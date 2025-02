Rumunia, nowa ziemia obiecana

Eksport towarów rolno-spożywczych w 2023 roku z Polski osiągnął wartość 52,1 mld euro i był o 18,7 mld euro większy od importu. Wartość eksportu do Czech wyniosła 2,4 mld euro, co odpowiada 5-procentowemu udziałowi w całości zagranicznej sprzedaży branży, na Węgry przypadło 2 proc. i podobnie Rumunia, podlicza Ministerstwo Rolnictwa.

Reklama

Jabłka, mleko i mięso

Bardziej szczegółowe dane prezentuje PFR, choć są one z 2022 roku. Sprzedaż artykułów spożywczych, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz tytoniu w 2022 roku do Bułgarii wzrosła o ponad 19 proc. do 220 mln euro. W przypadku Czech dynamika sięgnęła 30 proc. (do przeszło 1 mld euro), eksport do Grecji powiększył się o 18 proc. do 176 mln euro, do Rumunii o 19 proc. do blisko 0,7 mld euro, Słowacji o 10 proc. do 0,5 mld euro i Węgier o 17 proc. do 0,7 mld euro, wynika z danych zebranych przez PFR.

Czytaj więcej Lotniczy CPK zmieni sieć energetyczną kraju CPK wraz z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi i PGE Energetyka Kolejowa przygotowuje budowę zasilania lotniska CPK oraz linii Kolejowej „Y” łączącej Warszawę, Poznań i Wrocław.

Rumunia jest trzecim pod względem tonażu importerem polskich jabłek (w sezonie 2023/25 kupiła 57,4 tys. ton, o 20 tys. ton mniej niż rok wcześniej), na ósmym miejscu znalazły się Czechy (32,5 tys. ton, o ponad 11 tys. ton więcej niż rok wcześniej), a na dalszych miejscach Węgry (27,6 tys. ton, połowę tego co w sezonie wcześniejszym), Słowacja (15,9 tys. ton, o 3 tys. ton więcej niż rok wcześniej) i Bułgaria (14,3 tys. ton, co oznacza przyrost o blisko 4 tys. ton), jak wylicza Krajowa Unia Producentów Soków. Popyt z wymienionych krajów stanowił ponad 16 proc. eksportu polskich jabłek. – Na wszystkich targach spożywczych potwierdza się duże zainteresowanie krajów Europy Środkowo-Wschodniej polskimi jabłkami. Polskie jabłka są jak słodycze; twarde, słodkie. Jedne z najlepszych na świecie, markowe i równorzędne z jabłkami północnych Włoch, południowego Tyrolu – wymienia dyrektor ds. rozwoju biznesu we Fresh Logistics Polska Antoni Zbytniewski.

Poza jabłkami dobrze sprzedają się na zagranicznych rynkach wyroby mleczarskie. Poważnym ich odbiorcą są Czechy. Dotyczy to mleka i śmietany (numer 2 za Niemcami), podobnie wygląda lista rankingowa eksportu serów.