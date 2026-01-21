Rejestracje taboru – najgorsze już minęło

Na rynku pojazdów używanych od dłuższego czasu panuje zmienna sytuacja. Pojedyncze miesiące przynoszą zwiększony ruch na placach, po czym następuje okres spadku zainteresowania pojazdami. Nie spełnia się nadzieja na trwałe ożywienie popytu – ocenia w raporcie firma Expertdata.

Reklama Reklama

Zawodna technika odstrasza

Ubiegłoroczne rejestracje ciężarówek z drugiej ręki wyniosły 26 713, co oznacza 10-procentowy spadek. Jednak i w tym segmencie widać poprawę, grudniowy spadek wyniósł tylko 3 proc. (2178 sztuk), wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Raport Expertdata wskazuje, że zainteresowaniem cieszą się głównie najmłodsze ciągniki siodłowe z niskimi przebiegami, jednak takich pojazdów zaczyna na rynku brakować, a w Europie Zachodniej osiągają wysokie ceny. Dla 3-letnich ciągników siodłowych wzrosły one w ostatnim kwartale z 210 tys. do 250 tys. zł, wylicza Expertdata.

Czytaj więcej Szynowy Koleje poprawiają rekordy przewozów pasażerskich Tegoroczne przewozy znów pobija rekordy, wynika z zapowiedzi wiodących przewoźników, popartych in...

Wynika to z ograniczonej wymiany samochodów, które zostały nabyte w okresie popandemicznym. Autorzy raportu wskazują, że serie samochodów, szczególnie spełniające normę Euro VIe, borykają się z licznymi problemami technicznymi i są wyjątkowo drogie w obsłudze.