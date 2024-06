Drobnicowe ożywienie w całej Europie

International Groupage Product Director – CEE, Rohlig Suus Logistics Piotr Szałkiewicz również obserwuje łagodne ożywienie w wymiarze europejskim. – Jednak tylko czas zweryfikuje, czy jest to długotrwały trend, czy tylko chwilowa poprawa koniunktury – niepokoi się Szałkiewicz.

Eksport szybko rośnie

Przedstawiciel Rohlig Suus Logistics zaznacza, że od początku roku firma notuje dużą nierównomierność w potokach i zmiany niezależnie od kierunku. – Polska jest krajem, który w ostatnich latach więcej towarów eksportuje niż importuje, dlatego też większe ożywienie można zauważyć w eksporcie. Z kolei, wolumen importowy rozwija się nieco wolniej, co sprawia, że różnica w bilansie handlowym nie pogłębia się znacząco. Oczywiście, ożywienie nie jest jednorodne na wszystkich rynkach. Zauważamy między innymi wzrost eksportu do Europy Zachodniej, a co ciekawe, największy w przypadku Niemiec – wskazuje Szałkiewicz.

Podobny kierunek wymienia Zieliński. – Eksport do Europy zachodniej rośnie przez cały czas dość mocno. Najszybciej do takich krajów jak: Niemcy, Bułgaria, Grecja, Włochy, Słowacja. Trzeba także podkreślić, że eksport rozwija się sprawnie także do takich krajów jak: Czechy, Litwa, Holandia czy Rumunia. W związku z tymi wolumenami, otwieramy cały czas nowe połączenia międzynarodowe, zarówno w ekspercie jak i w imporcie – przyznaje przedstawiciel Raben Logistics Polska.

Od 3 czerwca firma otworzyła 7 nowych połączeń głównie z myślą o eksporcie i 4 nowe dla potrzeb importu. Od 10 czerwca ruszyło 5 nowych połączeń eksportowych i 2 importowe.

Na nierównowagę potoków ładunków zwraca uwagę także Pajęcka. – Umacniający się polski złoty w teorii jest czynnikiem, który mógłby zahamować wzrost eksportu, ale tak się nie dzieje. Widzimy większe zainteresowanie naszych klientów w zakresie eksportu. W związku z tym systematycznie i dynamicznie dostosowujemy nasze połączenia do tej sytuacji rozwijając sieć drobnicową pomiędzy terminalami w Polsce i Europie – stwierdza przedstawicielka DB Schenker.