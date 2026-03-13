Kolejowe sprzęgi niezgody

Koleje Austriackie ÖBB pochwaliły się zakończeniem trzytygodniowych zimowych prób automatycznego sprzęgu wagonów Digital Automatic Coupling (DAC). Operator przekonuje, że jest to nowość, która pozwoli zastąpić ręczne sprzęgi śrubowe.

ÖBB są jednym z głównych operatorów pracujących nad nowym sprzęgiem, który ma wkrótce trafić do seryjnej produkcji. Jak informuje ÖBB, zimowe próby prowadzone w regionie Salzburga przy 15-stopniowym mrozie dały pewność, że działa zarówno strona mechaniczna urządzenia jak i elektroniczna: sprzęg pozwala na przekazywanie cyfrowych danych, zapewnia także pneumatyczne i elektryczne połączenie wszystkich wagonów.

Ma być lepiej i efektywniej

ÖBB przekonuje, że nowy typ sprzęgu poprawi efektywność, konkurencyjność i bezpieczeństwo na kolei. – Testy dostarczają cennych informacji dla dalszego rozwoju technologii i potwierdzają, że jesteśmy na dobrej drodze do stworzenia ogólnoeuropejskiego, znormalizowanego cyfrowego automatycznego sprzęgu. Każda seria testów przybliża nas o krok do praktycznego rozwiązania dla europejskiego kolejowego transportu towarowego. Bliska współpraca w całej Europie i wspólne wdrażanie tej technologii są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu – zaznaczyła prezes ÖBB Rail Cargo Group Bettina Castillo.

Przyjęcie DAC wspiera Komisja Europejska. Wskazuje, że Europa jest ostatnim kontynentem, na którym stosuje się standardowe sprzęgi ręczne. „Sektor proponuje pełne wdrożenie technologii DAC najpóźniej do 2030 roku, co znacząco poprawi konkurencyjność sektora kolejowego poprzez zapewnienie zasilania i magistrali danych w całym pociągu, zautomatyzowanych testów hamulców, hamulców elektropneumatycznych oraz umożliwi kontrolę spójności pociągów, co jest infrastrukturalnym warunkiem wstępnym wdrożenia ERTMS poziomu 3” wymienia KE w komunikacie.