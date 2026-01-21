Koleje poprawiają rekordy przewozów pasażerskich

W listopadzie 2025 roku z usług kolei skorzystało prawie 38,4 mln pasażerów. To ponad 4,2 mln więcej (+12,3%) niż w tym samym miesiącu 2024 r. i zarazem najwyższy listopadowy wynik w miesięcznych statystykach Urzędu Transportu Kolejowego.

Reklama Reklama

W ciągu 11 miesięcy 2025 roku z usług kolei skorzystało prawie 402,2 mln pasażerów (+7,4%), praca przewozowa wyniosła prawie 28,2 mld pasażerokilometrów (+7,6%), a praca eksploatacyjna to niemal 205,9 mln pociągokilometrów (+9,7%).

Sukcesy Polregio

Wyniki z całego roku podali dwaj najwięksi przewoźnicy. W 2025 roku pociągi Polregio przewiozły 102 mln 638 tys. podróżnych – to o ponad 1,7 mln więcej niż rok wcześniej. Każdego dnia z usług przewoźnika skorzystało średnio ponad 281 tys. osób. Spółka drugi raz z rzędu przekroczyła granicę 100 mln podróżnych rocznie, osiągając jednocześnie najlepszy rezultat przewozowy w ostatnich latach.

W 2025 roku pociągi Polregio pokonały łącznie blisko 62,5 mln km. To o 5,5 mln więcej niż rok wcześniej. Operator pozostaje największym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce, a w wielu regionach – jedynym operatorem regionalnych połączeń kolejowych. Pociągi Polregio zatrzymują się na ponad 2 tys. stacji.