w ostatnim roku o 42 proc. więcej klientów, a jego aplikacja ma ponad 10 mln pobrań. Satysfakcja klientów InPost jest wyższa niż Amazona.
