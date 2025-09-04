Spekulacyjny popyt na ciężarówki źle się skończy dla przewoźników

Od kilku miesięcy przewoźnicy odczuwają poprawę na rynku, a sierpień oceniają jako bardzo dobry. – W branży jestem już trzynaście lat i naprawdę nie pamiętam tak owocnych wakacji obrotowo, wolumenowo i marżowo. Zwykle lato oznacza przestoje: kierowcy na urlopach, fabryki wstrzymują produkcję, a frachty szukają swojego miejsca. Tym razem jednak koła kręciły się w rytm przepięknych zleceń spotowych – ocenia Tomasz Białek z Transport Towarowy Krzysztof Cichoń.

Reklama Reklama

Wystrzeliła sprzedaż ciągników

Wyraźnie wzrosły ceny usług transportowych. – Ludzie są zaskoczeni niektórymi wycenami oraz problemami z dostępnością aut w krajówce – dodaje Logistyk Bazyli Kubacki z firmy EJS.

Nadawcy przyznają, że zmalała podaż samochodów ciężarowych i wzrosły stawki. – Z perspektywy załadowcy śmiało stwierdzam, że ostatnie 3 tygodnie sierpnia były ciężkie i wymagały dużo zachodu, aby załadować towar w dogodnych dla nas stawkach. Wzrost stawek jest widoczny gołym okiem – ocenia Szymon Gandziarski ze spedycji centrumpali.pl.

Podobne braki samochodów odczuwalne są także w Niemczech, najważniejszym rynku dla polskiej branży przewozów międzynarodowych.