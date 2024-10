Rząd odciął przewoźników od kierowców

Kulawa strategia

Rada Ministrów przyjęła 15 października uchwałę w sprawie przyjęcia strategii „Odzyskać kontrolę. Zapewnić bezpieczeństwo. Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030”, przedłożoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. – To dokument o dużej ogólności (normalna cecha strategii); jest tak sformułowana, że każdy wyczyta z niej to co chce. Ale w sprawie dostępu do rynku pracy przekaz jest jasny: w zawodach deficytowych mamy spodziewać się ułatwień w dostępie cudzoziemców do rynku pracy – zaznacza wiceprezes Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy Marek Benio.

W Polsce pracuje 160 tys. kierowców z zagranicznym paszportem, najwięcej pochodzi z Ukrainy. – Napływ pracowników z Ukrainy dawno się już zakończył, a z Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii mamy niewielki napływ cudzoziemców. Uważam zatem, że rząd powinien rozważyć rozszerzenie listy państw obywateli, których będą mogli również skorzystać z tej uproszczonej procedury – wskazuje Arkaniuk.

Firmy mają problem z pozyskaniem pracowników z tzw. „pechowej” 12-ki krajów: Indii, Filipin, Bangladeszu, Kenii, Nepalu, Nigerii, Tanzanii, Turkmenistanu, Pakistanu, Rwandy, Uzbekistanu i Zimbabwe. – Po „aferze wizowej” mamy całkowicie zablokowane „ściągnięcie” kandydatów z tych krajów, na 100 aplikujących o wizę pracowniczą wizę uzyskuje 1-2 osoby. Pokładam wielką nadzieję na poprawę sytuacji w kwestii uzyskania wiz dzięki procesowi automatyzacji przedstawionemu w dokumencie rządowym – zaznacza przedstawiciel Contrain.

Wskazuje, że założenia polityki migracyjnej Polski powinny poza bezpieczeństwem uwzględniać również potrzeby biznesu, w tym braków kadrowych w logistyce i transporcie. – Walka z nieuczciwymi firmami składającymi wnioski o legalizację pracy cudzoziemców nie powinna szkodzić legalnym i transparentnym biznesom – uważa Arkaniuk.

Przewoźnicy zawiedzeni

Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek przekonuje, że jeśli przewozy drogowe nie znajdą się w wykazie branż uprzywilejowanych, ta gałąź przemysłu ucierpi.