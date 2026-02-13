Budapeszt jak Wiedeń i Monachium

Lotnisko im. Ferenca Liszta w Budapeszcie obsłużyło w 2025 roku 426 519 ton frachtu, co stanowi wzrost o 42,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Rok wcześniej wzrost sięgnął 49 proc. w porównaniu z rokiem 2023.

Budapeszt jest jednym z najszybciej rozwijających się węzłów przeładunkowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Na międzynarodowym lotnisku Fryderyka Szopena w Warszawie obsłużono 137 tys. ton cargo, o 17 proc. więcej niż w 2024 roku. Rok wcześniej dynamika wzrostu wyniosła 13 proc.), zaś na lotnisku Václava Havla w Pradze 98 tys. ton ładunków (wliczając pocztę i usługi przewozu drogowego), ok. 3 proc. więcej niż w 2024 roku.

Ilona Gizińska, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia wskazuje, że lotnisko w Budapeszcie umocniło się na pozycji regionalnego lidera cargo lotniczego, osiągając wyniki zbliżone do portów w Monachium i Wiedniu.

Lotnisko dla Chin

Transport towarów odbywa się zarówno w ramach lotów pasażerskich jak i ruchu frachtowego, obsługiwanego przez szereg przewoźników – tzw. integratorów (firmy kurierskie oferujące usługi door-to-door), tj. DHL, UPS, FedEx, oraz linie lotnicze Qatar Airways Cargo, Turkish Airlines Cargo, Air China, Cargolux, China Cargo Airlines, Longhao Airlines, Sichuan Airlines, Hongkong Air Cargo, SF Airlines, YTO Airlines, Fly Meta, Ethiopian Airlines, China Southern, RomCargo, Atlas Air, Uzbekistan Airways, Georgian Airways czy Hungary Airlines. – Brak narodowych linii lotniczych i liberalizacja miejscowego rynku lotniczego zapewniają swobodny dostęp do obiektu zagranicznym – w tym chińskim – przewoźnikom – zaznacza w komentarzu OSW Ilona Gizińska.