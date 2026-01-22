Reklama

Budapesztańskie lotnisko nie daje szans rywalom

Azjatyckie przesyłki handlu internetowego oraz części dla przemysłu samochodowego wypełniają ładownie samolotów.

Publikacja: 22.01.2026 12:14

Foto: Vinci

Robert Przybylski

Rozbudowany niecałe cztery lata temu budapesztański terminal towarowy bije rekordy popularności. Na międzynarodowym lotnisku im. Ferenca Liszta w Budapeszcie obsłużono w ub.r. 426 519 ton, co stanowi wzrost o 42,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Rok wcześniej dynamika przyrostu sięgnęła 49 proc. w porównaniu z rokiem 2023 i już wtedy uczyniła Budapeszt jednym z najszybciej rozwijających się węzłów przeładunkowych w Europie Środkowo-Wschodniej. 

Wiedeńskie lotnisko obsłużyło w ub.r. 314 tys. ton, o ponad 5 proc. więcej niż rok wcześniej. Przeładunki na lotnisku Chopina wyniosły w 2025 roku 137 tys. ton cargo, o 17 proc. więcej niż w 2024 roku. Rok wcześniej dynamika wzrostu wyniosła 13 proc. 

W 2025 roku lotnisko Václava Havla w Pradze obsłużyło około 98 000 ton ładunków (wliczając pocztę i usługi przewozu drogowego), o 3 proc. więcej niż w 2024 roku.  

Azja – Europa

Tak duże przyspieszenie nie wynika wyłącznie ze sprawności operacyjnej – odzwierciedla strategiczne umocnienie roli Budapesztu jako jednego z kluczowych węzłów łączących Azję, zwłaszcza Chiny, z Europą Środkowo-Wschodnią – tłumaczy dyrektor zarządzający Rohlig Suus Logistics na Węgrzech László Molnár.

Przypomina, że nowoczesna infrastruktura umożliwia obsługę dużych strumieni ładunków i pozwala Budapesztowi skutecznie konkurować z największymi portami Europy Zachodniej. – Regularne połączenia z Azją, zwłaszcza z Chinami, a także silna aktywność międzynarodowych firm kurierskich sprawiają, że Budapeszt stał się naturalnym punktem konsolidacji towarów w regionie – tłumaczy Molnár.  

Lotnisko konsekwentnie podnosi standardy operacyjne, ostatnio uzyskało certyfikat IATA CEIV Lithium Batteries dzięki czemu znalazło się w gronie europejskich liderów w bezpiecznej obsłudze ładunków wymagających szczególnych procedur. – Ma to szczególne znaczenie w kontekście obsługi komponentów do produkcji samochodów elektrycznych, a warto pamiętać, że sektor motoryzacyjny jest jednym z filarów węgierskiej gospodarki – przypomina dyrektor Rohlig Suus Logistics na Węgrzech. 

Przyznaje jednak, że silny popyt na obsługę przez BUD, szczególnie w okresach szczytowych przypadających na listopad i grudzień, powoduje wzrost stawek i dodatkową presję na dostępność przestrzeni ładunkowej. Wzrost cen daje szansę konkurencji. – Lotnisko Chopina/ WAW obecnie jest bardzo konkurencyjne cenowo wraz z czasem transportu TT (serwisy bezpośrednie i nie tylko) – podkreśla dyrektor działu spedycji lotniczej Tirsped Łukasz Kniaź. 

Niezrealizowane plany

Kniaź zaznacza, że polskich klientów raczej nie interesuje obsługa z Budapesztu lub Pragi. – Wyjątkiem są eksporty z Polski, gdy linia lotnicza organizuje transport na kołach, a potem lotniczo – wyjaśnia dyrektor Tirsped. 

W drugą stronę nie spotyka się przepływów. LOT rozważał otwarcie bazy w Budapeszcie w latach 2018-2019. Uruchomiłby wówczas bezpośrednie połączenia do USA (Nowy Jork/Chicago) oraz 12 tras europejskich z wykorzystaniem stacjonujących tam samolotów Embraer 195. 

LOT dążył do zakupu Smartwings, największej czeskiej linii lotniczej z siedzibą w Pradze, a negocjacje osiągnęły punkt kulminacyjny pod koniec 2025 roku. Prezes Michał Fijoł odwiedzał Pragę wielokrotnie, a polskie media spodziewały się ogłoszenia transakcji, jednak Pegasus przebił ofertę LOT-u o 10 milionów euro. 

Molnár uważa, że Budapeszt będzie odgrywać coraz większą rolę zarówno w regionalnych, jak i globalnych łańcuchach dostaw. 

