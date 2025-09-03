Alstom i Pesa na wygranym

Alstom dostarczy 42 piętrowe elektryczne zespoły trakcyjne dla PKP Intercity. Wartość kontraktu sięga 4,1 mld zł, a dodatkowe 2,8 mld zł kosztuje 30-letni okres utrzymania. Zamawiający podkreśla, że wybrana oferta jest o 400 mln zł tańsza od konkurencyjnej, złożonej przez Stadler Polska. Stadler wycenił tabor na 4 mld zł i koszty utrzymania na 3,3 mld zł.

Reklama Reklama

Pierwsze pociągi za 3,5 roku

Podpisanie umowy nastąpi w najbliższych tygodniach, Alstom ma dostarczyć pierwsze 2 jednostki w 44 miesiące od daty zawarcia umowy, a pozostałych 40 pojazdów w 77 miesięcy. Zamawiający może powiększyć zamówienie jeszcze o 30 składów, które miałby dostarczyć w 89 miesięcy od zawarcia umowy.

PKP IC przypomina, że w ogłoszonych w latach 2021 i 2023 przetargach na 38 piętrowych składów push&pull, jedyna oferta w ostatnim postępowaniu przekraczała budżet o ponad 2 mld i sięgnęła kwoty 6,5 mld zł. Obydwa postępowania zostały unieważnione.

Alstom Polska chce wyprodukować piętrowe pojazdy dla PKP Intercity w swojej fabryce w Chorzowie, zatrudnia 2,5 tys. pracowników. Śląski zakład jest nie tylko jedną z największych, ale też najbardziej na świecie zaawansowanych technologicznie fabryk producenta.