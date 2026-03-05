Reklama

IRU zarzuca Komisji Europejskiej faworyzowanie przemysłu kosztem transportu

Komisja Europejska niczym uczeń czarnoksiężnika nie wie, jak skończyć z majstrowaniem przy gospodarce, a kolejne regulacje pogłębiają chaos.

Publikacja: 05.03.2026 19:14

IRU zarzuca Komisji Europejskiej faworyzowanie przemysłu kosztem transportu

Robert Przybylski

Foto: Robert Przybylski

Robert Przybylski

Propozycja Komisji Europejskiej rozporządzenia o akceleratorze dekarbonizacji przemysłowej (hasłowo nazywana Made in Europe) wywołała falę wątpliwości w branży transportowej. Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU ostrzega, że ​​wymiar transportowy, stanowiący podstawę mobilności i łańcuchów dostaw przemysłowych w UE, jest nadal niedostatecznie reprezentowany. 

Przewoźnicy nie chcą drogiego taboru

IRU wyjaśnia, że KE koncentrując się głównie na produkcji przemysłowej, poświęca ograniczoną uwagę systemom logistycznym i infrastrukturze transportowej, które ją umożliwiają. IRU jest również zaniepokojona konsekwencjami dla przewoźników i ich pojazdów. – Chociaż wzmocnienie potencjału przemysłowego UE jest kluczowym celem, decydenci powinni zadbać o to, aby nowe środki nie ograniczały dostępności, funkcjonalności ani przystępności cenowej pojazdów i podzespołów dla operatorów transportu – podkreśla dyrektor IRU UE, Raluca Marian. 

Czytaj więcej

Wyprodukowany chorzowskim zakładzie Alstom piętrowy pociąg Corradia wyjeżdża 5 listopada do niemieck
Regulacje Ue
„Made in Europe” omija kolejnictwo

Podkreśla, że utrzymanie otwartej, konkurencyjnej i zróżnicowanej oferty pozostaje kluczowe dla zapewnienia ​​firmom transportu drogowego możliwości inwestycji w pojazdy niezbędne do wspierania unijnej działalności gospodarczej i realizacji celów dekarbonizacji. – Wprowadzenie do przepisów o zamówieniach publicznych dodatkowych aspektów, takich jak odporność czy wymogi „Made in Europe”, grozi zwiększeniem złożoności, ograniczeniem konkurencji na rynkach pojazdów, a ostatecznie wzrostem kosztów dla operatorów i organów publicznych – ostrzega dyrektor IRU UE. 

Marian przypomina, że usługi transportu publicznego i logistyki świadczone w ramach umów o świadczenie usług publicznych funkcjonują w szerokim zakresie warunków operacyjnych w całej UE i często przy ścisłych ograniczeniach budżetowych. 

Reklama
Reklama

Zaznacza, że regulacje zamówień publicznych muszą zachować elastyczność, aby operatorzy i instytucje zamawiające mogły wdrażać technologie pojazdów najlepiej dopasowane do różnych potrzeb operacyjnych, zapewniając jednocześnie dostępność i przystępność cenową pojazdów. – Ponadto, wszelkie nowe wymogi nie powinny wiązać się z dodatkowymi obciążeniami administracyjnymi dla operatorów, takimi jak obowiązek wykazania pochodzenia pojazdów lub podzespołów, który pojawia się już w niektórych krajowych praktykach zamówień publicznych – zastrzega Marian. 

Kluczowa infrastruktura

IRU apeluje także o zapewnienie dostępu do transportu drogowego, parkingów dla ciężarówek i infrastruktury ładowania wokół węzłów logistycznych, co jest niezbędne do pełnego uruchomienia strategicznych projektów przemysłowych. – Finansowanie transformacji musi obejmować infrastrukturę transportową – przypomina Marian. 

Czytaj więcej

Informatyzacja logistyki to kwadratura koła
Systemy IT
Informatyzacja logistyki to kwadratura koła

Komisja planuje utworzenie Banku Dekarbonizacji Przemysłu, który ma zgromadzić do 100 miliardów euro na wsparcie czystych inwestycji przemysłowych, korzystając z instrumentów takich jak Fundusz Innowacji UE, finansowany z dochodów z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. 

Transport drogowy odgrywa kluczową rolę w tych łańcuchach dostaw i będzie potrzebował znacznego wsparcia, aby przejść na operacje bezemisyjne. – Niezbędne będą inwestycje w infrastrukturę wspomagającą, w tym infrastrukturę ładowania i tankowania dla flot komercyjnych, ładowanie w bazach dla ciężarówek i autobusów oraz połączenia sieciowe niezbędne do obsługi tych instalacji – wymienia dyrektor IRU UE.

Zaznacza, że sfinansowania takiej infrastruktury z unijnych funduszy będzie kluczowe dla ułatwienia przewoźnikom drogowym przejścia na pojazdy „zeroemisyjne”. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Wyprodukowany chorzowskim zakładzie Alstom piętrowy pociąg Corradia wyjeżdża 5 listopada do niemieck
Regulacje Ue
„Made in Europe” omija kolejnictwo
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Branża transportowa walczy o finansowanie infrastruktury
Regulacje Ue
Branża transportowa walczy o finansowanie infrastruktury
Przeprowadzone w 2017 roku próby między polskimi fabrykami VW wykazały, że długie zestawy mogą bez
Regulacje Ue
Kolejarze nie chcą dłuższych ciężarówek
Brukselska bariera dla chińskich drobnych przesyłek
Regulacje Ue
Brukselska bariera dla chińskich drobnych przesyłek
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama