Luty był dobry dla importerów ciężarówek, ale marzec jest pod znakiem zapytania

W lutym 2026 roku nowych samochodów ciężarowych przybyło 2 780 szt. tj. o 27,9 % więcej niż rok wcześniej. Najbardziej wzrosły rejestracje ciągników samochodowych, które odegrały kluczową rolę w osiągnięciu tak dobrego wyniku. Ich liczba poprawiła się o 481 sztuk (+28 %). Jest to dziewiąty z rzędu miesiąc wzrostów.

Łącznie po dwóch miesiącach roku zarejestrowano 2 407 nowe samochody ciężarowe (-1 % r/r) oraz sprowadzono 4 445 używane samochody ciężarowe (-9,6 %), wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Analitycy PZPM zauważają, że pogorszył się wskaźnik nastrojów managerów. Indeks S&P Global Poland Manufacturing PMI w lutym 2026 spadł do poziomu 47,1 pkt. w porównaniu do 48,8 w poprzednim badaniu. Ma to związek ze spadkiem zamówień i wzrostem kosztów produkcji. Rosnące koszty paliw i energii mogą ochłodzić zakupowe plany przewoźników, jednak wszystko zależy jak długo potrwa wojna w Iranie i niepewność na rynkach.

Papierkiem lakmusowym nastrojów firm transportu drogowego są rejestracje naczep. W lutym były o 4,4 % mniejsze niż rok wcześniej i wyniosły 1545 sztuk, porównuje PZPM.