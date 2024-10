Politycy powinni ułatwić delegowanie pracowników

Czytaj więcej Krajowe Rząd odciął przewoźników od kierowców Nowe przepisy regulujące dostęp do rynku pracy dla obywateli państw spoza UE odetną branżę transportu drogowego od zagranicznych kierowców.

Postuluje pauzę legislacyjną. – Nie zmieniajmy prawa tylko dlatego, że nie radzimy sobie z jego egzekwowaniem. W tym kontekście zapowiedź „nowego cyklu legislacyjnego” napawa niepokojem – dodaje Benio.

Delegowani imigranci

Andersson przypomina, że konkurencyjność będzie na czele listy zadań nowej KE, mają wzrosnąć wydatki na badania i rozwój, aby poprawić produktywność i konkurencyjność krajów UE. Ta polityka wpłynie na rynek pracy, na którym odczuwalne są zmiany demograficzne oraz brak szkolnictwa zawodowego odpowiadającego potrzebom pracodawców.

Przyznała, że imigracja jest atrakcyjna, ale wyzwaniem jest integracja imigrantów. Wiceprezes EIMP wskazuje, że delegowanie pracowników z państw trzecich przybyłych już do UE jest świetnym narzędziem komplementarnym dla imigracji zawodowej coraz większej liczby cudzoziemców. Pozwala na lepszą alokację istniejących zasobów pracy. – Orzecznictwo TSUE oraz istniejące przepisy UE jednoznacznie pozwalają na oddelegowanie cudzoziemca legalnie zatrudnionego i przebywającego w jednym państwie członkowskim do wykonania zadania w innym państwie członkowskim. Taki cudzoziemiec pozostaje uczestnikiem rynku pracy państwa wysyłającego, nie pretenduje do zajmowania miejsc pracy na rynku pracy państwa przyjmującego i z tego powodu nie wolno żądać od niego dodatkowego zezwolenia na pracę w państwie przyjmującym – zaznacza Benio. Podkreśla, że państwo wysyłające nie może go traktować jak zatrudnionego za granicą tylko dlatego, że jego pracodawca go tam oddelegował. – Paradoksalnie, istotniejsze jest zatem to czego Komisja Europejska nie zrobi aby utrudnić zatrudnianie i delegowanie cudzoziemców, niż to co może zrobić aby je ułatwić – stwierdza Benio.

Umowy zbiorowe

Przewodnicząca Komisji zachęca do zawierania umów zbiorowych, które zapewniają większą elastyczność od ustawowo określanych warunków, których zmiana jest bardzo czasochłonna. NSZZ „Solidarność” podkreśla znaczenie pilnego wdrożenia w Polsce dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej, która promuje i wzmacnia rokowania zbiorowe.