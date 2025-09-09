Czy modernizacja linii 201 ożywi projekt budowy terminala intermodalnego w Emilianowie?

Centrum Unijnych Projektów Transportowych znalazło 4,6 mld zł z programu FEnIKS na dofinansowanie remontu, elektryfikacji i rozbudowy do dwóch torów linii kolejowej nr 201 na odcinku między Maksymilianowem a Kościerzyną.

Dla branży transportowej to świetna wiadomość. – Porty Gdańsk i Gdynia są logistycznie zasilane głównie transportem kolejowym, natężenie ruchu cargo na tym kierunku jest bardzo duże, często prowadząc do zatorów na liniach – wskazuje analityk rynku kolejowego Andrzej Banucha.

Intermodalne zaplecze portów

Projekt pozwoli połączyć wysokoprzepustową linią Gdynię z resztą kraju i może przywrócić do życia projekt Terminal Intermodalny Bydgoszcz-Emilianowo. „Budowa Terminala w Emilianowie nie jest planowana” zaznacza Ministerstwo infrastruktury w liście do redakcji Rzeczpospolitej. Resort zaznacza, że „Ewentualnych decyzji w tym zakresie nie należy uzależniać wyłącznie od budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni. Ten duży projekt, który dotyczy przygotowania nowego rejonu przeładunkowego w Porcie Gdynia, może jednak stanowić czynnik sprzyjający rozbudowie sieci terminali intermodalnych na zapleczu lądowym, które mogą wesprzeć działanie polskich portów morskich.”

Banucha przyznaje, że remont linii 201 wpłynie pozytywnie na możliwość zrealizowania projektu w terminal w Emilianowie, zastrzega jednak, że raczej nie brak wysokoprzepustowej linii był głównym wyzwaniem. – Bocznica w Emilianowie jest ściśle otoczona lasem należącym do Obszaru Chronionego Krajobrazu. Budowa terminala oznacza wycinkę nie tylko na ten cel, ale również dróg dojazdowych, co stanowi problem środowiskowy i administracyjny. Nie mniej istotne jest wyzwanie poniesienia nakładów inwestycyjnych, na które jak dotąd brakuje chętnego. W tym przypadku ważne, by był podmiot mogący realizować takie inwestycje. Do 2024 roku CPK miało w swoim zakresie działalności i planowanych inwestycjach budowę terminali intermodalnych w całej Polsce, obecnie podmiotu z takimi planami i budżetem na ten cel nie ma – zauważa analityk.