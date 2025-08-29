Reklama

Firmy budowlane obawiają się cięcia inwestycji

Stan finansów publicznych niepokoi branżę budowlaną. Szwankują także rozwleczone procedury, hamujące inwestycje.

Publikacja: 29.08.2025 22:46

Firmy budowlane obawiają się cięcia inwestycji

Foto: GDDKiA

Robert Przybylski

Budownictwo to nie jest koszt do cięcia. Ile kosztuje Polska bez nowoczesnej infrastruktury? – pyta retorycznie prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) Jan Styliński. 

Alarmuje, że obcinanie nakładów na budownictwo oznacza długofalowe problemy gospodarcze. – Opóźnienia w inwestycjach są także realną stratą we wpływach podatkowych dla państwa – zaznacza Styliński. 

Czytaj więcej

Od września lekki wzrost przewozów drogowych
Drogowy
Od września lekki wzrost przewozów drogowych

Stopa inwestycji spadła w 2024 roku do ok. 17,5% PKB, a szacunki na bieżący rok mówią o poziomie 16,5% PKB, co jest wynikiem historycznie niskim na tle krajów UE i oznacza dalszy spadek względem poprzednich lat. 

Dogi pieniądz i rosnący deficyt

Buduje się mniej dróg, torów, mieszkań, magazynów i biur. – W 2024 roku rynek budowlany skurczył się o prawie 8 proc. i jest to trzeci najgorszy rok od wejścia Polski do UE. Zazwyczaj rynek odbijał w czwartym roku obowiązywania unijnego budżetu, ale w tej perspektywie to był właśnie 2024. Bieżący rok nie jest lepszy, choć dynamika spadku jest mniejsza – przyznaje wiceprezes PZPB Damian Kaźmierczak.

Reklama
Reklama

Wskazuje, że połowa rynku budowlanego to segment publiczny. W okresie styczeń - lipiec 2025 roku deficyt budżetu państwa sięgnął 156,7 mld zł, a prognozowany deficyt na rok 2026 to 271,7 mld zł (6,5% PKB). 

W 2025 roku koszt obsługi zadłużenia publicznego Polski w budżecie państwa zaplanowano na około 75,5 mld zł, co stanowi około 1,9% PKB. Wydatki na obsługę długu obejmują głównie odsetki wypłacane posiadaczom obligacji skarbowych. Prognozy wskazują, że zadłużenie publiczne sięga około 58% PKB, a wydatki na obsługę długu mają wzrosnąć w nadchodzących latach, osiągając około 90 mld zł w 2026 roku. 

Polska płaci 5,55% za obligacje 10-letnie, gdy rządy europejskie płacą od 2% do 4% odsetek od pożyczek zaciągniętych za pośrednictwem obligacji rządowych. W przypadku Portugalii jest to 3,18% za obligacje 10-letnie, Hiszpanii 3,30%, czeskie obligacje 10-letnie mają oprocentowanie 4,26%, węgierskie 7,12-7,17%. 

Czytaj więcej

Większe przeładunki, ale niskie ceny frachtów morskich
Morski
Większe przeładunki, ale niskie ceny frachtów morskich

Przedstawiciele branży budowlanej domagają się stworzenia przez rząd jasnych długofalowych planów inwestycyjnych. – Planowanie to być albo nie być dla sektora budowlanego – podkreśla Styliński. 

Państwowy Fundusz Inwestycyjny

Wyjaśnia, że potrzebna jest strategia inwestycyjna na dekadę, wsparta funduszem inwestycji publicznych. W Polsce działa tylko jeden tego typu fundusz, chodzi o Krajowy Fundusz Drogowy, który zapewnia GDDKiA ciągłość finansowania prac, niezależnie od dopływu unijnych funduszy oraz kalendarza wyborczego. 

Reklama
Reklama

Branża domaga się powołania podobnego w działaniu Funduszu Kolejowego. – Brakuje długofalowej wizji, długofalowych planów inwestycyjnych, które byłyby wyłączone spod bieżącego konfliktu politycznego większości programów inwestycyjnych i infrastrukturalnych. Powinna być zachowana ciągłość niezależnie od tego, kto sprawuje władzę – przekonuje Kaźmierczak. 

Nierównomierna liczba i wartość zleceń zaburzają rozwój całego sektora budowlanego. – Nie możemy w żaden sposób planować naszych zasobów, nie możemy planować naszego potencjału bez realnych planów inwestycji we wszystkich sektorach gospodarki. Bo to, żebyśmy potem nie musieli mówić, że local content nie jest w stanie zrealizować danej inwestycji i musimy posiłkować się kimś z zewnątrz, wynika właśnie z braku wieloletnich długofalowych planów. To oczywiście powoduje zaburzoną konkurencję w przetargach i wojnę cenową, z którą mamy teraz do czynienia na niespotykaną skalę – wyjaśnia prezes zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego Marita Szustak. 

Czytaj więcej

Cel redukcji CO2 w transporcie drogowym nie do zrealizowania
Regulacje Ue
Cel redukcji CO2 w transporcie drogowym nie do zrealizowania

Przedsiębiorcy krytykują sposób pracy administracji państwowej i samorządowej. – Widzimy tutaj konieczność wzmocnienia organizacyjnego, w tym finansowego, organów administracji odpowiedzialnych za wydawanie decyzji w ramach procedur, szczególnie środowiskowych – zauważa prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa Barbara Dzieciuchowicz. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Samorządy Infrastruktura Drogi Transport Transport Kolejowy Budownictwo budowa dróg budowa infrastruktury kolejowej Infrastruktura kolejowa Instrumenty finansowe Obligacje deficyt budżetowy

Budownictwo to nie jest koszt do cięcia. Ile kosztuje Polska bez nowoczesnej infrastruktury? – pyta retorycznie prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) Jan Styliński. 

Alarmuje, że obcinanie nakładów na budownictwo oznacza długofalowe problemy gospodarcze. – Opóźnienia w inwestycjach są także realną stratą we wpływach podatkowych dla państwa – zaznacza Styliński. 

Pozostało jeszcze 91% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Skąd pieniądze na budowę CPK?
Szynowy
Skąd pieniądze na budowę CPK?
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Materiał Promocyjny
Sieci kampusowe – łączność skrojona dla firm
Gdynia otrzyma porządne połączenie kolejowe
Szynowy
Gdynia otrzyma porządne połączenie kolejowe
Kolejarze planują transport przez porty Ukrainy do Azji
Szynowy
Kolejarze planują transport przez porty Ukrainy do Azji
Grupa Clip inwestuje w nowy terminal
Szynowy
Grupa Clip inwestuje w nowy terminal
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Materiał Promocyjny
Bieszczady to region, który wciąż zachowuje aurę dzikości i tajemniczości
Restrukturyzacja intermodalnego gracza
Szynowy
Restrukturyzacja intermodalnego gracza
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Reklama
Reklama
e-Wydanie