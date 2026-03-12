Od kwietnia ceny frachtów drogowych pójdą w górę

Od dwóch dni ceny hurtowe oleju napędowego spadają i 12 marca w hurcie Orlen metr sześcienny oleju napędowego kosztował 6192 zł, o 167 zł mniej niż 10 marca. Było to jednak o ponad 32 proc. więcej niż 28 lutego.

Dyrektor spedycji Girteka Angel Kalinov spodziewa się większego ruchu w cenach frachtów raczej od kwietnia niż w marcu. – Część klientów zmieniła klauzule paliwowe z miesięcznego na tygodniowe rozliczenie i wśród tych klientów widzimy wzrost w cenach już od połowy marca – zastrzega Kalinov.

10-procentowa podwyżka

Tłumaczy, że paliwo stanowi około 30 proc. w strukturze kosztów przewoźnika. – Przy wzroście ceny paliwa o 30 proc. vs. luty, daje to wzrost w cenach na poziomie ok. 9 proc. Nasza branża operuje na niższej marży operacyjnej niż 9 proc. w segmencie kontraktowym, więc brak reakcji na rynku oznaczałby, że firmy transportowe prowadziłyby nierentowny biznes – wskazuje dyrektor spedycji Girteka.

Także Chief Growth Officer w sennder Arkadiusz Glinka zauważa rosnące ceny. – Pierwsze sygnały wzrostu kosztów transportu drogowego są już widoczne po stronie zakupowej rynku, czyli w stawkach płaconych przewoźnikom. W ostatnich tygodniach obserwujemy stopniowy wzrost stawek „BUY”, co jest bezpośrednio powiązane z gwałtownym wzrostem cen paliw wywołanym napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie. W wielu przypadkach oznacza to wzrost kosztów transportu o kilka eurocentów na kilometr już na etapie kontraktowania przewozów – opisuje Glinka.