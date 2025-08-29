Firmy budowlane obawiają się cięcia inwestycji

Aktualizacja: 30.08.2025 02:49 Publikacja: 29.08.2025 22:46
Foto: GDDKiA
Budownictwo to nie jest koszt do cięcia. Ile kosztuje Polska bez nowoczesnej infrastruktury? – pyta retorycznie prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) Jan Styliński.
Alarmuje, że obcinanie nakładów na budownictwo oznacza długofalowe problemy gospodarcze. – Opóźnienia w inwestycjach są także realną stratą we wpływach podatkowych dla państwa – zaznacza Styliński.
Czytaj więcej
Giełda ładunków Timocom prognozuje na nadchodzące miesiące stabilizacji popytu na przewozy drogowe.
Stopa inwestycji spadła w 2024 roku do ok. 17,5% PKB, a szacunki na bieżący rok mówią o poziomie 16,5% PKB, co jest wynikiem historycznie niskim na tle krajów UE i oznacza dalszy spadek względem poprzednich lat.
Buduje się mniej dróg, torów, mieszkań, magazynów i biur. – W 2024 roku rynek budowlany skurczył się o prawie 8 proc. i jest to trzeci najgorszy rok od wejścia Polski do UE. Zazwyczaj rynek odbijał w czwartym roku obowiązywania unijnego budżetu, ale w tej perspektywie to był właśnie 2024. Bieżący rok nie jest lepszy, choć dynamika spadku jest mniejsza – przyznaje wiceprezes PZPB Damian Kaźmierczak.
Wskazuje, że połowa rynku budowlanego to segment publiczny. W okresie styczeń - lipiec 2025 roku deficyt budżetu państwa sięgnął 156,7 mld zł, a prognozowany deficyt na rok 2026 to 271,7 mld zł (6,5% PKB).
W 2025 roku koszt obsługi zadłużenia publicznego Polski w budżecie państwa zaplanowano na około 75,5 mld zł, co stanowi około 1,9% PKB. Wydatki na obsługę długu obejmują głównie odsetki wypłacane posiadaczom obligacji skarbowych. Prognozy wskazują, że zadłużenie publiczne sięga około 58% PKB, a wydatki na obsługę długu mają wzrosnąć w nadchodzących latach, osiągając około 90 mld zł w 2026 roku.
Polska płaci 5,55% za obligacje 10-letnie, gdy rządy europejskie płacą od 2% do 4% odsetek od pożyczek zaciągniętych za pośrednictwem obligacji rządowych. W przypadku Portugalii jest to 3,18% za obligacje 10-letnie, Hiszpanii 3,30%, czeskie obligacje 10-letnie mają oprocentowanie 4,26%, węgierskie 7,12-7,17%.
Czytaj więcej
Specjaliści przewidują dalszy spadek morskich stawek za przewozy kontenerów, ponieważ prognozują...
Przedstawiciele branży budowlanej domagają się stworzenia przez rząd jasnych długofalowych planów inwestycyjnych. – Planowanie to być albo nie być dla sektora budowlanego – podkreśla Styliński.
Wyjaśnia, że potrzebna jest strategia inwestycyjna na dekadę, wsparta funduszem inwestycji publicznych. W Polsce działa tylko jeden tego typu fundusz, chodzi o Krajowy Fundusz Drogowy, który zapewnia GDDKiA ciągłość finansowania prac, niezależnie od dopływu unijnych funduszy oraz kalendarza wyborczego.
Branża domaga się powołania podobnego w działaniu Funduszu Kolejowego. – Brakuje długofalowej wizji, długofalowych planów inwestycyjnych, które byłyby wyłączone spod bieżącego konfliktu politycznego większości programów inwestycyjnych i infrastrukturalnych. Powinna być zachowana ciągłość niezależnie od tego, kto sprawuje władzę – przekonuje Kaźmierczak.
Nierównomierna liczba i wartość zleceń zaburzają rozwój całego sektora budowlanego. – Nie możemy w żaden sposób planować naszych zasobów, nie możemy planować naszego potencjału bez realnych planów inwestycji we wszystkich sektorach gospodarki. Bo to, żebyśmy potem nie musieli mówić, że local content nie jest w stanie zrealizować danej inwestycji i musimy posiłkować się kimś z zewnątrz, wynika właśnie z braku wieloletnich długofalowych planów. To oczywiście powoduje zaburzoną konkurencję w przetargach i wojnę cenową, z którą mamy teraz do czynienia na niespotykaną skalę – wyjaśnia prezes zarządu Izby Gospodarczej Transportu Lądowego Marita Szustak.
Czytaj więcej
ACEA: Jesteśmy sfrustrowani brakiem holistycznego i pragmatycznego planu polityki transformacji p...
Przedsiębiorcy krytykują sposób pracy administracji państwowej i samorządowej. – Widzimy tutaj konieczność wzmocnienia organizacyjnego, w tym finansowego, organów administracji odpowiedzialnych za wydawanie decyzji w ramach procedur, szczególnie środowiskowych – zauważa prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa Barbara Dzieciuchowicz.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Budownictwo to nie jest koszt do cięcia. Ile kosztuje Polska bez nowoczesnej infrastruktury? – pyta retorycznie prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) Jan Styliński.
Alarmuje, że obcinanie nakładów na budownictwo oznacza długofalowe problemy gospodarcze. – Opóźnienia w inwestycjach są także realną stratą we wpływach podatkowych dla państwa – zaznacza Styliński.
W najbliższych tygodniach MF zdecyduje, czy rząd przyjmie ustawę o Funduszu Kolejowym. Te pieniądze pozwolą zbud...
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
Powstanie linia kolejowa, która pozwoli na połączenie planowanego Portu Zewnętrznego w Gdyni z resztą kraju.
Polskie firmy transportowe mogą zarobić miliardy na odbudowie Ukrainy. Aby tak się stało muszą być gotowe szklak...
Grupa Clip wybuduje przeładunkowy terminal kolejowy w Małaszewiczach, który będzie obsługiwał przeładunki towaró...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Mająca siedzibę we Frankfurcie nad Menem spółka Helrom została zmuszona do restrukturyzacji. Jej pociągi nadal k...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas