PKP Cargo przygotuje całościową ofertę dla Cosco

Koniunktura nie sprzyja

W 2023 roku głównym ładunkiem kolei pozostały jednak towary masowe. Węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny, rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa stanowiły w 2023 roku 49,07 proc. pracy przewozowej, o 2,9 pp. mniej niż w 2022 roku.

Czytaj więcej Drogowy Czy nadchodzi ożywienie gospodarcze? Przewoźnicy i giełdy transportowe zauważają rosnący popyt na transport. Czy to koniec kłopotów branży?

W 2021 roku udział PKP Cargo w pracy przewozowej sięgnął 40,72 proc. W pierwszych czterech miesiącach roku zmalał do 34 proc. Ramowa umowa może znacząco ułatwić restrukturyzację przewoźnika. – Klienci są bardziej wymagający, a nawet ci, którzy ze względu na skalę swoich przewozów „woleli korzystać z Cargo” w dużej części z powodu ignorancji, braku kompetencji, a czasami zwyczajnego szacunku narodowego przewoźnika, trwale korzystają już z usług konkurencji. Reasumując — z jednej strony ponownie niezbędne stało się dostosowanie PKP Cargo do skali dzisiejszych i potencjalnych przewodów (restrukturyzacja i cięcie kosztów), a z drugiej rynek nie sprzyja w zakresie aktualnej i potencjalnej koniunktury na kolejowe przewozy towarowe (struktura przewozów, bardzo silna i elastyczna konkurencja, zmiana modelu funkcjonowania przewoźników, zaplecz utrzymaniowych, pooli taborowych etc.) – uważa były prezes tej spółki, Wojciech Balczun.