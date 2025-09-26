Utrzymuje się ożywienie na rynku samochodów ciężarowych

Aktualizacja: 27.09.2025 01:07 Publikacja: 26.09.2025 11:14
Robert Przybylski DAF ciężarówki
Foto: Robert Przybylski
Po pierwszych dwudziestu dniach września rejestracje samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony są o 29,4 proc. większe niż w tym samym okresie roku ubiegłego i wyniosły 1674 sztuki, porównuje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Importerzy przyznają, że wyraźnie większe niż przed rokiem jest zainteresowanie zakupem nowego taboru.
PZPM podlicza, że w pierwszych ośmiu miesiącach roku rejestracje samochodów ciężarowych były o 0,2 proc. większe niż w 2024 roku, a dla ciągników siodłowych poprawa wyniosła 3,8 proc. W samym sierpniu dynamika przyrostu wyniosła 26,8 proc. dla samochodów ciężarowych i 58 proc. dla ciągników siodłowych.
Czytaj więcej
Na konkurencyjnym i trudnym rynku poboru opłat drogowych pojawi się polska firma. Zapowiada się w...
Porównując liczbę rejestracji rok do roku poprawa jest widoczna od kwietnia. Jednak powrót koniunktury może okazać się efemeryczny. Badająca rynek samochodów użytkowych firma Expertdata ostrzega, że obecny popyt opiera się na spadku podaży transportu (wywołanej bankructwami i zamykaniem działalności przewozowej), a nie wzroście popytu na transport spowodowanym rozwojem gospodarczym. Expertdata prognozuje, że wzrost zakupów samochodów ciężarowych będzie raczej płytki i być może krótkotrwały.
Wskazuje przy tym na największe rynki w Europie Zachodniej, na których nadal panuje kryzys. Skumulowane rejestracje nowych ciężarówek w Niemczech spadły o 23 proc., a we Francji o 17 proc. r/r (źródło: VDA, PFA). Problemy ekonomiczne odbijają się tam wyraźnie na wynikach sprzedaży. Na tym tle polski rynek wygląda wyjątkowo pozytywnie.
Wszystkie obszary rynku wykazują pozytywne tendencje, podkreśla raport Expertada. Do tej pory taka sytuacja nie miała miejsca, więc mamy do czynienia z pierwszym pozytywnym sygnałem od początku 2023 roku.
Expertdata podaje, że od kilku miesięcy jest stabilny popyt na najmłodsze samochody z niskimi przebiegami. Osiągają dosyć wysokie wartości, jak na obecną sytuację rynkową. Być może jest to pierwszy od ponad dwóch lat sygnał powrotu popytu na transport krajowy.
Czytaj więcej
Będzie coraz więcej umów pośredników z firmami kurierskimi, wraz z popularyzacją zagranicznego e-...
Na rynku wtórnym zauważalny jest znaczący spadek ilości ofert na używane ciągniki siodłowe. Rok do roku wyniósł on aż 16 proc., ale jak tłumaczy Expertdata, nie jest to związane z większymi zakupami, ale wejściem na rynek samochodów z pierwszej fazy pandemii. Ograniczone rejestracje w tamtym okresie naturalnie zmniejszyły aktualną podaż. Taka sytuacja może wspomagać utrzymanie wartości pojazdów używanych w najbliższym czasie.
Starsze ciągniki stanowią problem ze względu na brak popytu i niemożność eksportu za granicę. Expertdata przypomina, że kierunek wschodni został całkowicie zablokowany ze względu na sankcje wobec Rosji. W tej sytuacji ich wartości są wyjątkowo niskie. Optymistycznym sygnałem jest niezależne od wieku wyraźne zwolnienie tempa spadku wartości w trzecim kwartale roku. Przyczyną może być tradycyjnie niska aktywność firm transportowych w okresie wakacji, ale także powolny wzrost zainteresowania pojazdami używanymi, przypuszcza Expertdata.
Firma analityczna dodaje, że widoczne jest zahamowanie mocnej tendencji spadkowej i utrzymanie wartości względem drugiego kwartału 2025 roku pojazdów w segmencie dystrybucyjnym 7,5-18 ton dmc.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Po pierwszych dwudziestu dniach września rejestracje samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony są o 29,4 proc. większe niż w tym samym okresie roku ubiegłego i wyniosły 1674 sztuki, porównuje Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Importerzy przyznają, że wyraźnie większe niż przed rokiem jest zainteresowanie zakupem nowego taboru.
Nieskoordynowane z innymi państwami regionu zamknięcie granicy z Białorusią przynosi szkodę polskiej gospodarce....
MSWiA nie wpuści polskich ciężarówek oczekujących na Białorusi na wjazd do Polski. Bezpieczeństwo kraju jest waż...
Przewoźnicy obawiają się, że władze białoruskie zarekwirują należący do nich samochody ciężarowe i autobusy, któ...
Na polsko-białoruskich przejściach granicznych nie ma żadnego ruchu, sytuacja jest spokojna. Rząd rozważa wsparc...
Rząd zamknie na cztery dni granicę z Białorusią. Dla branży transportowo-spedycyjnej to kłopot, ale nie tragedia.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas