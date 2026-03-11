Luty był dobry dla importerów ciężarówek, ale marzec jest pod znakiem zapytania

Robert Przybylski
W lutym 2026 roku nowych samochodów ciężarowych przybyło 2 780 szt. tj. o 27,9 % więcej niż rok wcześniej. Najbardziej wzrosły rejestracje ciągników samochodowych, które odegrały kluczową rolę w osiągnięciu tak dobrego wyniku. Ich liczba poprawiła się o 481 sztuk (+28 %). Jest to dziewiąty z rzędu miesiąc wzrostów.
Łącznie po dwóch miesiącach roku zarejestrowano 2 407 nowe samochody ciężarowe (-1 % r/r) oraz sprowadzono 4 445 używane samochody ciężarowe (-9,6 %), wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
Czytaj więcej
Słone podwyżki cen paliw rujnują transport drogowy. Jego przedstawiciele domagają się pilnej pomocy państwa.
Analitycy PZPM zauważają, że pogorszył się wskaźnik nastrojów managerów. Indeks S&P Global Poland Manufacturing PMI w lutym 2026 spadł do poziomu 47,1 pkt. w porównaniu do 48,8 w poprzednim badaniu. Ma to związek ze spadkiem zamówień i wzrostem kosztów produkcji. Rosnące koszty paliw i energii mogą ochłodzić zakupowe plany przewoźników, jednak wszystko zależy jak długo potrwa wojna w Iranie i niepewność na rynkach.
Papierkiem lakmusowym nastrojów firm transportu drogowego są rejestracje naczep. W lutym były o 4,4 % mniejsze niż rok wcześniej i wyniosły 1545 sztuk, porównuje PZPM.
W samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony liczba zarejestrowanych w lutym podwozi wzrosła w stosunku do lutego wcześniejszego roku o 26,1 % do 608 sztuk, gdy ciągników siodłowych o 28,4 % do 2172 sztuk. Po dwóch miesiącach dynamika przyrostu rejestracji ciągników siodłowych jest nawet wyższa i sięgnęła 32,8 % liczone r/r. (do 3685 szt.).
W ogólnym zestawieniu naczep i przyczep największą grupę stanowiły niezmiennie platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe. W tym segmencie poprawa rejestracji wyniosła 44 % r/r do 1869 sztuk. Ich udział to 62% wobec 44% w 2025 r.
Na drugim miejscu w rankingu były furgony, których przybyło 382 szt. (-51%). Zajmują 12% rynku wobec 26% rok wcześniej.
Na trzecim miejscu wg. podrodzaju były wywrotki, których przybyło 253 szt. (-42%). Zajmują one 8% rynku, o 6 pkt. proc. mniej niż rok wcześniej.
Licząc od początku roku liderem rynku samochodów ciężarowych jest Scania (978 szt., 12 % wzrostu), przed Volvo (895 szt. I 4 % wzrostu) i DAF (752 szt. I 41 % wzrostu).
Czytaj więcej
Na rynku trwa wysyp małych magazynów podmiejskich. Są one niewielkim odsetkiem całości rynku magazynowego, ale popyt na nie wyraźnie rośnie.
Na rynku naczep i przyczep liderem pozostaje po dwóch miesiącach Schmitz Cargobull z wynikiem 591 naczep, o 39 % gorszym od zanotowanego rok wcześniej. Na drugiej pozycji znalazło się tradycyjnie Krone (520 szt., +40 %) i na trzeciej Wielton (471 szt., +39 %).
Przyrost rejestracji naczep nie powinien przysłaniać faktu, że poziom zakupów w tym segmencie jest nadal niski. Analitycy specjalizującej się w rynku naczep firmy Expertdata wskazują, że wynik roku 2025 z rejestracją 17 334 naczep jest o jedną trzecią niższy od średniej z lat 2021-2023. Nawet jeśli przyjmiemy, że ten okres był wyjątkowy, to i tak ubiegłoroczny wynik jest o jedną piątą gorszy od średniej z okresu 2017-2019. „Jest to o tyle interesujące, że rejestracje samochodów ciężarowych osiągnęły już poziom sprzed pandemii” zauważa w raporcie Expertdata.
Podkreśla, że popyt jest nierównomierny w podziale na segmenty funkcjonalne. „Za wyniki w 2025 roku odpowiadały naczepy kurtynowe (+30% r/r), furgony (+47% r/r), izotermy (+28% r/r) i chłodnie (+30% r/r). Natomiast naczepy komunalne i specjalistyczne sprzedawały się dużo gorzej: wywrotki miały gorszy wynik aż o 40%, a cysterny o 33% w stosunku do 2024.”
Czytaj więcej
Spółka zamknęła ubiegły rok z rosnącą sprzedażą, przychodami i coraz grubszym portfelem zamówień.
Inne duże rynki Unii Europejskiej wykazują zmienne wyniki. Niemcy, największy rynek na naczepy w UE, zaliczyły spadek rejestracji o 7,4%, natomiast w Hiszpanii i Włoszech zanotowano wzrosty rejestracji, odpowiednio o 16,7% i 14,2% r/r. Przy niskich poziomach sprzedaży pojedyncze duże kontrakty wyraźnie manipulowały wynikami rocznymi, co było szczególnie widoczne w Hiszpanii pod koniec 2025 roku. Dzięki temu po raz pierwszy od wielu lat Hiszpania wyprzedziła Polskę w statystykach rocznych.
Na rynku wtórnym wyraźnie brakuje naczep rocznych i dwuletnich naczep i są poszukiwane. Handel koncentruje się więc na naczepach ok. 5-letnich i starszych, których dostępność jest znacznie większa, ocenia Expertdata.
Słone podwyżki cen paliw rujnują transport drogowy. Jego przedstawiciele domagają się pilnej pomocy państwa.
Pilnie potrzebna nowa fabryka Jelcza stanie najprawdopodobniej niedaleko obecnego zakładu.
Koncerny logistyczne zamknęły trudny rok, w Europie maleje popyt na transport, a z nim zyski. Ten rok ma przynie...
Przedsiębiorcy liczą w tym roku na poprawę koniunktury. Na pewno wzrosną koszty z powodu nowych unijnych regulacji.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas