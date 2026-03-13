Kolejowe sprzęgi niezgody

Zimowe próby automatycznego sprzęgu wagonów Digital Automatic Coupling (DAC). Luty 2026
Koleje Austriackie ÖBB pochwaliły się zakończeniem trzytygodniowych zimowych prób automatycznego sprzęgu wagonów Digital Automatic Coupling (DAC). Operator przekonuje, że jest to nowość, która pozwoli zastąpić ręczne sprzęgi śrubowe.
ÖBB są jednym z głównych operatorów pracujących nad nowym sprzęgiem, który ma wkrótce trafić do seryjnej produkcji. Jak informuje ÖBB, zimowe próby prowadzone w regionie Salzburga przy 15-stopniowym mrozie dały pewność, że działa zarówno strona mechaniczna urządzenia jak i elektroniczna: sprzęg pozwala na przekazywanie cyfrowych danych, zapewnia także pneumatyczne i elektryczne połączenie wszystkich wagonów.
ÖBB przekonuje, że nowy typ sprzęgu poprawi efektywność, konkurencyjność i bezpieczeństwo na kolei. – Testy dostarczają cennych informacji dla dalszego rozwoju technologii i potwierdzają, że jesteśmy na dobrej drodze do stworzenia ogólnoeuropejskiego, znormalizowanego cyfrowego automatycznego sprzęgu. Każda seria testów przybliża nas o krok do praktycznego rozwiązania dla europejskiego kolejowego transportu towarowego. Bliska współpraca w całej Europie i wspólne wdrażanie tej technologii są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu – zaznaczyła prezes ÖBB Rail Cargo Group Bettina Castillo.
Przyjęcie DAC wspiera Komisja Europejska. Wskazuje, że Europa jest ostatnim kontynentem, na którym stosuje się standardowe sprzęgi ręczne. „Sektor proponuje pełne wdrożenie technologii DAC najpóźniej do 2030 roku, co znacząco poprawi konkurencyjność sektora kolejowego poprzez zapewnienie zasilania i magistrali danych w całym pociągu, zautomatyzowanych testów hamulców, hamulców elektropneumatycznych oraz umożliwi kontrolę spójności pociągów, co jest infrastrukturalnym warunkiem wstępnym wdrożenia ERTMS poziomu 3” wymienia KE w komunikacie.
Pomysł stosowania DAC zainicjowały: DB, ÖBB i SBB, a z czasem uzyskały wsparcie członków Rail Freight Forward: BLS Cargo, CD Cargo, CFL Cargo, DB Cargo, Green Cargo, Lineas, LTE, ÖBB RCG, Ost-West Logistik, PKP Cargo, RENFE Mercancías, SBB Cargo, Fret SNCF, Mercitalia Rail, ZSSK Cargo) oraz stowarzyszeń branżowych: CER, CIT, ERFA, FTE, UIC, UIP i VDV.
Większość towarowych przesyłek jeździ w pociągach blokowych, europejscy operatorzy kolejowi wycofali się z ruchu rozproszonego (czyli indywidulanych przesyłek wagonowych) dwie dekady temu, więc składy nie są rozczepianie i przydatność DAC będzie niewielka.
Dlaczego zatem tyle jest szumu wokół programu DAC? – Gdybym chciał wdrożyć rozwiązanie dające mi przewagę operacyjną lub kosztową, nie zmuszałbym do tego konkurentów – zauważa dyrektor Związku Niezależnych Przewoźników Kolejowych Michał Litwin.
Wskazuje, że chodzi o coś innego: wprowadzenie nowego standardu, na który pozwolą sobie tylko bogatsi i/lub mający lepszy dostęp do środków publicznych, czyli przewoźnicy państwowi. – Stosowanie DAC będzie mogło posłużyć do blokowania wjazdu pociągom mającym stary typ sprzęgu. Np. „na tej linii każdy pociąg musi być wyposażony w sprzęg DAC, bo w razie czego musi być możliwość ściągnięcia itp.” Ćwiczenie przerabialiśmy w temacie „cichych hamulców” – przypomina dyrektor ZNPK.
Wskazuje, że wątpliwości budzi także niezawodność nowości oraz koszty technicznego utrzymania. Uważa, że lobbing za DAC nie ustanie, ponieważ ograniczeniem konkurencji zainteresowane są koleje krajów wpływowych w UE. – Pomysły studzi jednak rachunek. Nakłady na DAC są tak duże, że nawet KE ma z tym kłopot, bo 15-20 mld euro na DAC to o tyle samo mniej na tory, ERTMS czy pociągi – porównuje Litwin.
Przypomina, że Europejskie Stowarzyszenie Kolejowych Przewoźników Towarowych (ERFA) nie podpisało wspólnego listu popierającego DAC i wyraźnie wskazało, że DAC może być jedynie rozwiązaniem opcjonalnym, a nie obowiązkowym. Wiele krajowych stowarzyszeń kolejowych przewozów towarowych, takich jak Die Guterbahn z Niemiec, ZNPK z Polski czy ZESNAD z Czech, wyraża sprzeciw wobec przymusowego wdrożenia DAC.
EFRA jest zdania, że UE musi najpierw zakończyć wdrażanie ERTMS, zanim rozpocznie kolejny ogromny projekt.
Wprowadzając DAC, kolejarze stawiają sobie kolejne bariery, a zarazem domagają się dopłat z pieniędzy podatników. Apelują także o dalsze obciążenia dla transportu drogowego (jak np. ETS2), aby nie był tak konkurencyjny względem taboru szynowego.
Komisja Europejska zwiększa obciążenia regulacyjne, a jednocześnie przyznaje np. w raporcie Draghiego, że rozwój gospodarczy regionu jest spętany przez biurokratyczne wymogi.
