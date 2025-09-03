Alstom i Pesa na wygranym

Aktualizacja: 03.09.2025 19:55 Publikacja: 03.09.2025 17:55
Pierwszy przejazd wodorowej lokomotyw na regularnej linii, 3 września 2025
Alstom dostarczy 42 piętrowe elektryczne zespoły trakcyjne dla PKP Intercity. Wartość kontraktu sięga 4,1 mld zł, a dodatkowe 2,8 mld zł kosztuje 30-letni okres utrzymania. Zamawiający podkreśla, że wybrana oferta jest o 400 mln zł tańsza od konkurencyjnej, złożonej przez Stadler Polska. Stadler wycenił tabor na 4 mld zł i koszty utrzymania na 3,3 mld zł.
Podpisanie umowy nastąpi w najbliższych tygodniach, Alstom ma dostarczyć pierwsze 2 jednostki w 44 miesiące od daty zawarcia umowy, a pozostałych 40 pojazdów w 77 miesięcy. Zamawiający może powiększyć zamówienie jeszcze o 30 składów, które miałby dostarczyć w 89 miesięcy od zawarcia umowy.
PKP IC przypomina, że w ogłoszonych w latach 2021 i 2023 przetargach na 38 piętrowych składów push&pull, jedyna oferta w ostatnim postępowaniu przekraczała budżet o ponad 2 mld i sięgnęła kwoty 6,5 mld zł. Obydwa postępowania zostały unieważnione.
Alstom Polska chce wyprodukować piętrowe pojazdy dla PKP Intercity w swojej fabryce w Chorzowie, zatrudnia 2,5 tys. pracowników. Śląski zakład jest nie tylko jedną z największych, ale też najbardziej na świecie zaawansowanych technologicznie fabryk producenta.
Piętrowe pociągi o prędkości 200 km/h PKP Intercity chce wykorzystać do realizacji przewozów krajowych w kategorii ekonomicznej. Pojazdy te przewidziane są do obsługi popularnych tras, m.in. z Warszawy do Gdańska, Łodzi, Olsztyna, Wrocławia, Krakowa, Białegostoku czy Terespola.
Pociągi mają być dostosowane do przejazdów dalekobieżnych, zapewniając ponad 500 pasażerom komfortową podróż. Będą mogli oni skorzystać z wygodnych, wysuwanych foteli, z indywidualnymi stolikami, podłokietnikami, podnóżkami oraz regulowanym oświetleniem. Do ich dyspozycji będzie WiFi, gniazdka elektryczne i USB. Wygodną podróż zapewni też klimatyzacja oraz system informacji pasażerskiej wyświetlany na tablicach świetlnych. Pojazdy będą posiadały część klasy 1 i klasy 2, strefę ciszy, przestrzeń dla dzieci, maszyny vendingowe wraz z przestrzenią do spożycia posiłków, miejsce na rowery oraz duże bagaże z możliwością ich zabezpieczenia.
Pojazdy zostaną wyposażone w europejski system bezpieczeństwa ETCS poziomu 1 i 2, system diagnostyki pokładowej czy GPS, zabudowany system wizyjny wewnątrz oraz na zewnątrz składu. Pociągi mają uzyskać również możliwość eksploatacji na czeskiej sieci kolejowej.
Spółka Pesa podpisała 3 września z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie nowej hali przeznaczonej do produkcji wodorowych pojazdów. NFOŚiGW przekaże 53 mln zł na fabrykę, która stopniowo będzie zwiększać moce produkcyjne tak, by do 2040 roku produkować 10 lokomotyw wodorowych rocznie. – Ze środków Krajowego Planu Odbudowy w ramach programu „Wodoryzacja gospodarki”, podpisaliśmy umowę na wsparcie produkcji jednej z pierwszych na świecie lokomotyw wodorowych, produkowanej przez firmę Pesa w Bydgoszczy. Dotacja w wysokości ponad 53 mln zł wesprze przeniesienie prototypu lokomotywy na linię produkcyjną oraz rozpoczęcie systematycznej produkcji – wyjaśniła ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.
To pierwsze pieniądze z rządowych programów jakie otrzymała Pesa. Producentowi nie udzielił pomocy nawet NCBiR, choć Pesa ubiegała się o wsparcie przy pracach nad wodorową lokomotywą.
3 września miał miejsce także pierwszy w Polsce, historyczny, rozkładowy przejazd osobowym składem z lokomotywą o napędzie wodorowym. Wodorowa lokomotywa Pesy jest na próbach w Kolejach Dolnośląskich. – Elektryfikacja linii kolejowych to zadanie rządu, ale nie spoczywamy na laurach i sami również szukamy nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań. Dlatego właśnie Koleje Dolnośląskie rozpoczęły testy lokomotyw napędzanych wodorem – wyjaśnia dolnośląski marszałek Paweł Gancarz.
Samorząd województwa już kilka lat temu o postawieniu na rozwój kolei. Zgodnie z planem region przejął już od państwa wszystkie zaplanowane linie kolejowe: 22 trasy liczące łącznie przeszło 400 km. W tym województwie kursują również najszybsze pociągi regionalne w Polsce, a do sieci kolejowej w ostatnich latach włączono miejscowości, w których żyje ponad 200 tys. osób. Dzięki temu liczba korzystających z kolei regionalnej w ostatnich dziesięciu latach wzrosła z 5 do 25 mln osób rocznie.
Dla Pesy miejsce prób jest także interesujące z uwagi na duże wzniesienia i trudność trasy. Wodorowa lokomotywa wykorzystywana jest przez Orlen Transport. Została także poddana testom przez przewoźnika towarowego Pol-Miedź Trans. Wcześniej w tym roku odbyła próby w Szwecji.
