Reklama

Rejestracje taboru – najgorsze już minęło

Zakupy taboru są na stosunkowo wysokim poziomie, jednak rynek wtórny jest w słabej kondycji, a marża na sprzedaży firm należy do najniższych w ostatnich latach.

Publikacja: 21.01.2026 12:25

Rejestracje taboru – najgorsze już minęło

GDDKiA

Foto: GDDKiA

Robert Przybylski

Na rynku pojazdów używanych od dłuższego czasu panuje zmienna sytuacja. Pojedyncze miesiące przynoszą zwiększony ruch na placach, po czym następuje okres spadku zainteresowania pojazdami. Nie spełnia się nadzieja na trwałe ożywienie popytu – ocenia w raporcie firma Expertdata. 

Zawodna technika odstrasza

Ubiegłoroczne rejestracje ciężarówek z drugiej ręki wyniosły 26 713, co oznacza 10-procentowy spadek. Jednak i w tym segmencie widać poprawę, grudniowy spadek wyniósł tylko 3 proc. (2178 sztuk), wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. 

Raport Expertdata wskazuje, że zainteresowaniem cieszą się głównie najmłodsze ciągniki siodłowe z niskimi przebiegami, jednak takich pojazdów zaczyna na rynku brakować, a w Europie Zachodniej osiągają wysokie ceny. Dla 3-letnich ciągników siodłowych wzrosły one w ostatnim kwartale z 210 tys. do 250 tys. zł, wylicza Expertdata. 

Czytaj więcej

Koleje poprawiają rekordy przewozów pasażerskich
Szynowy
Koleje poprawiają rekordy przewozów pasażerskich

Wynika to z ograniczonej wymiany samochodów, które zostały nabyte w okresie popandemicznym. Autorzy raportu wskazują, że serie samochodów, szczególnie spełniające normę Euro VIe, borykają się z licznymi problemami technicznymi i są wyjątkowo drogie w obsłudze. 

Reklama
Reklama

Natomiast wartości używanych ciągników siodłowych w wieku do 4-5 lat praktycznie stanęły w miejscu. Pojazdy ponad 5-letnie powoli, ale konsekwentnie tanieją. Wynika to z braku popytu na te pojazdy, które były kiedyś pozyskiwane przez kraje Europy Wschodniej i azjatyckie. 

Maleje liczba ofert samochodów ciężarowych z drugiej ręki. Expertdata wskazuje, że w ostatnim roku liczba wystawionych na portalu Otomoto.pl ciągników siodłowych zmalała o 20,5 proc. 

W przyszłości należy się spodziewać ponownego napływu używanych pojazdów z kontraktów zawartych w rekordowych latach 2022-2023, które nie zostały jeszcze wymienione we flotach.

Poprawa na rynku nowych pojazdów

W całym 2025 roku w Polsce zarejestrowano 29 979 nowych samochodów ciężarowych o dmc powyżej 3,5 tony. To 6,7 proc. więcej niż w 2024 roku, a poprawa wynika z 10-procentowego wzrostu rejestracji ciągników siodłowych do 21 151 sztuk, bowiem rejestracje podwozi zmalały o 3 proc. do 7240 sztuk, wynika z danych PZPM. 

Analitycy Expertdata uważają, że oznacza to bardzo powolną odbudowę rynku po spadku aż o 21% r/r w 2024 roku. Przypominają, że poziom rejestracji w poprzednich latach był właśnie zbliżony do 30 tys. sztuk. Można więc uznać go za naturalną wielkość rynku. Pomimo skomplikowanej sytuacji rynkowej ożywienie sprzedaży nowych samochodów pozytywnie świadczy o nastrojach przewoźników. 

Potwierdzają to także dane z rynku przyczep i naczep. Ich rejestracje powiększyły się o 12,2% do 19 tys. szt. W tej liczbie było 17 334 naczep (+10,7% r/r) oraz 2 566 przyczep (+21,5%). 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Świetne rezultaty InPost w Polsce i za granicą
Firmy
Świetne rezultaty InPost w Polsce i za granicą

PKO Research zaznacza, że w trzecim kwartale 2025 rokusytuacja dużych i średnich firm w Polsce uległa niewielkiej poprawie. Rentowność sprzedaży netto (ROS) w skali roku nieco wzrosła do 3,6%, choć w porównaniu ze średnią dla analogicznego kwartału w poprzednich pięciu latach (4,6%) nadal była niska. Wobec trzeciego kwartału 2024 roku rentowność sprzedaży wzrosła aż w 68% działów PKD, dla których dostępne są dane – tak szerokiej poprawy w tym zakresie nie notowaliśmy już od co najmniej 3 lat, choć trzeba jednocześnie uczciwie zaznaczyć, że rok temu rentowność była wyjątkowo niska. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy PKO BP Motoryzacja Producenci rejestracje ciężarówek rejestracje naczep Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) Gospodarka rejestracje samochodów ciężarowych Makroekonomia Koniunktura gospodarcza PMI
Spowalnia eksportowy silnik transportu drogowego
Drogowy
Spowalnia eksportowy silnik transportu drogowego
Inflacja regulacyjna da się we znaki przewoźnikom i klientom
Drogowy
Inflacja regulacyjna da się we znaki przewoźnikom i klientom
Bankructwa firm w 2025 roku na najwyższym poziomie od lat
Drogowy
Bankructwa firm w 2025 roku na najwyższym poziomie od lat
Ciągniki siodłowe pociągnęły rynek samochodów ciężarowych
Drogowy
Ciągniki siodłowe pociągnęły rynek samochodów ciężarowych
Tatra przejęła rynek wojskowych ciężarówek w Europie Środkowej
Drogowy
Tatra przejęła rynek wojskowych ciężarówek w Europie Środkowej
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama