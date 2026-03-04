Rynek tankowców w panice

Południowokoreański gigant rafineryjny GS Caltex zarezerwował po zawrotnej cenie 436 000 dolarów dziennie bardzo duży tankowiec (VLCC) należący do greckiego armatora Minerva Marine. Statek zbudowany w 2011 roku ma nośność 317 000 ton.

Podróż Bliski Wschód-Daleki Wschód twa (wliczając załadunek/rozładunek i powrót z balastem) ok. 60 dni. Przy dziennej stawce 436 000 dol. całkowity koszt frachtu dla tego pojedynczego rejsu osiągnie 26,2 mln dol.

Standardowy VLCC ma teoretyczną pełną ładowność około 2 mln baryłek ropy naftowej, więc koszt frachtu morskiego za baryłkę ropy naftowej gwałtownie wzrasta do 13,10 dol., podlicza Walter Leo Xinde Marine News.

Transakcja nie jest wiążąca

Dla porównania, pod koniec 2025 roku stawka VLCC na trasie Bliski Wschód-Azja wahała się jedynie między 40 tys. a 60 tys. dol. W normalnych warunkach rynkowych koszt transportu baryłki zazwyczaj utrzymuje się w przedziale od 1,50 do 2,50 dol. Nawet w okresach szczytowego zapotrzebowania na ropę naftową przy stawkach około 170 000 dol. dziennie, koszt transportu baryłki wynosił zaledwie około 8,50 dol.