Jest dołek, będzie hossa w wynajmie taboru kolejowego

Wasilewski uważa, że kolej jest konkurencyjna w stosunku do transportu drogowego przede wszystkim w przewozach ładunków masowych. Podkreśla, że wynajem sprzyja rozwojowi kolejowych przewozów cargo, w szczególności tam, gdzie tabor jest przestarzały i wymaga modernizacji. Eliminuje konieczność dokonywania dużych jednorazowych inwestycji w zakup nowego taboru, a także obniża koszty utrzymania i konserwacji. – Przewoźnicy mogą skupić się na optymalizacji operacji i lepszym wykorzystaniu dostępnych zasobów, co sprzyja szybkiemu rozwojowi i adaptacji do zmiennego rynku – podkreśla prezes MW Rail.

Podobne korzyści przewoźnicy osiągają w przypadku wynajmu lokomotyw, co przekłada się na szynki rozwój rynku i firm oferujących takie usługi. – W ciągu ostatnich 3 lat znacznie przekroczyliśmy nasze pierwotne plany zakupu i dostarczenia klientom w Polsce nowoczesnych lokomotyw, w tym lokomotyw wielosystemowych. Spodziewamy się kontynuacji trendu wymiany taboru na nowoczesny w najbliższych latach – zaznacza prezes zarządu Cargounit Łukasz Boroń. Spółka zakupiła od Siemensa 100 dodatkowych lokomotyw z dostawą od 2025 roku.

Spadły ceny, ale perspektywy dobre

Dyrektor ds. operacyjnych Railpolonia zaznacza, że rynek jest słaby. – Nie ma czego wozić, nie ma tylu zapytań co zwykle, o ładunki trzeba walczyć, to nie klient przychodzi do przewoźnika, więc nawet na rynku najmu ceny spadły – zauważa Kuźmicki.

Wskazuje, że branża szykuje się na przyszły rok, na wielką górkę przewozów związaną z uruchomieniem funduszy KPO. – Po drugie przewozy kolejowe są promowane przez UE, która dąży do przesunięcia towaru z dróg na kolej. Zobaczymy, ile z tego wyjdzie – zastanawia się Kuźmicki.

Najwięksi gracze są przekonani, że rynek będzie się rozwijał. Cognitive Market Research przewiduje stały wzrost rynku wynajmu wagonów. O ile głównymi użytkownikami najmu są: branża paliw płynnych oraz przemysł chemiczny, to główny wzrost przewidywany jest wśród firm transportujących płody rolne. Udział tego segmentu niemal podwoi się w 2031 roku do niecałych 15 proc. w stosunku do 2019 roku.