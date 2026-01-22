Budapesztańskie lotnisko nie daje szans rywalom

Rozbudowany niecałe cztery lata temu budapesztański terminal towarowy bije rekordy popularności. Na międzynarodowym lotnisku im. Ferenca Liszta w Budapeszcie obsłużono w ub.r. 426 519 ton, co stanowi wzrost o 42,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Rok wcześniej dynamika przyrostu sięgnęła 49 proc. w porównaniu z rokiem 2023 i już wtedy uczyniła Budapeszt jednym z najszybciej rozwijających się węzłów przeładunkowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Wiedeńskie lotnisko obsłużyło w ub.r. 314 tys. ton, o ponad 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Przeładunki na lotnisku Chopina wyniosły w 2025 roku 137 tys. ton cargo, o 17 proc. więcej niż w 2024 roku. Rok wcześniej dynamika wzrostu wyniosła 13 proc.

W 2025 roku lotnisko Václava Havla w Pradze obsłużyło około 98 000 ton ładunków (wliczając pocztę i usługi przewozu drogowego), o 3 proc. więcej niż w 2024 roku.

Azja – Europa

Tak duże przyspieszenie nie wynika wyłącznie ze sprawności operacyjnej – odzwierciedla strategiczne umocnienie roli Budapesztu jako jednego z kluczowych węzłów łączących Azję, zwłaszcza Chiny, z Europą Środkowo-Wschodnią – tłumaczy dyrektor zarządzający Rohlig Suus Logistics na Węgrzech László Molnár.