Wysokie koszty pracy odbiją się na zatrudnieniu

Aż 86 % przedsiębiorców pytanych przez firmę doradczą Grant Thornton wskazało na wysokie koszty pracy jako największe bariery utrudniające im rozwój ich przedsiębiorstw.

Reklama

Rosną koszty, ale nie efektywność

Niestety, ostatnia propozycja rządu w sprawie wzrostu wynagrodzenia minimalnego w roku 2025 jest złą informacją dla pracodawców. Jak wskazywał Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, zbyt szybkie tempo wzrostu pensji minimalnej to droga donikąd. Konsekwencją będzie wzrost inflacji, szarej strefy, bezrobocia i spowolnienie rozwoju biedniejszych regionów Polski. – Koszty pracownicze, które w ostatnich latach zostały wywindowane do góry nieproporcjonalnie do możliwości wielu sektorów gospodarki. Jeżeli dodamy do tego tendencję do automatyki wielu procesów, to musimy być świadomi, że handel i usługi będą mieć mniejsze zapotrzebowanie na ludzi do pracy. Stąd widmo zwolnień grupowych w wielu branżach – ostrzega prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.

Czytaj więcej Rynek Bezpieczne inwestycje funduszy w mroźnie Wymagania ESG premiują nowe technologie, rozwijane przez największych światowych graczy. O specjalistyczny rynek mroźni powalczą największe fundusze.

Dodaje, że Niemcy mają poważne problemy na rynku pracy, szczególnie w przemyśle. – To powoduje bardzo trudną sytuację dla firm, które były ich kooperantami – zaznacza Mojsiuk.

Kondycja niemieckiej gospodarki w bezpośredni sposób warunkuje stan polskiej branży transportu drogowego. – Polscy przewoźnicy bankrutują, kondycja branży jest fatalna – alarmuje prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek. Komitet Obrony Przewoźników i Pracodawców Transportu podał, że w pierwszym kwartale 2024 roku upadło 120 firm z sektora transportu.