Czy modernizacja linii 201 ożywi projekt budowy terminala intermodalnego w Emilianowie?

Foto: PKP PLK
Centrum Unijnych Projektów Transportowych znalazło 4,6 mld zł z programu FEnIKS na dofinansowanie remontu, elektryfikacji i rozbudowy do dwóch torów linii kolejowej nr 201 na odcinku między Maksymilianowem a Kościerzyną.
Dla branży transportowej to świetna wiadomość. – Porty Gdańsk i Gdynia są logistycznie zasilane głównie transportem kolejowym, natężenie ruchu cargo na tym kierunku jest bardzo duże, często prowadząc do zatorów na liniach – wskazuje analityk rynku kolejowego Andrzej Banucha.
Projekt pozwoli połączyć wysokoprzepustową linią Gdynię z resztą kraju i może przywrócić do życia projekt Terminal Intermodalny Bydgoszcz-Emilianowo. „Budowa Terminala w Emilianowie nie jest planowana” zaznacza Ministerstwo infrastruktury w liście do redakcji Rzeczpospolitej. Resort zaznacza, że „Ewentualnych decyzji w tym zakresie nie należy uzależniać wyłącznie od budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni. Ten duży projekt, który dotyczy przygotowania nowego rejonu przeładunkowego w Porcie Gdynia, może jednak stanowić czynnik sprzyjający rozbudowie sieci terminali intermodalnych na zapleczu lądowym, które mogą wesprzeć działanie polskich portów morskich.”
Banucha przyznaje, że remont linii 201 wpłynie pozytywnie na możliwość zrealizowania projektu w terminal w Emilianowie, zastrzega jednak, że raczej nie brak wysokoprzepustowej linii był głównym wyzwaniem. – Bocznica w Emilianowie jest ściśle otoczona lasem należącym do Obszaru Chronionego Krajobrazu. Budowa terminala oznacza wycinkę nie tylko na ten cel, ale również dróg dojazdowych, co stanowi problem środowiskowy i administracyjny. Nie mniej istotne jest wyzwanie poniesienia nakładów inwestycyjnych, na które jak dotąd brakuje chętnego. W tym przypadku ważne, by był podmiot mogący realizować takie inwestycje. Do 2024 roku CPK miało w swoim zakresie działalności i planowanych inwestycjach budowę terminali intermodalnych w całej Polsce, obecnie podmiotu z takimi planami i budżetem na ten cel nie ma – zauważa analityk.
Szybciej może powstać wyceniany na miliard zł terminal PCC Intermodal w Zajączkowie Tczewskim, i to niezależnie od postępów przy pracach w Emilianowie. – Linia 201 nie jest konkurencją dla Tczewa i nie zakłóci projektu Zajączkowa. Wręcz kibicujemy remontowi tej linii, ponieważ pomiędzy Gdynią i Gdańskiem jest bardzo mała przepustowość więc wszystko co poprawi ją jest dobre. Ładunków jest bardzo dużo, stoją w ciężarówkach na obwodnicy Trójmiasta – wskazuje dyrektor marketingu i rozwoju w PCC Intermodal Monika Konsor-Fąferek.
Dodaje, że Emilianowo jest dość daleko od portu, więc lokalizacja jest mniej wygodna od Zajączkowa. – Obsłużymy wszystkie kierunki, ponieważ Tczew to główny węzeł kolejowy – przypomina Konsor-Fąferek.
Prezes zarządu PCC Intermodal Dariusz Stefański ma nadzieję, że inwestycja w Zajączkowie zakończy się najpóźniej w 2034 roku.
Spółka Terminal Intermodalny Bydgoszcz-Emilianowo jest od końca sierpnia 2024 roku w likwidacji. Głównym udziałowcem był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), posiadający 88 proc. udziałów z kapitale zakładowym wynoszącym 2,3 mln zł.
Sprawą zajął się NIK i w podsumowaniu Izba stwierdziła: „Utworzona przez KOWR w 2020 r. spółka TIBE nie zrealizowała celu dotyczącego przygotowania i budowy kolejowo-drogowego terminalu intermodalnego w Emilianowie koło Bydgoszczy. Główną przyczyną było nierzetelne przygotowanie przez wspólników tej spółki, tj. Polskie Koleje Państwowe S.A. (dalej PKP S.A.), Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. (dalej BPPT) i KOWR, założeń inwestycji w zakresie zapewnienia możliwości wykorzystania nieruchomości należących do PKP S.A. skutkujących opóźnieniem w jej realizacji oraz nieefektywne współdziałanie wspólników w zakresie ustalenia kierunków dalszego funkcjonowania TIBE.”
Ministerstwo Infrastruktury przypomina, że 31 stycznia 2025 r. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo sp. z o.o. w likwidacji (TIBE), w trakcie którego przyjęto uchwałę zobowiązującą likwidatora spółki do sprzedaży aktywa trwałego, tj. decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych z 4 lipca 2023 r. określającej warunki realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa kolejowo-drogowego terminala intermodalnego w Emilianowie (terminal wraz z zakupem wyposażenia). Likwidator podejmuje działania mające na celu doprowadzenie do sprzedaży tej decyzji. Spółka TIBE jest w likwidacji a jedynym aktywem, mającym wartość jest ważna przez 5 lat decyzja środowiskowa, dotycząca budowy terminala, którą likwidator wystawił na sprzedaż.
