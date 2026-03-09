Reklama

Rekordowy rok Solarisa

Spółka zamknęła ubiegły rok z rosnącą sprzedażą, przychodami i coraz grubszym portfelem zamówień.

Publikacja: 09.03.2026 13:17

Foto: Solaris Bus & Coach

Robert Przybylski

Solaris dostarczył w 2025 roku 1631 autobusów, dostawy przyspieszyły w drugiej połowie roku (866 sztuk, gdy w pierwszej 765), co było zgodne z planem. Przychody Solaris wzrosły o 28 proc. do 1,183 mln euro, przy dostawach zwiększonych o 7 proc., do 1631 sztuk. Wzrost obrotów szybszy od wzrostu liczby autobusów wynika z rosnącego udziału modeli zeroemisyjnych, droższych od wersji z napędem spalinowym. Sięgnął on na koniec ub.r. 79 proc., gdy rok wcześniej wyniósł 65 proc. 

Elektryki umacniają się

W strukturze zamówień modele elektryczne stanowią 65 proc., trolejbusy rekordowe 16 proc., hybrydy 7 proc. Łącznie wersje ze zelektryfikowanym napędem stanowią 91 proc. produkcji, gdy w ub.r. 86 proc. a dwa lata wcześniej 83 proc. 

Komisja Europejska przyjęła, że w 2035 roku wszystkie autobusy miejskie będą tzw. „zeroemisyjne”. W 2025 roku Solaris zdobył 13,7 proc. unijnego rynku autobusów zeroemisyjnych, liczącego 8042 sztuki, szacuje DVV Media. 

W latach 2012-2025 operatorzy zakupili 28 998 zeroemisyjnych autobusów, z których Solaris dostarczył 14 proc. i zajął pierwsze miejsce. Jednak w ub.r. stracił je i uplasował się na miejscu trzecim. Konkurencją są chińskie autobusy, które zdobywają unijny rynek. 

Solaris jest bardzo mocny w niszy autobusów wodorowych. W 2025 roku zdobył 58 proc. w tym segmencie liczącym 436 sztuk. W okresie 2012-2025 udział bolechowickiego producenta sięgnął 55 proc. przy rynku liczącym 1215 sztuk. 

Solaris znacząco poprawił zyskowność, która jest na najwyższym poziomie do czasu przejęcia przez grupę CAF w 2018 roku. EBIT wyniósł 75 mln euro, co stanowi 6,3 proc. sprzedaży, gdy rok wcześniej 4,3 proc. Grupa tłumaczy poprawę wyników optymalizacją produkcji oraz większym udziałem w produkcji bardziej zyskownych modeli. Dla porównania, EBIT działu kolejowego wyniósł 171 mln euro, co odpowiada 5,2 proc. sprzedaży. 

CAF zainwestował w rozbudowę zakładów Solarisa w Bolechowie(montaż), Środzie i w Kijewie (w obu powstają konstrukcje stalowe). 

Nowe rynki i duży potencjał wzrostu

Spółka zaznacza, że uzyskuje coraz więcej zamówień od prywatnych operatorów. W 2025 roku Solaris zdobył zamówienia na dostawę 2748 autobusów, w tym 2200 zeroemisyjnych. Ich dostawy przewidziane są na ten i przyszły rok zarówno w Europie jak i Ameryce Północnej. 

Wartość portfela zamówień Solaris po raz pierwszy w historii przekroczyła 2 mld euro i sięgnęła 2,1 mld euro, co oznacza, że jest ona o 1,8 razy większa od obrotów spółki. W przypadku działu kolejowego CAF, zamówienia są o 1,2 razy większe od przychodów. 

Poza tradycyjnymi rynkami jak Polska, Niemcy, Skandynawia i Hiszpania, marka weszła na rynek północnoamerykański. W drugiej połowie roku rozpoczną się dostawy do Vancouver trolejbusów. Miasto zamówiło 184 sztuki 12-metrowych pojazdów, których budowa postępuje w bolechowskim zakładzie firmy. Miasto może zamówić dodatkowo 201 trolejbusów 12-metrowych oraz 204 pojazdów 18-metrowych. 

Do tego Solaris zdobył w ub.r. zamówienia na elektryczne autobusy z Seattle (dwa normalne, 12-metrowe i dwa przegubowe, 18-metrowe) oraz z San Francisco (po trzy obu typów). 

Zarząd CAF uważa, że Solaris może zdobyć czterokrotnie większe zamówienia i mając szeroką ofertę zeroemisyjnych napędów jest dobrze przygotowany na stawienie czoła konkurencji. Solaris zatrudnia 2700 osób, akcje CAF podrożały w ub.r. o 69 proc., a kapitalizacja tej spółki przekroczyła 2 mld euro.  

Źródło: rp.pl

