Luty był dobry dla importerów ciężarówek, ale marzec jest pod znakiem zapytania

Jeżeli spowodowana wojną drożyzna potrwa dłużej, znikną wzrosty rejestracji samochodów ciężarowych i naczep.

Publikacja: 11.03.2026 09:05

Robert Przybylski

Foto: Robert Przybylski

W lutym 2026 roku nowych samochodów ciężarowych przybyło 2 780 szt. tj. o 27,9 % więcej niż rok wcześniej. Najbardziej wzrosły rejestracje ciągników samochodowych, które odegrały kluczową rolę w osiągnięciu tak dobrego wyniku. Ich liczba poprawiła się o 481 sztuk (+28 %). Jest to dziewiąty z rzędu miesiąc wzrostów. 

Łącznie po dwóch miesiącach roku zarejestrowano 2 407 nowe samochody ciężarowe (-1 % r/r) oraz sprowadzono 4 445 używane samochody ciężarowe (-9,6 %), wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. 

Analitycy PZPM zauważają, że pogorszył się wskaźnik nastrojów managerów. Indeks S&P Global Poland Manufacturing PMI w lutym 2026 spadł do poziomu 47,1 pkt. w porównaniu do 48,8 w poprzednim badaniu. Ma to związek ze spadkiem zamówień i wzrostem kosztów produkcji. Rosnące koszty paliw i energii mogą ochłodzić zakupowe plany przewoźników, jednak wszystko zależy jak długo potrwa wojna w Iranie i niepewność na rynkach. 

Papierkiem lakmusowym nastrojów firm transportu drogowego są rejestracje naczep. W lutym były o 4,4 % mniejsze niż rok wcześniej i wyniosły 1545 sztuk, porównuje PZPM. 

Kto wygrywa?

W samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony liczba zarejestrowanych w lutym podwozi wzrosła w stosunku do lutego wcześniejszego roku o 26,1 % do 608 sztuk, gdy ciągników siodłowych o 28,4 % do 2172 sztuk. Po dwóch miesiącach dynamika przyrostu rejestracji ciągników siodłowych jest nawet wyższa i sięgnęła 32,8 % liczone r/r. (do 3685 szt.). 

W ogólnym zestawieniu naczep i przyczep największą grupę stanowiły niezmiennie platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe. W tym segmencie poprawa rejestracji wyniosła 44 % r/r do 1869 sztuk. Ich udział to 62% wobec 44% w 2025 r. 

Na drugim miejscu w rankingu były furgony, których przybyło 382 szt. (-51%). Zajmują 12% rynku wobec 26% rok wcześniej. 

Na trzecim miejscu wg. podrodzaju były wywrotki, których przybyło 253 szt. (-42%). Zajmują one 8% rynku, o 6 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej. 

Licząc od początku roku liderem rynku samochodów ciężarowych jest Scania (978 szt., 12 % wzrostu), przed Volvo (895 szt. I 4 % wzrostu) i DAF (752 szt. I 41 % wzrostu). 

Na rynku naczep i przyczep liderem pozostaje po dwóch miesiącach Schmitz Cargobull z wynikiem 591 naczep, o 39 % gorszym od zanotowanego rok wcześniej. Na drugiej pozycji znalazło się tradycyjnie Krone (520 szt., +40 %) i na trzeciej Wielton (471 szt., +39 %). 

Słabość rynku

Przyrost rejestracji naczep nie powinien przysłaniać faktu, że poziom zakupów w tym segmencie jest nadal niski. Analitycy specjalizującej się w rynku naczep firmy Expertdata wskazują, że wynik roku 2025 z rejestracją 17 334 naczep jest o jedną trzecią niższy od średniej z lat 2021-2023. Nawet jeśli przyjmiemy, że ten okres był wyjątkowy, to i tak ubiegłoroczny wynik jest o jedną piątą gorszy od średniej z okresu 2017-2019. „Jest to o tyle interesujące, że rejestracje samochodów ciężarowych osiągnęły już poziom sprzed pandemii” zauważa w raporcie Expertdata. 

Podkreśla, że popyt jest nierównomierny w podziale na segmenty funkcjonalne. „Za wyniki w 2025 roku odpowiadały naczepy kurtynowe (+30% r/r), furgony (+47% r/r), izotermy (+28% r/r) i chłodnie (+30% r/r). Natomiast naczepy komunalne i specjalistyczne sprzedawały się dużo gorzej: wywrotki miały gorszy wynik aż o 40%, a cysterny o 33% w stosunku do 2024.” 

Inne duże rynki Unii Europejskiej wykazują zmienne wyniki. Niemcy, największy rynek na naczepy w UE, zaliczyły spadek rejestracji o 7,4%, natomiast w Hiszpanii i Włoszech zanotowano wzrosty rejestracji, odpowiednio o 16,7% i 14,2% r/r. Przy niskich poziomach sprzedaży pojedyncze duże kontrakty wyraźnie manipulowały wynikami rocznymi, co było szczególnie widoczne w Hiszpanii pod koniec 2025 roku. Dzięki temu po raz pierwszy od wielu lat Hiszpania wyprzedziła Polskę w statystykach rocznych.

Na rynku wtórnym wyraźnie brakuje naczep rocznych i dwuletnich naczep i są poszukiwane. Handel koncentruje się więc na naczepach ok. 5-letnich i starszych, których dostępność jest znacznie większa, ocenia Expertdata.

Źródło: rp.pl

