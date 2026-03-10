Najnowszym przebojem są magazyny dla MSP

Pierwszy park Smart Business Units Nordspace w Jawczycach osiągnął 100% komercjalizacji w zaledwie 6 miesięcy. Sukces pilotażu sprawił, że firma już zapowiada ekspansję w aglomeracji warszawskiej. – Ten popyt to jasny sygnał rynkowy. Polskie mikro- i małe firmy aktywnie szukają rozwiązań, które pozwolą im ruszyć z biznesem od razu, bez zamrażania kapitału i wieloletnich umów – analizują przedstawiciele Nordspace. Na liście rezerwowej dla Jawczyc figuruje już 24 przedsiębiorców.

Nordspace uruchamia inwestycję w Zamieniu na przełomie III i IV kwartału 2026 roku. Równolegle analizowane są lokalizacje w Lesznowoli i Jankach.

Stokado, drugi co do wielkości operator na szybko rozwijającym się polskim rynku self-storage, będący własnością Redefine Properties, Griffin Capital Partners oraz założycieli firmy, pozyskał w sierpniu 2025 roku 80 mln zł w ramach finansowania dłużnego od Banku Pekao. Fundusze przeznaczył na refinansowanie części zainwestowanego kapitału oraz na wsparcie rozwoju projektów w realizacji w Krakowie i Warszawie.

Ruszyły budowy w Krakowie (dwie lokalizacje) i Warszawie (jedna lokalizacja). Stokado zabezpieczyło również grunty pod kolejne obiekty i planuje jeszcze w tym roku ruszyć z budową kolejnych trzech budynków. – Firma zakłada osiągnięcie pozycji lidera rynku w Polsce w ciągu najbliższych pięciu lat, koncentrując się na kluczowych obszarach metropolitalnych, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław i Trójmiasto – komentuje Pieter Prinsloo, Chief Executive Officer w Redefine Europe BV.