Bezpieczne inwestycje funduszy w mroźnie

Mamy pierwszą wielką sensację na Euro 2024! Słowacji z Belgią udało się to, co nie powiodło się Polsce w spotkaniu z Holandią: dowiozła do końca meczu zwycięstwo przeciw potędze po szybko strzelonym golu. As Belgów Romelu Lukaku dwa razy cieszył się ze strzelania bramki, ale dwa razy sędzia przy pomocy systemu VAR anulował jego trafienie.