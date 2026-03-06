Jelcz wzniesie nową fabrykę

Państwowy Funduszu Inwestycji Kapitałowych dofinansował spółkę Jelcz za pośrednictwem PGZ kwotą 756 090 000 zł. Fundusze pozwolą wznieść nową halę fabryczną i znacząco rozbudować zdolności produkcyjne zakładu.

Umowę pomiędzy Polska Grupa Zbrojeniowa SA i JELCZ podpisali prezes zarządu PGZ Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Jelcz sp. z o. o. Mariusz Ptak oraz członek zarządu Jelcz sp. z o. o. Małgorzata Węgłowska-Juskowiak.

Nowe tereny

Zakres inwestycji obejmie m.in. zakup nieruchomości gruntowych, zakup nowego parku maszynowego, budowę nowych hal produkcyjnych i budowę parkingu koncesyjnego. – Polska armia wszędzie, w każdym miejscu i aspekcie korzysta z Jelcza. To one przewożą, wspomagają, budują odporność i sprawiają, że możemy robić takie projekty mobilne jak SAN. To jest serce Sił Zbrojnych, zdolność szybkiego, bezpiecznego i efektywnego przemieszczania się. Jesteście jednym z fundamentów modernizacji i budowy większych, bardziej nowoczesnych i lepiej wyposażonych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Jesteśmy w ważnym momencie, w którym została podpisana umowa dotacyjna na 756 mln zł z Funduszu Inwestycji Kapitałowych. Tutaj, w tej fabryce Jelcz-Laskowice i tej nowej hali, która będzie budowana, będzie biło logistyczne serce polskich Sił Zbrojnych – zaznaczył wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.

Pozostają w mocy poprzednie porozumienia kooperacyjne Jelcza. – Dzięki środkom z Funduszu Inwestycji Kapitałowych rozbudujemy i zmodernizujemy jelczański zakład tak, aby mógł – w kooperacji z drugim zakładem w Raciborzu oraz bieżącymi zleceniami do Autosana i branżowych podmiotów prywatnych – znacząco zwiększyć produkcję i tym samym w pełni odpowiadać rosnącym potrzebom Sił Zbrojnych RP oraz innych klientów – podkreślił prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Adam Leszkiewicz.