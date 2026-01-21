Reklama

Koleje poprawiają rekordy przewozów pasażerskich

Tegoroczne przewozy znów pobija rekordy, wynika z zapowiedzi wiodących przewoźników, popartych inwestycjami w tabor.

Publikacja: 21.01.2026 09:42

Stadler

Foto: Stadler

Robert Przybylski

W listopadzie 2025 roku z usług kolei skorzystało prawie 38,4 mln pasażerów. To ponad 4,2 mln więcej (+12,3%) niż w tym samym miesiącu 2024 r. i zarazem najwyższy listopadowy wynik w miesięcznych statystykach Urzędu Transportu Kolejowego.

W ciągu 11 miesięcy 2025 roku z usług kolei skorzystało prawie 402,2 mln pasażerów (+7,4%), praca przewozowa wyniosła prawie 28,2 mld pasażerokilometrów (+7,6%), a praca eksploatacyjna to niemal 205,9 mln pociągokilometrów (+9,7%). 

Sukcesy Polregio

Wyniki z całego roku podali dwaj najwięksi przewoźnicy. W 2025 roku pociągi Polregio przewiozły 102 mln 638 tys. podróżnych – to o ponad 1,7 mln więcej niż rok wcześniej. Każdego dnia z usług przewoźnika skorzystało średnio ponad 281 tys. osób. Spółka drugi raz z rzędu przekroczyła granicę 100 mln podróżnych rocznie, osiągając jednocześnie najlepszy rezultat przewozowy w ostatnich latach.  

W 2025 roku pociągi Polregio pokonały łącznie blisko 62,5 mln km. To o 5,5 mln więcej niż rok wcześniej. Operator pozostaje największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce, a w wielu regionach – jedynym operatorem regionalnych połączeń kolejowych. Pociągi Polregio zatrzymują się na ponad 2 tys. stacji. 

Najlepszy wynik przewozowy Polregio osiągnęło w październiku 2025 roku, kiedy z usług spółki skorzystało ponad 9,1 mln pasażerów. Niewiele mniej – blisko 9 mln – podróżowało pociągami POLREGIO w sierpniu, maju i listopadzie. Wysoką frekwencję (powyżej 8,8 mln pasażerów) odnotowano również we wrześniu oraz w marcu.

Najwięcej pasażerów korzystało z pociągów Polregio w województwach pomorskim, małopolskim i wielkopolskim. Pomorze było jednocześnie regionem z najwyższym wzrostem liczby podróżnych – w 2025 roku o 15,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Wyraźny wzrost rok do roku zanotowano także w województwach: łódzkim (8,1 proc.), zachodniopomorskim (6,2 proc.) oraz podkarpackim (6 proc.).

Spółka odnotowała również dalszy wzrost sprzedaży biletów online. W 2025 roku zakup biletów przez internet wybrało około 43 proc. pasażerów.

Spółka poprawia siatkę połączeń i modernizuje tabor. – Zamówiliśmy 26 pojazdów: elektrycznych i spalinowych, zaś kolejnych 7 przechodzi poważną modernizację – wylicza wiceprezes Zarządu Polregio Wojciech Dinges. 

Sukcesy Intercity

W 2025 roku z usług PKP Intercity skorzystało 89,2 mln pasażerów. To wynik o 13% lepszy niż w 2024 roku i aż o 31% wyższy niż dwa lata wcześniej. Rekordowym miesiącem okazał się sierpień, kiedy pociągami przewoźnika podróżowało 9,4 mln osób, czyli aż o 15% więcej niż w 2024 roku. 

O wysokiej dynamice wzrostu nie zadecydował sezon letni, lecz ostatni kwartał roku. We wrześniu z usług PKP Intercity skorzystało 7,3 mln osób, co oznacza wzrost o 17% rok do roku. Październik przyniósł 8 mln pasażerów – aż o 27% więcej niż rok wcześniej, a w listopadzie pociągami przewoźnika podróżowało 7,6 mln osób (wzrost o 23%). Grudzień zakończył rok wynikiem 7,8 mln pasażerów, czyli o ponad 19% więcej niż w 2024 roku.

Przewoźnik spodziewa się kolejnego rekordu przewozów w bieżącym roku. Podróżni mogą wybierać spośród blisko 560 pociągów, w tym 531 kursujących przez cały rok oraz 28 sezonowych – to niemal 60 połączeń więcej niż w poprzednim rozkładzie jazdy. Dodatkowo oferta międzynarodowa obejmuje 57 pociągów, czyli o 17 więcej niż w 2025 roku. Sformowanie dodatkowych składów jest możliwe dzięki zakupom taboru. 

Dobre wyniki przewoźników kolejowych nie oznaczają zmniejszonego ruchu drogowego, np. w listopadzie GUS odnotował 5,9-procentowy wzrost sprzedaży paliw. 

e-Wydanie
