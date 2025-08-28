Od września lekki wzrost przewozów drogowych

Od września spodziewa się ponownego wzrostu (po wakacyjnym spowolnieniu) udziału ładunków na Giełdzie Transportowej powyżej 80 proc., czyli nadwyżki zleceń nad ofertami przewozu.

Liczba zleceń w całej Europie przyjęta w drugim kwartale była o 23 proc. większa w porównaniu do drugiego kwartału 2024 roku i aż o 45 proc. większa w porównaniu do pierwszych trzech miesięcy br.

Na rynku niemieckim (transport krajowy) odbicie było jeszcze wyraźniejsze: liczony rok do roku wzrost sięgnął 32 proc., a kwartał do kwartału 87 proc. W przypadku Polski liczba zleceń w transporcie krajowym poprawiła się o 63 proc. rok do orku i o 28 proc. kwartał do kwartału.

Mocny był nawet czerwiec, giełda odnotowała o 37 proc. więcej ofert frachtów na wszystkich europejskich relacjach niż w roku ubiegłym. Przewoźnicy zwracają uwagę, że dane nie są do końca miarodajne, bowiem wyraźnie nadawcy coraz częściej wycofują się z kontraktowania usług i korzystają z rynku chwilowego, czyli z giełd. Stąd notują one przyrosty liczby zleceń, ale w ogólnym rozrachunku pracy nie przybywa.