ESG poniżej zera

Optymalizację operacji prowadzą także operatorzy logistyczni. Biedronka ma 17 centrów dystrybucyjnych i każde z nich posiada własne mroźnie z własnym źródłem rezerwowym mocy. – Zapotrzebowanie na nią będzie rosło nie tylko z uwagi na mroźnie, ale i na postępującą automatyzację magazynów – zaznacza starszy menedżer ds. logistyki sieci Biedronka Michał Gaweł.

Emisje będą malały

Przyznaje, że elastyczność cenowa klienta jest znikoma, ale nowe normy nie spowodują np. odwrotu od produktów mrożonych. – Biedronka koncentruje się na minimalizacji kosztów w łańcuchu dostaw, aby nie podnosić cen. W dostawach do sklepów używamy jednego samochodu, a mrożonki i mięso świeże jadą w kontenerze chłodniczym. Nie zmrażamy całej naczepy, ale mniejszą objętość lodówki chłodniczej, w której znajdują się produkty mrożone To oszczędność energii. Współpracujemy np. z New Cold, gdzie stosujemy odbiory własne zapełniając transporty powrotne. Unikamy pustych przejazdów w ok. 70 tys. kursów na dystansie ponad 6 mln km rocznie – podlicza przedstawiciel sieci Biedronka.

Do tego spółka poprawia wykorzystanie sprzętu. – Nasz tabor jeździ przez 60 proc. doby. Mamy więcej naczep niż ciągników, które po dojechaniu do centrum logistycznego szybko zmieniają naczepy i wyruszają na trasę. Skracamy w ten sposób czasy przestoju samochodu zwiększając poziom wykorzystania taboru – zapewnia Michał Gaweł.

Uważa, że jest miejsce na poprawę operacyjną. – Będziemy otwierać kolejne centra dystrybucyjne, dzięki czemu średnia odległość do sklepów będzie malała, zatem będzie malała emisja CO2. Rozwijamy wykorzystanie samochodów w kursach powrotnych ze sklepów doskonaląc przy tym siatkę połączeń. W swojej działalności wykorzystujemy również rozwiązania intermodalne. Co prawda 90 proc. produktów pochodzi od polskich dostawców, ale część z pozostałych 10 proc. trafia do naszej sieci w kontenerach transportem intermodalnym, jak np. wina czy produkty przemysłowe – wymienia starszy menedżer ds. logistyki sieci Biedronka.