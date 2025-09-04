Spekulacyjny popyt na ciężarówki źle się skończy dla przewoźników

Aktualizacja: 05.09.2025 02:30 Publikacja: 04.09.2025 16:51
Robert Przybylski
Foto: Robert Przybylski
Od kilku miesięcy przewoźnicy odczuwają poprawę na rynku, a sierpień oceniają jako bardzo dobry. – W branży jestem już trzynaście lat i naprawdę nie pamiętam tak owocnych wakacji obrotowo, wolumenowo i marżowo. Zwykle lato oznacza przestoje: kierowcy na urlopach, fabryki wstrzymują produkcję, a frachty szukają swojego miejsca. Tym razem jednak koła kręciły się w rytm przepięknych zleceń spotowych – ocenia Tomasz Białek z Transport Towarowy Krzysztof Cichoń.
Wyraźnie wzrosły ceny usług transportowych. – Ludzie są zaskoczeni niektórymi wycenami oraz problemami z dostępnością aut w krajówce – dodaje Logistyk Bazyli Kubacki z firmy EJS.
Czytaj więcej
Polacy ruszyli na wakacje, zapełniły się pociągi, zniknęła konkurencja przewoźnika dalekobieżnego...
Nadawcy przyznają, że zmalała podaż samochodów ciężarowych i wzrosły stawki. – Z perspektywy załadowcy śmiało stwierdzam, że ostatnie 3 tygodnie sierpnia były ciężkie i wymagały dużo zachodu, aby załadować towar w dogodnych dla nas stawkach. Wzrost stawek jest widoczny gołym okiem – ocenia Szymon Gandziarski ze spedycji centrumpali.pl.
Podobne braki samochodów odczuwalne są także w Niemczech, najważniejszym rynku dla polskiej branży przewozów międzynarodowych.
Nic dziwnego, że przewoźnicy szybko zaczęli zwiększać potencjał transportowy i zmawiają samochody. Sierpień był kolejnym miesiącem wzrostu liczby rejestracji (poprawiają się do kwietnia). Liczone rok do roku wzrosły o 26,8 proc., gdy po ośmiu miesiącach wzrost sięgnął ledwo 0,2 proc., wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
Szczególnie wysoka dynamiką charakteryzuje się segment ciągników siodłowych, ich rejestracje wręcz wystrzeliły, rosnąc o 58 proc. rok do roku. Po ośmiu miesiącach rejestracje aut tego segmentu są o 3,5 proc. większe niż w 2024 roku. Do zakupów zachęcają tez malejące koszty kredytu. RPP obniżyła stopy procentowe o 25pb, w tym referencyjną do poziomu 4,75 proc.
Czytaj więcej
Na zyskownej trasie USA – Unia Europejska pojawi się InPost. Dla spółki zmiany regulacji celnych...
Nie cieszą się zainteresowaniem ciężarówki z drugiej ręki. Firma analizująca rynek pojazdów używanych Expertdata raportuje trwające od dwóch lat duże spadki cen używanych ciężarówek. Stąd ich pierwsze rejestracje w sierpniu były o 17,1 proc. mniejsze niż rok wcześniej. Od początku roku spadek wyniósł 11 proc.
Część przedsiębiorców transportowych martwi się, że przy takiej skali odbicia rynku znów dojdzie do nadpodaży transportu, a spekulacyjne zakupy, podyktowane chwilowym stanem popytu, doprowadzą do nadpodaży transportu. – Wielu przewoźników, niczym jeźdźcy bez głowy, znów zaczyna zamawiać tabuny nowych aut, nie tylko polskie firmy, ale przede wszystkim litewskie – zwraca uwagę Białek.
Dyrektor ds. Spedycji Lądowej i Magazynowania C.Hartwig Szczecin przyznaje, że miejscami brakowało samochodów, ale klienci domagają się w kontraktach na przyszły rok dalszego obniżania stawek.
Czytaj więcej
W dwadzieścia lat przebudowany został polski rynek kolejowych przewozów intermodalnych. Ma nowego...
Zatem w dalszej perspektywie nadawcy powinni spodziewać się raczej obniżki stawek. – Na moje szczęście od 1 września, można dostrzec powolny powrót do norm sprzed okresu wakacyjnego – zauważa Gandziarski.
Słabe są także prognozy makroekonomiczne, szczególnie z Niemiec. Instytut ifo obniżył prognozy tegorocznego wzrostu PKB do 0,2 proc., gdy wiosną przewidywał wzrost o 0,3 proc.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Od kilku miesięcy przewoźnicy odczuwają poprawę na rynku, a sierpień oceniają jako bardzo dobry. – W branży jestem już trzynaście lat i naprawdę nie pamiętam tak owocnych wakacji obrotowo, wolumenowo i marżowo. Zwykle lato oznacza przestoje: kierowcy na urlopach, fabryki wstrzymują produkcję, a frachty szukają swojego miejsca. Tym razem jednak koła kręciły się w rytm przepięknych zleceń spotowych – ocenia Tomasz Białek z Transport Towarowy Krzysztof Cichoń.
Przewoźnicy narzekają na wzrost kosztów i ograniczają inwestycje. Coraz chętniej sięgają po tanie, importowane o...
Giełda ładunków Timocom prognozuje na nadchodzące miesiące stabilizacji popytu na przewozy drogowe.
Przedsiębiorcy ostrożnie podchodzą do prognoz, jednak wielu z nich odnawia floty. Wszyscy zmagają się z wysokimi...
Duzi gracze branży transportu drogowego chcą umocnić się na rynku i inwestują w tabor, gdy konkurencja tnie wyda...
Pierwsze półrocze było bardzo trudne dla przewoźników drogowych. Ich sytuacja jest odbiciem stanu unijnej gospod...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas