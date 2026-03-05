„Made in Europe” omija kolejnictwo

Komisja Europejska przedstawiła 4 marca projekt Industrial Accelerator Act (IAA), który przyspieszy rozwój niskoemisyjnego przemysłu i zwiększy zatrudnienie, a zarazem ułatwi wdrożenie nowych technologii od europejskich dostawców.

Reklama Reklama

Zamówienia publiczne w nowej formule

IAA wprowadza wymogi „Made in EU” lub wymogi niskoemisyjne dla zamówień publicznych i programów wsparcia publicznego. Będą one miały zastosowanie do wybranych sektorów strategicznych, w szczególności do sektora stalowego, cementowego, aluminium, samochodowego i technologii zeroemisyjnych, jednocześnie ustanawiając ramy, które w stosownych przypadkach można rozszerzyć na inne energochłonne sektory, takie jak sektor chemiczny. Wzmocni to europejskie zdolności produkcyjne i zwiększy popyt na czyste technologie i produkty wytwarzane w Europie.

Czytaj więcej Szynowy PKP Cargo chce polubownie wynegocjować odszkodowanie za decyzje węglową Zarządca masy sanacyjnej PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji złożył 3 marca wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o zawieszenie postępowania w spraw...

KE zaznacza, że „w 2024 roku produkcja stanowiła 14,3% PKB UE, a zatem odgrywa kluczową rolę w odporności gospodarczej Europy, cyklu życia innowacji i strukturze społecznej. Ustawa wyznacza cel zwiększenia udziału produkcji w PKB UE do 20% do 2035 roku.”

KE zapewnia, że UE pozostaje otwarta na bezpośrednie inwestycje zagraniczne, natomiast IAA określa warunki dla dużych inwestycji w sektorach strategicznych o wartości przekraczającej 100 milionów euro, w których państwo trzecie kontroluje ponad 40% globalnych mocy produkcyjnych.