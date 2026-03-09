Rekordowy rok Solarisa

Solaris dostarczył w 2025 roku 1631 autobusów, dostawy przyspieszyły w drugiej połowie roku (866 sztuk, gdy w pierwszej 765), co było zgodne z planem. Przychody Solaris wzrosły o 28 proc. do 1,183 mln euro, przy dostawach zwiększonych o 7 proc., do 1631 sztuk. Wzrost obrotów szybszy od wzrostu liczby autobusów wynika z rosnącego udziału modeli zeroemisyjnych, droższych od wersji z napędem spalinowym. Sięgnął on na koniec ub.r. 79 proc., gdy rok wcześniej wyniósł 65 proc.

Elektryki umacniają się

W strukturze zamówień modele elektryczne stanowią 65 proc., trolejbusy rekordowe 16 proc., hybrydy 7 proc. Łącznie wersje ze zelektryfikowanym napędem stanowią 91 proc. produkcji, gdy w ub.r. 86 proc. a dwa lata wcześniej 83 proc.

Komisja Europejska przyjęła, że w 2035 roku wszystkie autobusy miejskie będą tzw. „zeroemisyjne”. W 2025 roku Solaris zdobył 13,7 proc. unijnego rynku autobusów zeroemisyjnych, liczącego 8042 sztuki, szacuje DVV Media.

W latach 2012-2025 operatorzy zakupili 28 998 zeroemisyjnych autobusów, z których Solaris dostarczył 14 proc. i zajął pierwsze miejsce. Jednak w ub.r. stracił je i uplasował się na miejscu trzecim. Konkurencją są chińskie autobusy, które zdobywają unijny rynek.