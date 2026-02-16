Powiatowe elektryki

W tym roku na dofinansowanie linii autobusowych uruchamianych przez samorządy, Ministerstwo Infrastruktury przeznaczy 1,235 mld zł, czyli o 165 mln zł więcej niż w ubiegłym roku. W naborze wniosków na 2025 roku dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej objęto 8 269 linii komunikacyjnych, w tym roku połączeń będzie jeszcze więcej.

Na zakup taboru także jest dofinansowanie z KPO, łącznie 3,3 mld zł, w tym 1,1 mld zł na autobusy regionalne. Na ożywieniu skorzystają producenci autobusów, i to nie koniecznie z Europy. Indyjski Ashok Leyland informuje, że w najbliższym roku rozpocznie produkcję elektrycznych autobusów dla Europy w zakładzie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Regionalny autobus międzymiastowy z napędem elektrycznym ma także chiński Yutong, największy na świecie producent autobusów. Chodzi o niedawno zaprezentowany model IC12E, który ma zasięg ponad 600 km i bateryjne lub ropne ogrzewanie wnętrza. – Obserwujemy renesans połączeń regionalnych dzięki dopłatom do e-busów – stwierdza prezes zarządu Busnex Poland (importera Yutong) Marcin Kucharski.

Autobusy międzymiastowe zaproponuje także rodzimy Solaris. – Trwają ostatnie prace nad pierwszymi sztukami przedseryjnymi. Zaoferujemy tylko modele zeroemisyjne: bateryjne lub (w przyszłości) wodorowe, mające 3 długości: 10,8, 12 i 13 m w dwóch odmianach: niskowejściowej i z podłogą na normalnej wysokości, czyli 860 mm. Pierwsze oferty już złożyliśmy przewoźnikom prywatnym i spodziewamy się rozpoczęcia dostaw handlowych w 2027 roku. Od kilku lat także mamy w ofercie elektryczne modele 15-metrowe w klasie drugiej dla ruchu podmiejskiego, homologowane w całej Unii Europejskiej – przypomina przedstawiciel Solaris Mateusz Figaszewski.