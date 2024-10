Redakcja dziennika Rzeczpospolita zaprasza na VI Spotkanie Liderów branży TSL

Spotkanie odbędzie się w Muzeum Gazowni Warszawskiej przy ul. Krzyżanowskiego róg Kasprzaka, gdzie wręczymy nagrody Rzeczpospolitej dla najlepszych firm branży TSL.

Zanim to jednak nastąpi, zapraszamy do wysłuchania debat o wymaganiach ESG. Z wypełnieniem zaleceń ESG będzie musiała zmierzyć się wkrótce każda firma, niezależnie do specjalizacji: transportowa, magazynowa, oferująca usługi dodane.

Dyrektywa CSRD opisująca sprawozdawczość ESG, rozszerza odpowiedzialność raportującego na przedsiębiorstwa, z którymi współpracuje, stąd nawet mniejsze podmioty będą musiały spełniać dyrektywę i wykazać poprawę.

Specjaliści i praktycy odpowiedzą, jak przygotować się do zmian regulacji.

Zajmiemy się także najszybciej rozwijającym się segmentem w branży kurierskiej: przesyłkami międzynarodowymi i szansą jaką daje ten kanał sklepom internetowym oraz konsumentom.