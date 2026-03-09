Roboty wkraczają do TSL

Na świecie działa już blisko 4,7 milionów robotów przemysłowych, o 9 proc. więcej w stosunku do roku poprzedzającego, podlicza w raporcie „World Robotics 2025” Międzynarodowa Federacja Robotyki (International Federation of Robotics, IFR).

W Polsce gęstość robotyzacji nie należy do najwyższych, jednak krajowe przedsiębiorstwa coraz lepiej dostrzegają potencjał automatyzacji procesów. Robotyzują się nie tylko duzi, w styczniu 2025 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) dofinansowała 95 projektów na łączną kwotę 216,8 mln zł z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Konkursem zainteresowane były 362 małe i średnie przedsiębiorstwa.

Aż 51% badanych dyrektorów technicznych deklaruje, że w ich przedsiębiorstwach działa ponad 50 robotów, wynika z raportu HumanImpact 2025 przygotowanego przez polską spółkę technologiczną Astor.

Inwestorami są spółki produkcyjne, jednak IFR przewiduje, logistyka będzie kolejną branżą po przemyśle przetwórczym, która sięgnie po robotyzację. Na TSL przypadnie połowa zastosowań robotów spośród nowych gałęzi gospodarki, a zatem więcej niż na branżę utrzymania czystości i medyczną. Przewidywana dynamika wzrostu popytu na roboty magazynowe sięgnie 14 %, szacuje raport IFR. – Faktycznie mamy dość niską automatyzację i zdaje się nie ma obecnie jakiegoś masowego trendu do automatyzacji w Polsce, choć z informacji jakie mam 10-15% operacji w Polskich magazynach jest już zautomatyzowane. Jedynie w e-commerce ten wskaźnik na pewno jest wyższy – zastrzega chief SAP R&D Officer w ARC Consulting Andrzej Diniejko.