Najnowszym przebojem są magazyny dla MSP

Pierwszy park Smart Business Units Nordspace w Jawczycach osiągnął 100% komercjalizacji w zaledwie 6 miesięcy. Sukces pilotażu sprawił, że firma już zapowiada ekspansję w aglomeracji warszawskiej. – Ten popyt to jasny sygnał rynkowy. Polskie mikro- i małe firmy aktywnie szukają rozwiązań, które pozwolą im ruszyć z biznesem od razu, bez zamrażania kapitału i wieloletnich umów – analizują przedstawiciele Nordspace. Na liście rezerwowej dla Jawczyc figuruje już 24 przedsiębiorców.
Nordspace uruchamia inwestycję w Zamieniu na przełomie III i IV kwartału 2026 roku. Równolegle analizowane są lokalizacje w Lesznowoli i Jankach.
Stokado, drugi co do wielkości operator na szybko rozwijającym się polskim rynku self-storage, będący własnością Redefine Properties, Griffin Capital Partners oraz założycieli firmy, pozyskał w sierpniu 2025 roku 80 mln zł w ramach finansowania dłużnego od Banku Pekao. Fundusze przeznaczył na refinansowanie części zainwestowanego kapitału oraz na wsparcie rozwoju projektów w realizacji w Krakowie i Warszawie.
Ruszyły budowy w Krakowie (dwie lokalizacje) i Warszawie (jedna lokalizacja). Stokado zabezpieczyło również grunty pod kolejne obiekty i planuje jeszcze w tym roku ruszyć z budową kolejnych trzech budynków. – Firma zakłada osiągnięcie pozycji lidera rynku w Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat, koncentrując się na kluczowych obszarach metropolitalnych, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław i Trójmiasto – komentuje Pieter Prinsloo, Chief Executive Officer w Redefine Europe BV.
Firma przechowuje obecnie mienie ok. 3 tys. klientów prywatnych i biznesowych w ogólnopolskiej sieci obiektów magazynowych zlokalizowanych w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Kaliszu, Legnicy, Zabrzu, Dąbrowie Górniczej, Piekarach Śląskich, Chorzowie, Gliwicach i Zielonej Górze. Spółka zarządza obecnie około 28 000 mkw. powierzchni NLA w 20 lokalizacjach.
Konkurentem jest UrbanBox, którego kompleks magazynowy Park Komorniki zlokalizowany jest pod Poznaniem. Spółka oferuje od połowy 2025 roku moduły od 167 mkw. Docelowo kompleks zaoferuje 24 małe magazyny o powierzchni od 167 mkw. Właściciel każdego modułu będzie mógł dostosować go do własnych potrzeb. – Polska będzie kolejnym rynkiem, w którym rozwiniemy nasze inwestycje – stwierdza Frank Van Haesendonck, Managing Partner, ILD.
Na tym rynku zrobiło się ciasno. – Wszyscy najwięksi gracze wykazują aktywność w segmencie SBU, w tym: Panattoni, Segro, 7R, Prologis, Lemon Tree czy Peakside, który wybudował magazyn SBU na warszawskim Targówku (najmniejsze moduły do wynajęcia będą mieć metraż ok. 500 mkw.). Obiekty z podobnymi modułami dostarczyła na rynek firma LCP - w Bydgoszczy i Zabrzu. Dodatkowo realizuje ona kolejne projekty w Gdańsku i Sosnowcu. Kolejnym deweloperem z segmentu SBU z potencjałem do rozwoju jest Frontier Estates, który wybudował w 2023 r. park we Wrocławiu – wymienia associate director, Dział Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych, Colliers Maciej Cieliczko.
Do tego dochodzą magazyny miejskie, wynajmowane przede wszystkim przez operatorów logistycznych i firmy kurierskie, dla których szczególnie ważna jest sprawna realizacja „ostatniej mili”, czyli dostarczenia zamówionego towaru do klienta końcowego. Podobne potrzeby mają firmy z sektora e-commerce, FMCG oraz farmaceutycznego, które potrzebują szybkiego dostępu do swoich odbiorców - sklepów detalicznych i placówek medycznych.
Według szacunków JLL, łączna powierzchnia magazynów zlokalizowanych wewnątrz granic administracyjnych pięciu największych aglomeracji wynosi ponad 4 miliony m kw. Jednak nie wszystkie z nich pełnią funkcje „miejskie”. Szacuje się, że magazyny faktycznie odpowiadające na potrzeby tzw. city logistics to w sumie mniej niż 2 miliony m kw., czyli około 5% wszystkich powierzchni tego typu w Polsce.
Często z uwagi na ograniczony rozmiar działki, ich powierzchnia nie przekracza 20 tys. m kw., a oferowane moduły typu SBU (Small Business Units) liczą od 500 do 1500 m kw., choć zdarzają się propozycje nawet od 300 m kw.
JLL podlicza, że w Warszawie średnia wielkość nowych transakcji najmu od 2018 roku wynosiła ok. 2400 m kw. (miasto), w porównaniu do 6 600 m kw. w lokalizacjach podmiejskich.
Właściciele typowych wielkopowierzchniowych magazynów poza aglomeracjami rzadko zgadzają się na wynajem przestrzeni mniejszej niż 3000 m kw. – Magazyny miejskie zazwyczaj mają więcej doków rozładunkowych, dostosowanych do mniejszych samochodów dostawczych, gdyż ruch TIR-ów w miastach podlega licznym obostrzeniom. Istotną cechą magazynów miejskich jest również dostępność wysokiej jakości powierzchni biurowych, jako że wiele firm pracuje w modelu „biuro plus magazyn w jednym miejscu”. Daje to dodatkowe oszczędności w kosztach najmu w porównaniu z biurami w centrum aglomeracji, przy jednoczesnym zapewnieniu podobnego, wysokiego standardu – wyjaśnia Karol Gajewski, Senior Consultant, Industrial Agency, JLL.
Jednak najemcy muszą się liczyć z wyższymi stawkami czynszowymi. Dla takich obiektów w Warszawie wynoszą one obecnie około 5,5-8 euro/m kw. miesięcznie, gdy koszt wynajmu powierzchni już poza granicami stolicy to 4-5 euro/m.kw.
Pojawiają się także nowe zastosowania magazynów. – Ciekawym trendem, jaki obserwujemy w ostatnich latach, jest wynajem powierzchni w obiektach miejskich firmom, które w ogóle nie prowadzą tam działalności magazynowej. Są to wszelkiego rodzaju salony pokazowe, sale zabaw czy boiska do uprawiania sportów halowych, jak na przykład zyskujący ostatnio dużą popularność padel – komentuje Ewa Graff, Senior Consultant, Industrial Agency, JLL.
