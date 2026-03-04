PKP Cargo chce polubownie wynegocjować odszkodowanie za decyzje węglową

Spółka tłumaczy, że „Powyższe działanie jest efektem podjęcia przez strony próby polubownego rozwiązania sporu w związku z pozwem złożonym przez Spółkę przeciwko Skarbowi Państwa dotyczącym roszczenia o odszkodowanie za tzw. decyzję węglową”, złożony 23 grudnia 2025 roku. – Obustronny wniosek o zawieszenie postepowania w sprawie tzw. decyzji węglowej stanowi pozytywny sygnał świadczący o gotowości stron do podjęcia dialogu. Należy wyrazić nadzieję, że planowane rozmowy doprowadzą do osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia – powiedział wiceprezes PKP Cargo S.A. w restrukturyzacji, członek zarządu ds. restrukturyzacji Paweł Miłek.

Miłek podkreślił, iż spółka deklaruje otwartość na polubowne zakończenie sporu w drodze rozmów i negocjacji. Zdaniem spółki oraz ekspertów branżowych wydany wówczas nakaz przewozów węgla jest jedną z przyczyn kryzysu PKP Cargo.

Chodzi o 1,52 mld zł, jakie Skarb Państwa powinien zwrócić spółce jako zadośćuczynienie szkód spowodowanych decyzjami Premiera Rady Ministrów z 25 lipca 2022 roku i 6 października 2022 roku oraz niewykonania przez Skarb Państwa obowiązku zawarcia ze spółką umowy regulującej zasady finansowania realizacji zadań wynikających z tych decyzji.

