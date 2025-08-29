Firmy budowlane obawiają się cięcia inwestycji

Budownictwo to nie jest koszt do cięcia. Ile kosztuje Polska bez nowoczesnej infrastruktury? – pyta retorycznie prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) Jan Styliński.

Alarmuje, że obcinanie nakładów na budownictwo oznacza długofalowe problemy gospodarcze. – Opóźnienia w inwestycjach są także realną stratą we wpływach podatkowych dla państwa – zaznacza Styliński.

Stopa inwestycji spadła w 2024 roku do ok. 17,5% PKB, a szacunki na bieżący rok mówią o poziomie 16,5% PKB, co jest wynikiem historycznie niskim na tle krajów UE i oznacza dalszy spadek względem poprzednich lat.

Dogi pieniądz i rosnący deficyt

Buduje się mniej dróg, torów, mieszkań, magazynów i biur. – W 2024 roku rynek budowlany skurczył się o prawie 8 proc. i jest to trzeci najgorszy rok od wejścia Polski do UE. Zazwyczaj rynek odbijał w czwartym roku obowiązywania unijnego budżetu, ale w tej perspektywie to był właśnie 2024. Bieżący rok nie jest lepszy, choć dynamika spadku jest mniejsza – przyznaje wiceprezes PZPB Damian Kaźmierczak.