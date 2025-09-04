Reklama

Spekulacyjny popyt na ciężarówki źle się skończy dla przewoźników

Spedytorzy wieszczą zły koniec dla przewoźników, którzy ulegają emocjom i kupują samochody. Gospodarka kręci się nadal na zwolnionych obrotach.

Publikacja: 04.09.2025 16:51

Spekulacyjny popyt na ciężarówki źle się skończy dla przewoźników

Robert Przybylski

Foto: Robert Przybylski

Robert Przybylski

Od kilku miesięcy przewoźnicy odczuwają poprawę na rynku, a sierpień oceniają jako bardzo dobry. – W branży jestem już trzynaście lat i naprawdę nie pamiętam tak owocnych wakacji obrotowo, wolumenowo i marżowo. Zwykle lato oznacza przestoje: kierowcy na urlopach, fabryki wstrzymują produkcję, a frachty szukają swojego miejsca. Tym razem jednak koła kręciły się w rytm przepięknych zleceń spotowych – ocenia Tomasz Białek z Transport Towarowy Krzysztof Cichoń. 

Wystrzeliła sprzedaż ciągników

Wyraźnie wzrosły ceny usług transportowych. – Ludzie są zaskoczeni niektórymi wycenami oraz problemami z dostępnością aut w krajówce – dodaje Logistyk Bazyli Kubacki z firmy EJS.  

Czytaj więcej

PKP Intercity idzie na rekord i daje żyć kolejom regionalnym
Szynowy
PKP Intercity idzie na rekord i daje żyć kolejom regionalnym

Nadawcy przyznają, że zmalała podaż samochodów ciężarowych i wzrosły stawki. – Z perspektywy załadowcy śmiało stwierdzam, że ostatnie 3 tygodnie sierpnia były ciężkie i wymagały dużo zachodu, aby załadować towar w dogodnych dla nas stawkach. Wzrost stawek jest widoczny gołym okiem – ocenia Szymon Gandziarski ze spedycji centrumpali.pl. 

Podobne braki samochodów odczuwalne są także w Niemczech, najważniejszym rynku dla polskiej branży przewozów międzynarodowych. 

Reklama
Reklama

Nic dziwnego, że przewoźnicy szybko zaczęli zwiększać potencjał transportowy i zmawiają samochody. Sierpień był kolejnym miesiącem wzrostu liczby rejestracji (poprawiają się do kwietnia). Liczone rok do roku wzrosły o 26,8 proc., gdy po ośmiu miesiącach wzrost sięgnął ledwo 0,2 proc., wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. 

Szczególnie wysoka dynamiką charakteryzuje się segment ciągników siodłowych, ich rejestracje wręcz wystrzeliły, rosnąc o 58 proc. rok do roku. Po ośmiu miesiącach rejestracje aut tego segmentu są o 3,5 proc. większe niż w 2024 roku. Do zakupów zachęcają tez malejące koszty kredytu. RPP obniżyła stopy procentowe o 25pb, w tym referencyjną do poziomu 4,75 proc. 

Czytaj więcej

W wysyłkach paczek do USA dojdzie jeszcze jeden konkurent
Produkty i Usługi
W wysyłkach paczek do USA dojdzie jeszcze jeden konkurent

Niepewny wzrost

Nie cieszą się zainteresowaniem ciężarówki z drugiej ręki. Firma analizująca rynek pojazdów używanych Expertdata raportuje trwające od dwóch lat duże spadki cen używanych ciężarówek. Stąd ich pierwsze rejestracje w sierpniu były o 17,1 proc. mniejsze niż rok wcześniej. Od początku roku spadek wyniósł 11 proc. 

Część przedsiębiorców transportowych martwi się, że przy takiej skali odbicia rynku znów dojdzie do nadpodaży transportu, a spekulacyjne zakupy, podyktowane chwilowym stanem popytu, doprowadzą do nadpodaży transportu. – Wielu przewoźników, niczym jeźdźcy bez głowy, znów zaczyna zamawiać tabuny nowych aut, nie tylko polskie firmy, ale przede wszystkim litewskie – zwraca uwagę Białek. 

Dyrektor ds. Spedycji Lądowej i Magazynowania C.Hartwig Szczecin przyznaje, że miejscami brakowało samochodów, ale klienci domagają się w kontraktach na przyszły rok dalszego obniżania stawek. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Lider przewozów intermodalnych umocnił się
Szynowy
Lider przewozów intermodalnych umocnił się

Zatem w dalszej perspektywie nadawcy powinni spodziewać się raczej obniżki stawek. – Na moje szczęście od 1 września, można dostrzec powolny powrót do norm sprzed okresu wakacyjnego – zauważa Gandziarski. 

Słabe są także prognozy makroekonomiczne, szczególnie z Niemiec. Instytut ifo obniżył prognozy tegorocznego wzrostu PKB do 0,2 proc., gdy wiosną przewidywał wzrost o 0,3 proc. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Niemcy Transport Transport Drogowy PZPM Gospodarka rejestracje samochodów ciężarowych Makroekonomia Koniunktura gospodarcza PMI

Od kilku miesięcy przewoźnicy odczuwają poprawę na rynku, a sierpień oceniają jako bardzo dobry. – W branży jestem już trzynaście lat i naprawdę nie pamiętam tak owocnych wakacji obrotowo, wolumenowo i marżowo. Zwykle lato oznacza przestoje: kierowcy na urlopach, fabryki wstrzymują produkcję, a frachty szukają swojego miejsca. Tym razem jednak koła kręciły się w rytm przepięknych zleceń spotowych – ocenia Tomasz Białek z Transport Towarowy Krzysztof Cichoń. 

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Maleje sprzedaż opon w Polsce i w Europie
Drogowy
Maleje sprzedaż opon w Polsce i w Europie
Od września lekki wzrost przewozów drogowych
Drogowy
Od września lekki wzrost przewozów drogowych
Co czwarty przewoźnik planuje inwestycje
Drogowy
Co czwarty przewoźnik planuje inwestycje
Girteka stawia na odbicie rynku transportowego i inwestuje
Drogowy
Girteka stawia na odbicie rynku transportowego i inwestuje
Autostrada A4 pod Wrocławiem.
Drogowy
Firmy transportowe zamykają się w nienotowanym tempie
Reklama
Reklama
e-Wydanie