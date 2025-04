Zaczyna robić się nerwowo w branży TSL

Po zaledwie dwóch latach Jeroen Eijsink ustąpił ze względów osobistych 2 kwietnia ze stanowisko prezesa zarządu Grupy Girteka. Zastąpił go Edvardas Liachovičius, dotychczas pełniący funkcję członka zarządu, który przed Eijsinkiem był prezesem grupy od 2008 roku. Liachovičius pracuje w Girtece od 1997 roku, czyli niemal od początku istnienia firmy.

Reklama

Grupa Girteka jest spółką należącą w całości do Mindaugasa Raila (90%) i Edvardasa Liachovičiusa (10%).

Magdalena Szaroleta przeszła z Raben Logistisc do MCG Logistics, gdzie zastąpiła Andrzeja Bekierskiego, który pracował w MCG rok. Po roku pracy na stanowisku wiceprezesa odszedł z Geis Grzegorz Lichocik. - Sytuacja na rynku pracy w branży TSL jest dynamiczna. Po stagnacji w pierwszych dwóch miesiącach 2025 roku obserwujemy wzrost liczby ofert i zapytań o wsparcie rekrutacyjne – przyznaje Radosław Bugaj, rekruter TSL oraz właściciel MoveON! Consulting.

Zmienna sytuacja

Bugaj dodaje, że na rynku pojawia się coraz więcej doświadczonych pracowników, co wynika z koniecznych cięć kosztów w firmach transportowych, w tym redukcji zatrudnienia. – Największe trudności w znalezieniu nowego miejsca mają dwie grupy kandydatów. Pierwsza to doświadczeni pracownicy z wysokimi oczekiwaniami finansowymi. Dla nich proces poszukiwania pracy może trwać nawet kilka miesięcy, a rekordzista szukał zatrudnienia przez rok. Druga grupa to osoby z niewielkim doświadczeniem, dla których barierą jest brak praktycznej wiedzy – wymienia Bugaj.