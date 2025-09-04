PKP Intercity idzie na rekord i daje żyć kolejom regionalnym

Tegoroczne wakacje były czasem wjazdów, co widoczne było już w czasie wiosennych długich weekendów. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) szacuje, że w pierwszej połowie roku sprzedaż benzyny wzrosła o 6–7 proc., oleju napędowego o około 1,5 proc. Łącznie sprzedaż paliw silnikowych wzrosła ogółem o 3–3,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 roku.



Rekord PKP Intercity

Pomimo większego ruchu samochodowego liczba pasażerów dalekobieżnego przewoźnika PKP Intercity powiększyła się o 12 proc. do 26 mln. To blisko 28 proc. więcej niż dwa lata temu. – PKP Intercity na dobrej drodze do 86 mln pasażerów w tym roku, a taki wynik był jeszcze 2 lata temu prognozowany do osiągnięcia przez spółkę dopiero w roku 2030 – podkreśla sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak.

Każdego dnia na pokładach pociągów przewoźnika podróżowało średnio 283 tys. osób. W czerwcu z pociągów PKP Intercity skorzystało 7,8 mln podróżnych, czyli o około 11% więcej niż rok temu. W lipcu liczba pasażerów zwiększyła się do 8,7 mln, co stanowi wzrost o 10% rok do roku. W sierpniu przewoźnik pobił rekord przewożąc blisko 9,5 mln osób, czyli o 16% więcej niż w 2024 roku.

W wakacyjnym rozkładzie jazdy PKP Intercity uruchamiało każdego dnia 514 pociągów, czyli o 60 więcej niż rok temu i o ponad 80 więcej niż dwa lata temu. Jak co roku, zainteresowaniem cieszyły się podróże do turystycznych miejscowości tj. Kołobrzegu, Świnoujścia, Władysławowa, Helu, Zakopanego czy Szklarskiej Poręby.