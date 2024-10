Potencjał międzynarodowych przesyłek kurierskich

Perspektywy wzrostu liczby przesyłek międzynarodowych są bardzo dobre – uważa partner Last Mile Experts i profesor w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu Arkadiusz Kawa. Wskazuje, że na 1,3 mld przewiezionych w Polsce przesyłek w 2023 roku, 80-90 mln to międzynarodowe, ale w ostatnim czasie ta liczba cały czas szybko rośnie. – Firmy polskie starają się znaleźć zagranicznych klientów, co jest możliwe także dzięki rozwojowi platform internetowych. Allegro weszło na Czechy, Słowację i Węgry, a kolejnymi rynkami będą zapewne Słowenia i Chorwacja – wymienia Kawa.

Przystępne ceny

Spostrzeżenia dotyczące rozwoju rynku przesyłek międzynarodowych potwierdza także kierownik ds. Komunikacji Korporacyjnej DPD Polska Maksymilian Pawłowski. – Rynek rośnie, pchany siłami globalizacji i ciekawością konsumentów. Przepływy międzynarodowe rosną w segmencie B2B, a więc są to masowe wysyłki, zazwyczaj paletowe. Rosną także wysyłki na poziomie B2C, w którym działają sklepy internetowe oraz kanał C2C i to z dynamiką dwucyfrową – wymienia przedstawiciel DPD.

Tłumaczy, że rozwój handlu transgranicznego w segmencie C2C napędzany jest przez fenomen platform pozwalających na handel używanymi rzeczami oraz łatwością i dostępnością ofert nadań korzystnych cenowo. – Sytuacja jest analogiczna co do roamingu w połączeniach telefonicznych. Kiedyś była to oferta dla wąskiego grona klientów, dzisiaj dla każdego. Na przykład w aplikacji DPD Mobile wprowadziliśmy „w zasięgu kciuka” przesyłki międzynarodowe do 16 krajów. Przesyłka kosztuje od 30 zł (gdy w Polsce od 10 zł) i to jest już cena przystępna. Dzięki temu usługi przesyłek międzynarodowych można dalej demokratyzować i wspierać handel on-line – przekonuje Pawłowski.

Podkreśla, że rolą operatorów logistycznych jest danie wyboru i doradzenie klientom w jaki sposób najlepiej zrealizować dostawę na danym rynku. – W wysyłkach B2C i C2C najpopularniejszą formą doręczenia zakupów on-line w Polsce są automaty paczkowe i kurier na adres (preferencje odpowiednio 70 proc. i 59 proc.). W Europie Zachodniej proporcje są praktycznie odwrotne (22% i 79%). Na przykład na Węgrzech klienci preferują płatność gotówką przy odbiorze i sklep musi uwzględnić tę specyfikę rynku. Znowu we Francji popularne są płatności kartą, e-portfele i przelewy bankowe. Operator logistyczny ma być też doradcą w procesach dostaw, tak aby klient mógł skupić się na istocie swojego biznesu, co ma niezwykle duże znaczenie w handlu B2B i B2C. Nadawcy i odbiorcy lubią mieć wszystko pod kontrolą, co operatorzy logistyczni muszą brać pod uwagę rozwijając technologię śledzenia przesyłek – wskazuje przedstawiciel DPD.